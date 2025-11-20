Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lao động nào được LĐLĐ TPHCM hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026?

20-11-2025 - 15:34 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hoạt động lo Tết của LĐLĐ TPHCM đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ TPHCM đã có kế hoạch chăm lo cho khoảng 350.000 lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mức chi cấp Thành phố tối đa không quá 1 triệu đồng/người

Đối tượng được chăm lo là đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể:

- Bị tai nạn lao động, hoặc bị tai nạn lao động rủi ro khác.

- Bị bệnh hiểm nghèo, hoặc ốm đau dài ngày hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

- Bị mất việc làm, bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, di dời đi nơi khác, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, thưởng hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết; bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi,…

Lao động nào được LĐLĐ TPHCM hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026?- Ảnh 1.

Người lao động được LĐLĐ TPHCM chăm lo Tết năm 2025 tại chương trình Tết sum vầy tổ chức ở doanh nghiệp

- Thuộc nghiệp đoàn, các đơn vị dịch vụ công ích, các công trình trọng điểm trên địa bàn TPHCM.

- Làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, công trình trọng điểm có tổ chức sản xuất xuyên Tết.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị (tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) khó khăn bị ảnh hưởng do thực hiện chính quyền mô hình địa phương 2 cấp đang công tác trực tiếp tại TPHCM.

- Tại những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở nhưng có trích đóng kinh phí Công đoàn. Với nhóm này, mức chăm lo tối đa không quá 500.000 đồng/người.

- Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Quyết định 1411/QĐTLĐ ngày 01/08/2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Riêng các trường hợp này, mức chăm lo tối đa là 2 triệu đồng/người.

- Các trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn đột xuất khác (nếu có) không thuộc các tiêu chí quy định trong kế hoạch này, do Tổ công tác quản lý địa bàn, Công đoàn phường, xã, đặc khu và Công đoàn cơ sở đề xuất, đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, chính xác, gửi về LĐLĐ TPHCM xem xét, quyết định.

Nguyên tắc xét chăm lo Tết là từ cấp cơ sở, những trường hợp thật sự khó khăn thì lập danh sách đề xuất LĐLĐ Thành phố xem xét hỗ trợ cụ thể. Mỗi đoàn viên, người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo, hỗ trợ cao nhất, không trùng lắp (áp dụng đối với các chương trình do LĐLĐ Thành phố tổ chức và Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trên địa bàn)

Theo T.Yên

Người lao động

