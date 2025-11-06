Chị Đẹp trong nhóm nhạc tuổi thơ lên xe hoa thật rồi, còn cầm hoa cưới đắt nhất thế giới

Ngày 4/11, Eun Jung - cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại T-ara bất ngờ chia sẻ bộ ảnh cưới cùng chồng là đạo diễn Kim Byung Woo. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới riêng tư vào ngày 30/11. Vì hôn lễ chỉ được tổ chức kín đáo gồm gia đình và bạn bè thân thiết, vậy nên, theo truyền thông Hàn đây sẽ là bộ ảnh đầu tiên và duy nhất mà cô dâu chú rể công bố như một món quà dành tặng công chúng và người hâm mộ của cả hai.

Điều đầu tiên khiến dân tình phải trầm trồ chính là nhan sắc của Eun Jung trong loạt ảnh. Ở tuổi 37, cựu thành viên T-ara vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, rạng rỡ như thời hoàng kim của nhóm hơn mười năm trước. Gương mặt không một nếp nhăn, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt long lanh và nụ cười tươi như thiếu nữ đôi mươi, tất cả tạo nên hình ảnh một cô dâu xinh đẹp đúng nghĩa.

Bộ ảnh được thực hiện với phong cách tối giản nhưng vô cùng tinh tế. Nhưng khung hình đơn sắc, concept tối giản, tập trung vào cảm xúc và thần thái của cặp đôi thay vì những chi tiết rườm rà. Eun Jung xuất hiện trong 3 thiết kế của Kayla Bennet - một thương hiệu váy cưới cao cấp, nổi tiếng tại Hàn Quốc với những thiết kế tinh xảo dành cho các cô dâu thượng lưu.

Hai chiếc váy trắng tinh khôi mà Eun Jung diện có thiết kế cúp ngực đơn giản, phần thân trên ôm sát tôn lên vóc dáng thon gọn. Trong khi điểm khác biệt của 2 thiết kế nằm ở phần chân váy: một phom dáng ball gown cổ điển, một theo dáng bí hiện đại . Không có chi tiết cầu kỳ, không có ren hay đính kết thừa thãi, toàn bộ là sự thanh lịch tuyệt đối. Mái tóc ngắn được tạo kiểu tự nhiên, makeup nhẹ nhàng với tone màu nude, làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của cô dâu.

Trong một shot khác, Eun Jung chuyển sang chiếc váy ống màu be nhạt, phong cách hiện đại và chic hơn. Thiết kế tube dress tôn lên đường cong vai trần gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Đây là sự lựa chọn thông minh cho những cô dâu muốn thể hiện sự đa dạng trong phong cách, vừa cổ điển lại hiện đại, vừa ngọt ngào lại quyến rũ.

Đáng nói, bó hoa cưới trong post được Eun Jung đăng tải để báo hỷ sử dụng toàn bộ hoa Linh Lan (Lily of the Valley), là một trong những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới đang trở thành xu hướng được các cô dâu hiện đại ưa chuộng vì vẻ đẹp tinh tế.

Trong thông báo kết hôn trên mạng xã hội, nữ idol đã chia sẻ: "Anh ấy là người hiểu và tôn trọng công việc của tôi hơn ai hết, và đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi trong những thời điểm khó khăn nhất". Những lời chia sẻ chân thành này đã khiến người hâm mộ xúc động và gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.