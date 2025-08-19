Chỉ 9 ngày sau khi đón tàu bay đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways đón thêm 2 Airbus A321CEO

Sự kiện diễn ra chỉ sau 9 ngày Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay đầu tiên hôm 10/8 vừa qua, cho thấy một tốc độ thần tốc trong triển khai đội bay và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm nay của hãng, với dàn máy bay mới và hiện đại. Trong đó, Airbus A321CEO là một trong những mẫu máy bay thành công nhất trong lịch sử hàng không thương mại, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất khai thác và trải nghiệm hành khách.

Thiết kế khoang hành khách tiên phong về sự rộng rãi và tiện nghi

Với đường kính thân máy bay lên tới 3,95 mét và chiều rộng khoang 3,70 mét, A321CEO sở hữu không gian rộng nhất trong phân khúc. Thiết kế này cho phép bố trí ghế ngồi tiêu chuẩn rộng 18 inch và lối đi thoáng đãng, mang lại sự thoải mái vượt trội cũng như thuận tiện hơn cho việc di chuyển trong khoang. Khoang hành khách được thiết kế lấy trải nghiệm hành khách làm trung tâm. Các khoang hành lý xách tay (overhead bin) có dung tích lớn, cho phép đặt vừa vali kéo cỡ cabin theo chiều dọc - tối ưu hóa khả năng chứa đồ.

Hệ thống cửa sổ lớn được bố trí hợp lý mang lại ánh sáng tự nhiên tràn ngập cabin, trong khi hệ thống đèn LED chống mỏi mắt giúp giảm tình trạng jet lag (chứng rối loạn nhịp sinh học do chênh lệch múi giờ) trên các chuyến bay dài. Không gian yên tĩnh nhờ hệ thống cách âm nâng cấp, chất lượng không khí được cải thiện nhờ hệ thống điều hòa tiên tiến có thể điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm theo từng vùng, tất cả cùng tạo nên một hành trình bay thoải mái và thư giãn hơn cho hành khách.

Với tầm bay hiệu quả, có thể lên tới 5.950 km, A321CEO mang lại sự linh hoạt trong khai thác: vừa phù hợp cho các đường bay nội địa và khu vực có mật độ cao, vừa đủ khả năng phục vụ hiệu quả các đường bay quốc tế tầm trung từ Phú Quốc tới Đông Bắc Á, Đông Nam Á...

Sở hữu động cơ đáng tin cậy, linh hoạt và hiệu quả

Hai tàu bay A321CEO của SPA được trang bị động cơ CFM International CFM56-5B - dòng động cơ thương mại nổi tiếng nhất thế giới về độ tin cậy, được hàng trăm hãng hàng không lớn nhỏ lựa chọn. Toàn bộ tình trạng kỹ thuật của động cơ được giám sát theo thời gian thực bằng hệ thống máy tính và phần mềm phân tích hiện đại, đảm bảo an toàn và ổn định tuyệt đối trong khai thác.

CFM56-5B cung cấp dải lực đẩy linh hoạt, cho phép máy bay cất cánh an toàn ngay cả trên đường băng ngắn hoặc trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Buồng đốt cải tiến DAC (Double Annular Combustor) giúp giảm đáng kể lượng khí thải NOx, trong khi cấu trúc lõi động cơ được kế thừa và nâng cấp từ các thế hệ trước, cân bằng tối ưu giữa độ bền và hiệu suất nhiên liệu. Đặc biệt, động cơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn môi trường khắt khe của ICAO về khí thải và tiếng ồn, đồng thời có khả năng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) khi pha trộn, thể hiện cam kết của SPA hướng đến vận hành xanh và thân thiện môi trường.

Chiến lược phát triển khác biệt của Sun PhuQuoc Airways

Việc tiếp nhận đồng thời 2 tàu bay A321CEO không chỉ bổ sung sức mạnh khai thác mà còn tạo thế chủ động cho Sun PhuQuoc Airways trong việc tăng tốc triển khai mạng bay "trục nan" - lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp với các điểm đến du lịch - kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước. Đây là hướng đi khác biệt so với phần lớn các hãng hàng không tại Việt Nam, và là bước đi chiến lược nhằm đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hàng không - du lịch mới của khu vực.

Trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được lựa chọn là điểm đến của APEC 2027, nhu cầu kết nối hàng không sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Sự hiện diện của một hãng hàng không sở hữu đội bay hiện đại, chiến lược phát triển bài bản và khác biệt sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng dịch vụ, thúc đẩy cả du lịch lẫn đầu tư, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: "Tiếp tục đón thêm 2 tàu bay A321CEO là một bước tiến quan trọng của Sun PhuQuoc Airways trong việc nâng cao năng lực khai thác, hoàn thiện một đội bay hiện đại. Điều này cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của hãng, khi kết nối Phú Quốc với thế giới, bằng những chuyến bay hiện đại, với cơ chế linh hoạt và giá vé hợp lý, dịch vụ xứng tầm, để mọi du khách đều có thể bay tới đảo ngọc thuận tiện và dễ dàng hơn".

Đồng hành cùng Sun Group trong nỗ lực nhanh chóng đưa hai tàu bay Airbus A321CEO gia nhập đội bay Sun PhuQuoc Airways là Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank). Sự hỗ trợ của MB Bank ngay từ những chiếc tàu bay đầu tiên đã cho thấy sự tin tưởng của MB Bank nói riêng và hệ thống các ngân hàng, các định chế tài chính nói chung vào sự đầu tư nghiêm túc của Sun PhuQuoc Airways. Đây cũng là nền tảng vững chắc để Sun PhuQuoc Airways tiến nhanh hơn trong việc hiện thực hoá tầm nhìn về một hãng hàng không hiện đại, an toàn, bền vững, giúp tăng cường năng lực kết nối của hàng không Việt Nam, góp phần phục vụ sự phát triển chung của đất nước.

Với việc liên tục đón các tàu bay mới gia nhập đội bay, Sun PhuQuoc Airways cũng cho thấy tiềm lực và cam kết chắc chắn của một hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm. Hệ thống tàu mới và tiến độ đón tàu thần tốc là cơ sở để khách hàng có thêm niềm tin vào một hãng bay mới an toàn, đẳng cấp, tin cậy.