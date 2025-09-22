Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ

22-09-2025 - 11:32 AM | Tài chính - ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu vàng.

Có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách. Đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 499 kết luận cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ- Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu Có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232 ngày 26-8-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng, Thủ tướng chỉ đạo thường xuyên quan tâm kiểm soát toàn diện rủi ro của nền kinh tế. Tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn.

Cùng với đó, đa dạng hóa các nguồn vốn, huy động trái phiếu Chính phủ nhiều hơn, tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỉ giá; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025. Theo Thủ tướng, cần tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán, giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá. Bên cạnh đó, nghiên cứu các mức thuế phù hợp hơn với tình hình của Việt Nam.

Có giải pháp nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh trong nước; nghiên cứu khoa học, kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn về mức thuế thu nhập doanh nghiệp; tiếp tục nghiên cứu giảm phí, lệ phí, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trong nước và quốc tế…

Về thị trường bất động sản, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh cần triển khai các giải pháp tổng thể về cung - cầu, tài khoá, đất đai… Đặc biệt, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, cần thực hiện các giải pháp tăng cung.

Cụ thể, đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản đang tồn đọng, chậm tiến độ; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà ở xã hội; kiểm soát tồn kho bất động sản.

Sáng 22/9: Giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn trơn biến động trái chiều

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 22/9: Giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn trơn biến động trái chiều

Sáng 22/9: Giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn trơn biến động trái chiều Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước hút thanh khoản VND tuần thứ tư liên tiếp, tỷ giá USD tiếp tục giảm

Ngân hàng Nhà nước hút thanh khoản VND tuần thứ tư liên tiếp, tỷ giá USD tiếp tục giảm Nổi bật

Thị trường tiền số hôm nay, 22-9: Lộ diện nhiều doanh nghiệp Việt làm sàn giao dịch tiền số

Thị trường tiền số hôm nay, 22-9: Lộ diện nhiều doanh nghiệp Việt làm sàn giao dịch tiền số

10:53 , 22/09/2025
ACB tiếp sức doanh nghiệp dệt may trong chu kỳ đơn hàng mới

ACB tiếp sức doanh nghiệp dệt may trong chu kỳ đơn hàng mới

09:47 , 22/09/2025
Lý do vàng SJC 'một mình một chợ'

Lý do vàng SJC 'một mình một chợ'

09:44 , 22/09/2025
Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

08:00 , 22/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên