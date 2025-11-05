Chỉ cần sắm theo 4 kiểu áo khoác yêu thích của các mỹ nhân Việt, chị em sẽ mặc đẹp suốt mùa đông

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, tủ đồ của các mỹ nhân Việt lại được đa dạng hóa bằng những chiếc áo khoác thời thượng, vừa giữ ấm vừa khẳng định phong cách cá nhân. Mỗi người một gu, nhưng tựu chung lại, họ đều khiến giới mộ điệu xuýt xoa với khả năng mix & match khéo léo. Dưới đây là 4 kiểu áo khoác được các người đẹp Việt yêu thích nhất trong mùa lạnh.

Áo blazer

Áo blazer vốn là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của những cô nàng sành điệu. Năm nay, blazer tiếp tục "làm mưa làm gió" khi được các mỹ nhân Việt biến hóa đa phong cách – từ công sở, dạo phố cho đến dự sự kiện.

Điểm đáng chú ý là thay vì những gam màu nổi bật, các người đẹp lại chuộng blazer màu trung tính như be, kem, ghi hay đen. Những sắc độ nhẹ nhàng này không chỉ dễ phối đồ mà còn toát lên vẻ tinh tế, hiện đại. Nhiều sao Việt như Phạm Thanh Hằng, Phương Khánh còn thích mix blazer với váy hoặc áo lụa – một công thức đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang chảnh, quyến rũ. Chất liệu lụa mềm mại kết hợp cùng form blazer cứng cáp tạo nên sự đối lập thú vị, vừa thanh lịch vừa có chút "high fashion".

Áo khoác da

Nếu blazer là biểu tượng của sự thanh lịch, thì áo khoác da lại là lựa chọn dành cho những cô nàng muốn khẳng định cá tính mạnh mẽ. Chỉ cần khoác lên một chiếc áo da, bạn lập tức trở nên ngầu và cuốn hút hơn hẳn – điều mà nhiều sao nữ như Thanh Hằng hay Hà Tăng đã chứng minh quá nhiều lần.

Áo khoác da năm nay được yêu thích với hai gam màu đặc biệt: nâu và đỏ trầm. Cả hai đều mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn đủ nổi bật giữa đám đông. Một chiếc áo da nâu bóng nhẹ, mix cùng quần jeans xanh hoặc quần ống rộng màu trắng, chính là combo vừa cổ điển vừa hiện đại. Còn nếu muốn nổi bật hơn, một chiếc áo da đỏ trầm phối với boots cao cổ sẽ giúp bạn hóa thân thành "nữ chính" trong mọi khung hình.

Không chỉ dùng cho phong cách đường phố, áo khoác da còn được các sao Việt đưa lên thảm đỏ hay sự kiện thời trang. Khi kết hợp với phụ kiện ánh kim hoặc đồ đính đá, chiếc áo vốn cá tính lại trở nên sang chảnh đến bất ngờ.

Áo khoác dạ dáng dài

Không phải ngẫu nhiên mà áo khoác dạ dáng dài luôn nằm trong danh sách "must-have" của các tín đồ thời trang. Món đồ này đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch qua năm tháng.

Các người đẹp Việt thường chọn áo dạ dáng dài có gam màu nhã nhặn như xám, kem hoặc camel. Phối cùng quần jeans giúp tổng thể trở nên trẻ trung, năng động; còn khi đi cùng quần âu và giày cao gót, lại toát lên thần thái quý phái, chuẩn "lady".

Một trong những ưu điểm lớn của áo khoác dạ là khả năng "nâng cấp" mọi outfit, dù bạn chỉ mặc áo len đơn giản bên trong, tổng thể vẫn trông tinh tế và chỉn chu. Bởi thế, đây là lựa chọn yêu thích của nhiều sao nữ trong những bộ ảnh street style mùa đông.

Áo trench coat

Trench coat luôn là biểu tượng của thời trang mùa lạnh. Bên cạnh kiểu dáng dài truyền thống, các mỹ nhân Việt còn đặc biệt yêu thích phiên bản trench coat lửng vừa trẻ trung, vừa dễ phối đồ.

Những chiếc trench coat dáng ngắn được xem là "cứu tinh" của các cô nàng mê phong cách năng động. Khi kết hợp với váy ngắn, boots cao cổ hoặc quần jeans ôm, tổng thể vừa gọn gàng lại vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. Trong khi đó, trench coat dáng dài lại phù hợp cho những ngày bạn muốn diện đồ theo phong cách cổ điển, sang trọng.

Ảnh: Sưu tầm