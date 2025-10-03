Chi tiết danh sách chung cư được bán cho người nước ngoài ở TPHCM

UBND TPHCM công bố danh mục 23 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trong số này, có 3 dự án thuộc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc, gồm dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3 ở phường Hiệp Bình.

3 dự án thuộc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc được bán nhà cho người nước ngoài.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư khác cũng có dự án được phê duyệt. Cụ thể, dự án Chung cư cao tầng Vạn Xuân (phường Linh Xuân) do Công ty CP Vạn Xuân Bình Dương làm chủ đầu tư. Khu phức hợp Sóng Việt (phường An Khánh) do Công ty CP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã Phước Kiển (xã Phước Kiển) do Công ty CP Nam Sài Gòn Residences làm chủ đầu tư, dự án Masteri Thảo Điền (phường An Khánh) do Công ty CP Tập đoàn Masterise làm chủ đầu tư…

Hồi cuối tháng 8, UBND TPHCM đã công bố danh mục 48 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Trong đó, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tới 39 dự án, tập trung tại khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ. Cụ thể, dự án The Panorama, khu căn hộ Park View, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley, Happy Valley…

Ngoài ra còn có 3 dự án khu dân cư lô M5 – M7 (Midtown) trong khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn do Công ty CP Phát triển Phú Hưng Thái (liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và 3 đối tác Nhật Bản) cũng nằm trong danh sách.

Tại khu Đông, có khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (tên thương mại The Privé) tại phường Bình Trưng do Tập đoàn Đất Xanh phát triển cũng nằm trong danh sách. Ba dự án ở phường Cát Lái gồm Vista Verde (lô Y2), khu căn hộ thương mại Y1 và Define (lô Z2) của Công ty TNHH Đầu tư Capitaland - Thiên Đức, dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông của Công ty TNHH CVH Mùa Xuân cũng được phép bán cho người nước ngoài.

Trước đó, UBND TPHCM cũng công bố 17 dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện về pháp lý và thuộc đối tượng được quy định.

Hiện tại, TPHCM có 88 dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài.

Cụ thể, đối với tổ chức trong nước thì phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức nước ngoài thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam thì phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đối với tổ chức nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 95/2024/NĐ-CP thì phải có giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động hoặc thành lập tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết giao dịch về nhà ở.

Ngoài ra, người nước ngoài chỉ được mua nhà ở thương mại trong các dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, với tỷ lệ sở hữu không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một khu vực cấp phường.