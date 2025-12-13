Chỉ 6 ngày nữa, VN sẽ khởi công khu đô thị 10.000 ha ở Hà Nội, dự kiến có sân vận động lớn bậc nhất TG

Sân vận động mới dự kiến có quy mô 135.000 chỗ ngồi. Ảnh minh họa

Vào ngày 19/12 sắp tới, Việt Nam sẽ khởi công nhiều dự án hạ tầng, đô thị có quy mô lớn. Trong đó, tại Hà Nội, có một dự án sắp được khởi công gây chú ý. Đó là dự án Khu đô thị Olympic. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 350.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những quy hoạch đồ sộ nhất tại TP Hà Nội. Trên thực tế, dự án nghiên cứu lập quy hoạch trên diện tích khoảng 16.000 ha, phạm vi triển khai khoảng 10.000 ha, với quy mô dân số dự kiến lên tới 800.000 người.

Mới đây, UBND xã Thường Tín công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị Olympic - khu B để tham vấn ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan. Khu B của dự án có diện tích hơn 3.118 ha nằm tại các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa, với quy mô dân số khoảng 186.760 người. Khu vực này được bố trí hơn 1.700 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự cao 3 - 4 tầng, nhà chung cư cao tối đa 21 tầng (với quy mô dân số hơn 13.000 người).

Phối cảnh minh họa dự án khu đô thị Olympic - khu B.

Khu B còn có một số hạng mục khác gồm quảng trường, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, resort từ trung cấp đến cao cấp, phục vụ nhu cầu lưu trú của các vận động viên và du khách. Ngoài ra, khu B tại khu đô thị này còn có thêm cung thể thao dưới nước (Global Aquatic Arena).

Đặc biệt, tâm điểm của khu B là sân vận động mang tên "Lạc Việt", dự kiến có sức chứa lên đến 135.000 chỗ, được xây dựng trên diện tích hơn 48 ha. Sân vận động này được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc, thể hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Theo đồ án quy hoạch, khu đô thị Olympic sẽ là khu đô thị quy mô lớn hàng đầu TP Hà Nội và cả nước. TP Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái hiện đại, trung tâm thể thao tầm khu vực và quốc tế. Các công trình tại dự án này sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao châu Á, thế vận hội Olympic.

Dự án Khu đô thị Olympic sẽ hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Mục tiêu của dự án là phát triển không gian phía nam gắn với trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, kết nối di sản Thăng Long - Hoa Lư và vùng di tích Hương Sơn - Tam Chúc.

Trên thế giới, có một số dự án khu đô thị thể thao điển hình như Dubai Sports City (UAE) với quy mô 5.000 ha, Qatar Sports City - Aspire Zone, Melbourne & Olympic Park (Úc).

Sân vận động lớn thứ hai trên thế giới

Khi hoàn thành, sân vận động Lạc Việt dự kiến có thể đăng cai Olympic. Ảnh minh họa

Trên thực tế, nếu được hoàn thành, sân vận động Lạc Việt sẽ là sân vận động lớn thứ hai thế giới (tính theo số chỗ). Theo thống kê của Ủy ban Olympic Quốc tế, sân lớn nhất thế giới hiện nay là Rungrado 1st of May Stadium (Sân 1) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, với 150.000 chỗ ngồi. Sân vận động này được đưa vào sử dụng từ năm 1989 và tu sửa lại vào năm 2014.

Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất hiện vẫn là Mỹ Đình, với khoảng 40.000 chỗ ngồi, trước đây từng thuộc về sân Cần Thơ. Sân vận động Cần Thơ trước cải tạo (năm 2019) có hơn 50.000 chỗ ngồi, nhưng hiện chỉ còn khoảng 30.000 chỗ. Mới đây nhất, vào tháng 10/2025, sân vận động PVF ở Hưng Yên bắt đầu được xây dựng trên diện tích 5,5 ha, với quy mô 60.000 chỗ.