Chi hơn 180 triệu đi coi World Cup 2026, gái xinh tiết lộ: “Thứ sốc nhất không phải tiền vé”

Mới đây, trên trang cá nhân, cô gái Trung Quốc có tên Trần Tiểu Tranh liên tục đăng tải loạt hình ảnh check-in tại các sân vận động ở Mỹ trong khuôn khổ World Cup 2026. Trong ảnh, cô diện áo đấu, cầm cờ cổ vũ và hòa mình vào bầu không khí sôi động trên khán đài, không giấu được sự phấn khích khi lần đầu trực tiếp theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết định "chịu chi" của cô gái trẻ để theo đuổi đam mê.

Ít ai biết, để thực hiện chuyến đi này, Trần Tiểu Tranh đã dành dụm tiền sau đúng một năm đi làm. Cô quyết định dùng gần như toàn bộ khoản tiết kiệm để sang Mỹ xem World Cup với suy nghĩ: "Lúc còn trẻ, mình muốn vừa xem World Cup, vừa được nhìn ngắm thế giới."

Trần Tiểu Tranh đi xem World Cup.

Chi hơn 180 triệu để biến giấc mơ thành hiện thực

Theo chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Trần Tiểu Tranh sinh năm 2000, là một nhà sáng tạo nội dung về bóng đá và cũng là fan lâu năm của Chelsea. Tình yêu với môn thể thao vua đến với cô từ khá sớm khi thường xuyên xem bóng đá cùng bố và anh họ.

Thực tế, cô đã ấp ủ kế hoạch sang Mỹ xem World Cup từ năm trước. Tuy nhiên, phải đến khoảng nửa tháng trước ngày khai mạc, cô mới chính thức đặt vé máy bay và vé xem bóng đá.

Do có bạn sinh sống tại New York nên Trần Tiểu Tranh chỉ lựa chọn các trận đấu diễn ra ở khu vực New York/New Jersey. Đây cũng là nơi có nhiều cầu thủ Chelsea mà cô yêu thích như Trevoh Chalobah, Reece James hay Moisés Caicedo thi đấu.

Cô bạn hào hứng chia sẻ nhiều khoảnh khắc lên mạng xã hội cá nhân.

Sau khi chốt lịch trình, mỗi ngày cô đều dành thời gian lên các nền tảng bán vé chính thức để "canh vé". Tấm vé đầu tiên cô mua được là trận Na Uy gặp Senegal với giá 500 USD (khoảng 13,2 triệu đồng). Sau đó là trận Anh gặp Panama với giá 800 USD (khoảng 21 triệu đồng).

Riêng trận Ecuador gặp Đức - trận đấu mang tính quyết định tấm vé đi tiếp của Ecuador - cô không thể mua được trên nền tảng chính thức nên buộc phải tìm đến chợ vé thứ cấp. Cuối cùng, cô chấp nhận bỏ ra 1.500 USD (khoảng 39,4 triệu đồng) để sở hữu tấm vé.

"Tấm vé này thực sự vượt ngân sách mình đặt ra. Nhưng tổng cộng ba vé khoảng 2.800 USD (khoảng 73,6 triệu đồng), vẫn nằm trong mức mình có thể chấp nhận", cô nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ chuyến đi World Cup của Trần Tiểu Tranh tiêu tốn khoảng 50.000 NDT, bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển và vé xem ba trận đấu. Đây đều là khoản tiền cô tích góp được sau một năm đi làm.

Điều khiến cô sốc nhất lại là... tiền tàu vào sân

Nếu giá vé các trận đấu đã được Trần Tiểu Tranh chuẩn bị tâm lý từ trước thì khoản chi khiến cô bất ngờ nhất lại đến từ... phương tiện di chuyển.

Trước khi sang Mỹ, cô từng nghe nhiều người nhắc đến việc đi tới sân MetLife Stadium rất đắt đỏ. Dẫu vậy, cô vẫn không ngờ mức giá thực tế lại cao đến vậy.

"Từ trung tâm New York, mình phải đi tàu đến ga trung chuyển, sau đó muốn vào sân thì bắt buộc phải mua thêm vé tuyến tàu chuyên dụng với giá 98 USD (khoảng 2,5 triệu đồng). Thực ra đến ga đó rồi gần như không còn lựa chọn nào khác", cô kể.

Điều khiến cô bất ngờ hơn là tuyến tàu này trong ngày thường chỉ có giá khoảng 12,9 USD (khoảng 330 nghìn đồng), tức chưa bằng 1/7 mức giá trong thời gian diễn ra World Cup.

"Ngay cả các cổ động viên Anh đi cùng chuyến tàu hôm đó cũng liên tục than phiền vì quá đắt", cô cười nói.

Trần Tiểu Tranh cho biết tuy bỏ ra một số tiền khá lớn, song rất xứng đáng.

Ngoài tàu hỏa, khán giả cũng có thể tự lái xe đến sân, tuy nhiên phí gửi xe lên tới 250 USD (khoảng 6,5 triệu đồng). Sau khi tính toán, cô và bạn bè nhận ra đi chung xe thậm chí còn tốn kém hơn đi tàu.

Dù vậy, mọi khoản chi dường như đều trở nên xứng đáng khi bước vào sân vận động.

Trần Tiểu Tranh cho biết điều cô ấn tượng nhất không chỉ là chất lượng chuyên môn của các trận đấu mà còn là bầu không khí trên khán đài. Theo cô, điều đặc biệt là người hâm mộ các đội tuyển không bị tách riêng mà ngồi xen kẽ nhau trên khán đài.

"Có người mặc áo của hai đội đối địch nhưng vẫn ngồi cạnh nhau rất hòa thuận. Rất nhiều người nước ngoài còn chủ động hỏi mình đến từ đâu rồi xin chụp ảnh cùng. Lần đầu tiên mình có cảm giác bản thân là 'người nước ngoài', khá thú vị”, cô bạn chia sẻ.

Trong ba trận đấu, cuộc đối đầu giữa Ecuador và Đức để lại nhiều cảm xúc nhất. Trần Tiểu Tranh ngồi giữa khu vực cổ động viên Ecuador và chứng kiến khoảnh khắc đội bóng này ghi bàn quyết định để giành quyền đi tiếp.

"Khi bàn thắng được ghi, cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều lao vào sân ăn mừng, các khán đài cũng bùng nổ. Đó là cảm xúc rất khó diễn tả”, cô chia sẻ.

Ban đầu, cô chỉ dự định xem ba trận vòng bảng rồi trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp trải nghiệm không khí World Cup, cô quyết định ở lại lâu hơn để tiếp tục "canh vé" vòng knock-out.

Khi được hỏi liệu việc chi khoảng 7.000 USD (khoảng 185 triệu đồng) chỉ để xem bóng đá có đáng hay không, cô trả lời: "Nếu chỉ xét về chi phí thì đúng là không hề rẻ. Nhưng mình nghĩ điều quan trọng nhất trong cuộc sống là trải nghiệm. Được xem những trận đấu đỉnh cao ngay tại sân mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với xem qua TV. Mình còn được chứng kiến những người đến từ khắp nơi trên thế giới cùng tụ họp vì chung một niềm đam mê. Với mình, như vậy là rất đáng."

Trên mạng xã hội, Trần Tiểu Tranh cũng là gương mặt được nhiều người yêu bóng đá biết đến.

Cô thường xuyên chia sẻ các nội dung xoay quanh những trận cầu lớn, cập nhật World Cup, Champions League hay các khoảnh khắc đáng nhớ của các ngôi sao sân cỏ. Đặc biệt, cô là fan trung thành của Đội tuyển Anh và Chelsea, thường xuyên đăng bài về những cầu thủ yêu thích như Jude Bellingham, Declan Rice, Reece James hay Moisés Caicedo.

Cô rất yêu thích bóng đá.

Bên cạnh nội dung về bóng đá, cô gái 26 tuổi cũng gây thiện cảm bởi ngoại hình xinh xắn cùng phong cách đời thường năng động. Trên trang cá nhân, Trần Tiểu Tranh thường chia sẻ những bức ảnh trong các chuyến du lịch, cà phê với bạn bè hay cuộc sống hằng ngày. Chính sự kết hợp giữa niềm đam mê bóng đá và hình ảnh trẻ trung, gần gũi giúp cô thu hút một lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội.

Một số hình ảnh đời thường của cô bạn.

- Nguồn: HK01.