Chỉ 9 tháng, một nhóm công ty đã báo lãi 15.000 tỷ đồng

25-10-2025 - 11:45 AM | Doanh nghiệp

Nhóm công ty này tăng trưởng ấn tượng.

Theo báo cáo của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tại hội nghị lần thứ 139, kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam 9 tháng năm 2025 vẫn tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Doanh số phát hành xổ số truyền thống là 117.370 tỷ đồng, tăng 11,47% so với cùng kỳ và đạt 75,39% kế hoạch năm 2025.

9 tháng năm 2025, doanh thu xổ số truyền thống khu vực miền Nam đạt 115.727 tỷ đồng, tăng hơn 11% và đạt gần 77% kế hoạch năm 2025. Tỉ lệ tiêu thụ bình quân vé số của khu vực gần 99%.

Doanh thu ấn tượng khiến lợi nhuận trước thuế của xổ số truyền thống đạt 15.125 tỷ đồng , tăng hơn 12% và đạt gần 85% kế hoạch năm 2025.

Các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã nộp ngân sách 39.936 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ và đạt hơn 84% kế hoạch năm 2025.

Trước đó, trong 9 tháng đầu 2024, nhóm công ty xổ số kiến thiết phía Nam có doanh thu vé số truyền thống đạt 103.708 tỷ đồng tăng 0,87% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 13.472 tỷ đồng.

Khi đó, tỷ lệ tiêu thụ bình quân của khu vực đạt 98,69%, tăng 0,51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thu được trước thuế là 13.472 tỷ đồng, tăng 2,67% so với cùng kỳ và đạt 81,66% kế hoạch năm nay.

