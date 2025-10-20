Chi 5 tỷ USD thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái đã nhận về hơn 14.000 tỷ cổ tức: Tiết lộ gánh nặng nợ khiến 'viên ngọc quý' cần tiếp tục trả cổ tức tiền mặt từ 35% đến 50%

Kể từ năm 2017, sau khi Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) được mua lại bởi Thai Beverage - thành viên trong hệ sinh thái của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, Sabeco đã liên tục trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% và riêng các năm 2018, 2022, doanh nghiệp này trả cổ tức tiền mặt lên tới 50%.

Năm 2023, sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%) và nâng gấp đôi vốn điều lệ, Sabeco tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 35%.

Năm 2024, Sabeco cũng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50%.﻿

Tổng cộng, sau hơn 8 năm thâu tóm Sabeco, Thai Beverage thu về hơn 14.000 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco.﻿

Báo cáo của CTCK Rồng Việt (VDSC) mới đây đánh giá, Sabeco sẽ tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức cao với tỷ lệ chi trả 35 – 50% cho các năm tới do : (1) Không có kế hoạch đầu tư mới đáng kể; (2) Tăng chia cổ tức để bù đắp lãi vay 2,4 – 3% trên khoản vay giá trị 4,8 tỷ USD tài trợ cho thương vụ M&A của công ty mẹ ThaiBev mua lại Sabeco vào 2017.

VDSC ước tính tổng cổ tức mà ThaiBev nhận từ 2018 đến nay chưa đủ để bù đắp cho tổng chi phí lãi vay của khoản vay tài trợ thương vụ M&A. Điều này cho thấy gánh nặng trả nợ gốc và lãi vay trong vòng 10 năm kể từ 2017 đến 2028 của ThaiBev vẫn là động lực để Sabeco duy trì chính sách chi trả cổ tức cao trong thời gian qua và trong các năm tới.

Cụ thể về thương vụ, vào ngày 29/12/2017, Vietnam Beverage (ThaiBev nắm giữ 49%) đã giao dịch 110.000 tỷ đồng (4,84 tỷ USD) cho Bộ Công Thương để nhận 53,6% cổ phần của Sabeco, và trở thành công ty mẹ nắm quyền kiểm soát.

Để tài trợ cho thương vụ này, ThaiBev và công ty con do tập đoàn sở hữu 100% vốn là BeerCo đã thực hiện các khoản vay khác nhau với tổng số tiền gần 5 tỷ USD, lãi suất bình quân 2,5 – 3%/năm .

Tuy nhiên, với thời hạn vay là 2 năm cho khoản vay 4,8 tỷ USD, ThaiBev đã thực hiện tái cấp vốn vào 2018 bằng cách phát hành trái phiếu với tổng giá trị bằng 83% giá trị thương vụ, kỳ hạn từ 2 – 10 năm và lãi suất bình quân từ 1,76% - 3,6% để đổi nợ.

Theo giả định và ước tính của VDSC, tính từ năm 2018 đến năm 2025, tổng cổ tức tiền mặt mà ThaiBev nhận được từ Sabeco đạt khoảng 14.090 tỷ đồng .

Trong khi đó, tổng chi phí lãi vay cho khoản nợ tài trợ M&A ước tính đến năm 2025 là 17.881 tỷ đồng , lớn hơn tổng cổ tức tiền mặt mà ThaiBev nhận được từ Sabeco gần 3.791 tỷ đồng.

Theo VDSC, việc liên tục trả cổ tức cao khiến quy mô tài sản của Sabeco ước tính giảm với CAGR -7,2%/năm (2024 – 2029) và là nguyên nhân chính khiến vòng quay tài sản tăng.﻿