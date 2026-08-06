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Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 90m² khoảng bao nhiêu?

| | Bất động sản

Nhờ vẻ đẹp cân đối, thanh thoát cùng công năng phù hợp với nhiều gia đình, nhà 2 tầng mái Nhật 90m² đang là lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Nhà mái Nhật 90m² thường được thiết kế theo hướng cân đối, thanh thoát. Đặc trưng của kiểu nhà này là phần mái có độ dốc vừa phải, các lớp mái xếp chồng tạo cảm giác rộng và bề thế mà không quá nặng nề.

Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 90m² khoảng bao nhiêu?

Nhà 2 tầng 90m² có tổng diện tích sàn khoảng 180m². Tuy nhiên, khi dự toán, diện tích tính tiền còn bao gồm phần móng và mái theo hệ số quy đổi.

Cụ thể, móng cọc được tính khoảng 20% - 40% diện tích sàn; móng bè tính khoảng 80% diện tích sàn, móng băng tính khoảng 50-70% diện tích sàn. Diện tích mái Nhật tính khoảng 50 - 80% diện tích sàn.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 2 tầng , diện tích sàn 90m², sử dụng mái Nhật, móng băng, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích tầng 1: 90 X 100% = 90m²

Diện tích tầng 2: 90 X 100% = 90m²

Diện tích móng băng: 90 X 50% = 45m²

Diện tích mái Nhật: 90 X 70% = 63m²

Tổng diện tích xây dựng là 288m²

Hiện nay, giá xây dựng cho nhà ở dân dụng phổ biến khoảng 3,3 - 4,5 triệu đồng/m² đối với phần thô và khoảng 5 - 8 triệu đồng/m² đối với xây trọn gói ở mức vật tư trung bình. Công trình sử dụng vật liệu cao cấp có thể từ 8,5-10 triệu đồng/m² hoặc cao hơn.

Nếu đơn giá xây dựng phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 90m² = 288m² x 4 triệu đồng/m² = 1,152 tỷ đồng

Trường hợp đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 90m² = 288m² x 7,5 triệu đồng/m² = 2,16 tỷ đồng

Tuy nhiên, trên đây chỉ là con số tham khảo. Tổng chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 90m² còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kiểu mái, nền đất, vật liệu hoàn thiện, phong cách thiết kế, vị trí xây dựng...

Mẹo tránh phát sinh chi phí khi xây nhà

Để hạn chế phát sinh trong quá trình xây nhà, nên hoàn thiện bản vẽ kiến trúc, kết cấu và điện nước trước khi thi công; đồng thời thống nhất rõ chủng loại vật tư, thương hiệu, khối lượng và phạm vi công việc trong hợp đồng.

Với nhà 2 tầng mái Nhật 90m², việc lựa chọn thiết kế hiện đại, hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ và sử dụng vật liệu ở phân khúc trung bình khá có thể giúp kiểm soát ngân sách mà vẫn bảo đảm thẩm mỹ.

VTC News

VTC News

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