Chỉ sau 2 ngày, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đạt 113 tỷ, vượt mục tiêu toàn chiến dịch

Theo số liệu mới nhất của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 6h30 ngày 15/8, tài khoản của chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" nhận được số tiền hơn 113 tỷ đồng.

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba tính đến 6h30 ngày 15/8.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" diễn ra trong 65 ngày (13/8-16/10) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chương trình được phát động nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Tối 14/8, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có Thư cảm ơn về việc tiếp nhận ủng hộ tới nhân dân Cuba.

Trong thư, ông Nguyễn Hải Anh khẳng định đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Cơ quan được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì Chương trình gửi lời cảm ơn các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm, và đặc biệt là đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đã đồng hành, sẻ chia, gửi trọn tấm lòng tới nhân dân Cuba.

" Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tỏa sáng giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba trong mọi hoàn cảnh ", ông Nguyễn Hải Anh viết trong thư.

Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10), các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money); trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp "kế hoạch nhỏ" ủng hộ bạn nhỏ Cuba...