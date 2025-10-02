Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM: Đề xuất kinh phí kiểm định gần 200 chung cư cũ

02-10-2025 - 13:42 PM | Bất động sản

TP HCM tổ chức kiểm định chất lượng chung cư, trong đó đa số là chung cư cấp C đã kiểm định từ gần 10 năm trước.

Sở Xây dựng TP HCM cho biết, theo báo cáo đề xuất của các địa phương, trên địa bàn thành phố có 186 chung cư cũ (gồm 223 lô) cần kiểm định, kiểm định lại.

Trong đó, 56 chung cư cũ (58 lô) kiểm định mới và 130 chung cư (165 lô) kiểm định lại do đa số các chung cư này đều được kiểm định giai đoạn 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C (nhưng chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không).

TP HCM: Đề xuất kinh phí kiểm định gần 200 chung cư cũ- Ảnh 1.

Kiểm định giai đoạn 2016-2017, chung cư Vĩnh Hội là chung cư cấp D nhưng đến nay mới có 12/144 hộ di dời.

Theo Sở Xây dựng, đợt này các chung cư kiểm định cấp B giai đoạn 2016-2017 không kiểm định lại vì chưa cần thiết.

Dự trù kinh phí kiểm định là hơn 32,5 tỉ đồng, chưa bao gồm kinh phí cho 2 chung cư ở phường Hạnh Thông, 1 chung cư ở phường Gò Vấp, 10 chung cư ở phường Sài Gòn, 3 chung cư ở phường Vũng Tàu, 4 chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây (do chưa đề xuất kinh phí).

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ. Đồng thời, giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

UBND 32 phường trên địa bàn có chung cư cần thực hiện kiểm định, kiểm định lại theo danh sách thực hiện. Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả kiểm định, ban hành kết luận kiểm định chất lượng chung cư.

Trường hợp chung cư buộc phải di dời, kết luận kiểm định phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng.

TP HCM (cũ) có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975, trong đó 462 chung cư trong số này đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B (chiếm 72%), 114 chung cư cấp C (25%) và 16 chung cư cấp D (3%).

Theo Sở Xây dựng TP HCM, đến nay, đối với 16 chung cư cấp D, đã di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9/16 chung cư. Cụ thể, chung cư 128 Hai Bà Trưng (94 hộ); 23 Lý Tự Trọng (81 hộ); 6 bis Nguyễn Tất Thành (26 hộ); 40/1 Tân Phước (78 hộ); 47 Long Hưng (30 hộ); 170-171 Tân Châu (24 hộ); 440 Trần Hưng Đạo (21 hộ); 155-157 Bùi Viện (100 hộ); Tân Hòa Đông (80 hộ).

Theo Quốc Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới Nổi bật

1.000 căn hộ giá thấp hơn thị trường 25% cháy giỏ hàng sau 5 tiếng, Sunshine Group có đủ sức kéo giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt?

1.000 căn hộ giá thấp hơn thị trường 25% cháy giỏ hàng sau 5 tiếng, Sunshine Group có đủ sức kéo giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt? Nổi bật

Bãi Cháy sẽ vươn tầm với tổ hợp căn hộ cao tầng sang trọng bên vịnh di sản

Bãi Cháy sẽ vươn tầm với tổ hợp căn hộ cao tầng sang trọng bên vịnh di sản

13:30 , 02/10/2025
Cơ hội sở hữu shophouse giá tốt nhất tại Phân khu Victory và New Star

Cơ hội sở hữu shophouse giá tốt nhất tại Phân khu Victory và New Star

13:30 , 02/10/2025
Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sắp chào bán hơn 49,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sắp chào bán hơn 49,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông

11:33 , 02/10/2025
Trời nắng đẹp, Hà Nội vẫn còn 7 điểm ngập sâu

Trời nắng đẹp, Hà Nội vẫn còn 7 điểm ngập sâu

11:17 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên