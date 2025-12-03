Chưa đầy 20 ngày nữa, chính thức khánh thành sân vận động trị giá hơn 500 tỷ đồng, 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc

Ngày 2/12, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo giới thiệu lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Thái Nguyên và Giải bóng đá Tứ hùng 2025.

Theo thông tin tại họp báo, chương trình Khánh thành Sân vận động tỉnh được tổ chức vào ngày 19/12/2025 cùng thời điểm khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa trên cả nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện không chỉ đánh dấu việc hoàn thiện một thiế chế thể thao của tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ cho lĩnh vực văn hóa - thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và tạo thêm động lực phát triển hạ tầng đô thị. Công trình cũng mở ra cơ hội để Thái Nguyên đăng cai các giải đấu cấp quốc gia, khu vực, qua đó quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Công trình Sân vận động tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích 15,47 ha, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên. Dự án được khởi công ngày 01/10/2022 với quy mô đầu tư xây dựng 01 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường pitse bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng.

Mặt sân được trồng cỏ Zeon Zoysia - giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP. Các hạng mục cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ, trạm biến áp... được đầu tư đồng bộ.

Sân vận động tỉnh Thái Nguyên có quy mô 22.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 535 tỷ đồng do nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác. Với quy mô này, sân vận động có sức chứa gần bằng Sân vận động Hàng Đẫy (22.500 chỗ) và lớn hơn Sân vận động Việt Trì (khoảng 20.000 chỗ ngồi).

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Họp báo (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của quốc gia và khu vực.

Đây sẽ là nơi diễn ra Giải bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên năm 2025. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 27/12, với sự tham gia của 4 đội bóng: Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công Viettel, PVF Công an nhân dân.

Dự kiến, có khoảng 300 - 350 đại biểu và gần 22.000 khán giả, vé mời được phát miễn phí đến tất cả khán giả. Toàn bộ các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV Cab, Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên và các tỉnh lân cận sẽ nối sóng để phục vụ khán giả cả nước. Công tác an ninh, y tế, giao thông, trọng tài và truyền thông đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo Giải diễn ra chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Tại buổi Họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị, lịch thi đấu và các hoạt động đồng hành giúp Giải tiếp cận đông đảo người hâm mộ trong và ngoài tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Thị Minh Hoa nhấn mạnh, Lễ khánh thành Sân vận động tỉnh và Giải bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên 2025 là sự kiện thể thao - văn hóa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên năng động, mến khách.

Bà đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá công trình Sân vận động cũng như hình ảnh, tiềm năng của tỉnh, phản ánh không khí phấn khởi của Nhân dân. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin, chuẩn bị cơ sở vật chất và hỗ trợ phóng viên tác nghiệp; các sở, ngành liên quan triển khai nghiêm túc nhiệm vụ theo kế hoạch.