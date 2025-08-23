Chỉ 6 ngày nữa, hàng triệu người dân sẽ được hưởng tiện ích chưa từng có ở Hà Nội

Người dân và du khách có thể đi tàu điện, xe buýt miễn phí từ ngày 30/8 - 2/9 tại Hà Nội. Ảnh: HH

Sáng nay (23/8), UBND TP Hà Nội có văn bản miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/19945 – 2/9/2025). Cụ thể, từ ngày 30/8 – 2/9, người dân và du khách có thể đi tàu điện, xe buýt miễn phí. Chính sách này nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách tới những di tích lịch sử, tham gia sự kiện chào mừng, cũng như góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm.

UBND TP đã giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả; phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách; đồng thời theo dõi sản lượng hành khách, kịp thời điều chỉnh, tăng cường tần suất, chuyến lượt, thời gian hoạt động để phục vụ nhân dân và du khách trong trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao.

Ngoài ra, có phương án kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số lượng vé miễn phí phục vụ thanh, quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định.

Hành khách vẫn được phát vé nhưng không phải trả tiền

Nhiều người dân đi xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: NL

Theo đó, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy và 128 tuyến buýt có trợ giá sẽ miễn phí toàn bộ vé lượt. Với xe buýt, hành khách vẫn sẽ được phát vé theo mệnh giá tuyến, nhưng không phải trả tiền.

Với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt giấy với các mệnh giá theo quy định của TP Hà Nội theo nhu cầu chuyến đi của hành khách, nhưng không phải trả tiền vé.

Ngoài ra, đối với hành khách sử dụng vé tháng (bao gồm bình thường và ưu tiên) và vé miễn phí (sử dụng thẻ cứng hoặc thẻ ảo) xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Đáng chú ý, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, các tuyến tàu điện tại Hà Nội sẽ điều chỉnh giờ hoạt động. Cụ thể, các ngày 21, 24, 27 và 29/8 chạy từ 5h30 - 24h; ngày 30/8 từ 5h - 22h; ngày 1/9 từ 5h30 - 24h. Riêng trong 2/9, tàu điện chạy liên tục từ 0h - 22h, giãn cách 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 10 phút/chuyến vào giờ thường, chỉ tạm ngừng 80 phút phục vụ kỹ thuật.

Với phương tiện cá nhân, TP Hà Nội giao xã, phường bố trí trụ sở cơ quan, cơ sở giáo dục, sân vận động làm nơi gửi xe.

Trước đó, vào ngày 20/8, TP Hà Nội đã thông báo cấp phát miễn phí nước uống, lương khô, bánh ăn liền; đồng thời bố trí nơi che mưa, nắng và xe buýt miễn phí đưa người dân, đặc biệt người cao tuổi từ các địa phương về Hà Nội dự lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó, tại các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, lực lượng chức năng cũng sẽ đảm bảo an ninh, trật tự, ưu tiên vị trí cho cựu chiến binh, người già, phụ nữ và trẻ em.

TP Hà Nội khuyến cáo người dân sử dụng phương tiện công cộng vì nhiều tuyến đường sẽ bị cấm hoặc hạn chế trong thời gian diễn ra sự kiện.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ được diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Hà Nội.

Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, người dân cũng có thể xem qua màn hình cỡ lớn ngoài trời. TP Hà Nội sẽ lắp đặt 22 màn hình tại 18 địa điểm công cộng trên ba tuyến chính. Trong đó, trục Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học có 7 màn hình, tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám có 6 màn hình. Các màn hình còn lại được đặt tại các điểm công cộng và cửa ngõ Thủ đô như Long Biên, Hòa Bình, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi và Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Ngoài ra, 136 màn hình LED có sẵn tại cơ quan, trường học, sân vận động và 127 màn hình xã hội hóa trên toàn địa bàn cũng sẽ được huy động, ưu tiên thời lượng phát sóng phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan.