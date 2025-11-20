Loạt hạ tầng, sân bay “nối đuôi nhau” về đích, động lực tăng trưởng cho Đồng Nai trong chu kỳ mới

Động lực từ sân bay Long Thành

Trong báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô và tổng quan thị trường bất động sản Đông Nam Bộ, đại diện Batdongsan.com.vn nhấn mạnh, sau sáp nhập, TP.HCM và Đồng Nai cho thấy những tiềm năng phát triển tích cực trong khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó, tốc GRDP tăng trưởng tốt trong khu vực, đặc biệt đầu tư công được đẩy mạnh làm động lực phát triển kinh tế.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, đầu tư công được đẩy mạnh làm động lực phát triển kinh tế Đồng Nai nói riêng, Đông Nam Bộ nói chung.

Mới đây, sân bay Long Thành giai đoạn 1 bước vào giai đoạn thi công "nước rút", bắt đầu tuyển hàng chục ngàn lao động để "cất cánh" nửa đầu năm 2026. Đây được xem là động thái tích cực tác động đến bộ mặt kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản toàn khu vực phía Đông TP.HCM, trong đó có khu vực Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Đáng nói, trong bối cảnh dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sắp về đích, Bộ Xây dựng đang kiến nghị cơ chế để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án. Như vậy, sân bay Long Thành sẽ có thêm một nhà ga hành khách và một đường cất hạ cánh trong giai đoạn 2. Bộ Xây dựng đang xin cơ chế lập dự án sớm, giảm bớt bước trình Quốc hội thông qua.

Theo Bộ Xây dựng, sân bay Long Thành giai đoạn 1 có một nhà ga công suất 25 triệu khách/năm, hai đường băng cùng hạ tầng không lưu, dịch vụ mặt đất, trụ sở của nhà chức trách hàng không...

Ở giai đoạn 2, sân bay được đầu tư thêm một đường băng cấu hình mở, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu khách/năm và các công trình phụ trợ để đáp ứng tổng công suất 50 triệu khách/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 48.000 tỷ đồng, triển khai từ năm 2028 đến 2032.

Sân bay Long Thành hoàn thiện không chỉ là trung tâm giao thông mà còn kéo theo sự phát triển của các hệ sinh thái dịch vụ, hình thành nên mô hình "đô thị sân bay".

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế của Việt Nam. "Siêu dự án" này hình thành không chỉ là trung tâm giao thông mà còn kéo theo sự phát triển của các hệ sinh thái dịch vụ, thương mại, và dân cư xung quanh, hình thành nên mô hình "đô thị sân bay". Dự án là động lực quan trọng cho thị trường bất động sản khu vực phía Đông TP.HCM và Đồng Nai.

Loạt hạ tầng trọng điểm khởi động

Những tuyến đường huyết mạch nối TP.HCM với Đồng Nai đang tạo ra mạng lưới giao thông liên kết vùng thuận tiện, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, thúc đẩy bức tranh kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản.

Mới đây, TP.HCM và Đồng Nai đã thống nhất đẩy nhanh việc triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó ưu tiên cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2. Các dự án này với vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng sẽ rút ngắn "lối đi" từ TP.HCM đến Đồng Nai.

Hạ tầng trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản.

Cùng với đó, Đồng Nai tiếp tục khởi động dự án nâng cấp tỉnh lộ 769 rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đi vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 30 km, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 6.200 tỷ đồng.

Nhiều dự án cầu cũng đang được quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tại phía Đông để tăng liên kết giữa TP.HCM với Đồng Nai. Trước đó, cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 đã khánh thành, cầu Phước Khánh thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp hoàn thành hứa hẹn mở rộng thêm không gian phát triển liên vùng.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch, TP.HCM - Đồng Nai có 5 tuyến đường sắt và đường sắt đô thị gồm: metro Bến Thành - Suối Tiên nối dài đến Đồng Nai; đường sắt đô thị số 3 Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nối đến sân bay Long Thành; đường sắt quốc gia Biên Hòa - Vũng Tàu; đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép; tuyến đường sắt quốc gia Thủ Thiêm - Long Thành. Trong đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cùng metro số 2 TP.HCM là mắt xích đặc biệt quan trọng kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Tỉnh Đồng Nai cũng đang xúc tiến triển khai đầu tư nối dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ TP.HCM qua địa bàn tỉnh đến sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư sơ bộ 65.000 tỉ đồng.

Như vậy, giai đoạn 2026-2030, khi các công trình đồng loạt hoàn thiện, khoảng cách giữa TP.HCM và Đồng Nai sẽ được rút ngắn cả về không gian và cơ hội phát triển. Từ đó, tác động đến bộ mặt kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản.

Khu vực Nhơn Trạch – nơi có hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp đến Sân bay Long Thành.

Chưa kể, thông tin mới nhất từ Đồng Nai cho thấy, bảng giá đất năm 2026 của tỉnh dự kiến tăng mạnh, cao nhất gấp 9 lần so với mức hiện hành. Việc điều chỉnh bảng giá đất tăng mạnh là tín hiệu rõ ràng về quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và là cơ sở để định giá tài sản sát với giá thị trường. Sự thay đổi này tạo ra một động lực lớn cho thị trường bất động sản. Các dự án tại Đồng Nai nói chung và Nhơn Trạch nói riêng sẽ được hưởng lợi kép. Việc tăng giá đất dự kiến sẽ kéo theo sự gia tăng về giá trị tài sản, tăng vốn hoá cho các dự án đã được cấp phép và đang triển khai.

Đặc biệt, tại Nhơn Trạch, nơi đang có hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp đến Sân bay Long Thành, một số dự án như FIATO Airport City của Thang Long Real Group sẽ càng gia tăng sức hút đầu tư, khẳng định tiềm năng sinh lời bền vững trong tương lai gần.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Tôn Đức Thắng (25B), dự án này có lợi thế khi nằm giữa hai nhà ga metro Thủ Thiêm – Long Thành, cư dân chỉ mất 5 phút đến sân bay Long Thành- được xem là tâm điểm đón cơ hội đầu tư trong tương lai.

Đáng nói, việc bàn giao block Galaxy vào quý 4/2026 mang ý nghĩa sâu sắc, bởi khi đó, Sân bay Long Thành đã đi vào hoạt động ổn định từ đầu năm 2026. Điều này đảm bảo rằng khu TMDV khối đế của dự án sẽ đón được dòng khách hàng ổn định ngay từ những ngày đầu vận hành, bao gồm nhân sự sân bay, cư dân địa phương và du khách. Đây là yếu tố then chốt giúp các nhà đầu tư sở hữu căn TMDV tối ưu hóa khả năng kinh doanh và gia tăng giá trị tài sản bền vững.

Theo Batdongsan.com.vn, với vị trí chiến lược, Đồng Nai là khu vực tiềm năng trong bức tranh đô thị mở rộng, logistics cảng biển và sân bay phía Đông TP.HCM. Gần đây, mức độ quan tâm bất động sản tại khu vực tăng đáng kể, trong đó, lượng tìm kiếm đến từ Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn.