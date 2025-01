Chi phối gần 1/3 tổng lượng xuất khẩu phốt pho vàng toàn cầu, đại gia hóa chất Việt Nam báo lãi hơn 3.000 tỷ đồng trong năm 2024, ôm hơn 10.000 tỷ tiền mặt

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố BCTC quý 4/2024 ghi nhận doanh thu trong quý tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 2.418 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 887 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp ở mức 36,67%, cải thiện so với mức 32,86% của cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 13% còn hơn 168 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 66%, chi phí bán hàng tăng 30% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Kết quả, Hóa chất Đức Giang lãi sau thuế hơn 787 tỷ đồng tăng gần 6% so với năm ngoái.

Lũy kế cả năm, Hóa chất Đức Giang có doanh thu tăng nhẹ 1% lên mức 9.865 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 4% so với năm 2023 đạt 3.110 tỷ đồng.



Theo kế hoạch năm 2024, ban lãnh đạo tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 10.202 tỷ và có lợi nhuận sau thuế 3.100 tỷ đồng. Với kết quả trên, Đức Giang đã hoàn thành gần 97% chỉ tiêu doanh thu và 100% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 15.820 tỷ đồng, tăng 220 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tổng số tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi lên đến 10.686 tỷ đồng, chiếm 68% tài sản.

Nợ phải trả hơn 2.119 tỷ đồng, giảm 1.444 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay gần 864 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 13.700 tỷ đồng.

Về triển vọng kinh doanh, năm 2025, mảng phốt pho vàng của Đức Giang được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ nhờ sự tăng tốc của ngành sản xuất chip toàn cầu và hàng loạt nhà máy bán dẫn mới tại châu Á đi vào hoạt động.

Báo cáo trước đó từ Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng ghi nhận, trong 9 tháng đầu năm 2024, sản lượng bán phốt pho vàng mà Đức Giang bán cho Mitsubishi (Nhật Bản) đã tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Mitsubishi hiện chiếm đến 67% doanh thu xuất khẩu phốt pho vàng của Hóa chất Đức Giang.

Hiện nay, ở Nhật Bản, TSMC, Sony và các doanh nghiệp khác đang hoàn thiện các nhà máy sản xuất chip công nghiệp với tổng vốn đầu tư 8,6 tỷ USD. Tại Ấn Độ, Samsung sẽ ra mắt tổ hợp sản xuất chất bán dẫn trị giá 15 tỷ USD, trong khi Micron Technology dự kiến vận hành nhà máy sản xuất chất bán dẫn 10 tỷ USD tại Singapore.

Ngay từ cuối năm 2023, một số nhà đầu tư đã tìm đến Đức Giang để khảo sát nguồn cung phốt pho vàng. Ban lãnh đạo cho biết các nhà đầu tư đều đánh giá tích cực và thể hiện sự quan tâm lớn đến sản phẩm của tập đoàn. Hiện tại, các thị trường Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đóng góp tới 55% doanh thu mảng phốt pho vàng hàng năm của Đức Giang.

Là nhà xuất khẩu phốt pho vàng lớn nhất châu Á, Đức Giang hiện chi phối gần 1/3 tổng lượng xuất khẩu phốt pho vàng toàn cầu. Đặc biệt, tập đoàn sở hữu công nghệ luyện quặng apatit dạng bột độc quyền, cho phép tiết giảm chi phí sản xuất và tận dụng tối đa nguồn quặng apatit cấp thấp.