Điện Biên khởi công khu đô thị trị giá 700 tỷ nằm ngay cạnh sân bay, gần loạt di tích nổi tiếng

Sáng 30/9, UBND tỉnh Điện Biên đã phối hợp cùng Công ty TNHH Đức Hải Điện Biên tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh. Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng.

Dự án có diện tích gần 7,6 ha, nằm tại vị trí đắc địa bên cạnh sân bay Điện Biên và gần các điểm di tích lịch sử nổi tiếng như: Hầm Đờ Cát, Cầu Mường Thanh, Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ...Quy mô dự án 189 căn nhà ở liền kề.

Phối cảnh Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh (Nguồn ảnh: TTXVN).

Để dự án sớm hoàn thành theo đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đề nghị chủ đầu tư dự án cần quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ… trong quá trình thực hiện. Đồng thời giao các sở, ngành của địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Trước đó, vào giữa tháng 8, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định về việc công nhận kết quả trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ gần sân bay Mường Thanh tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Công ty TNHH Đức Hải Điện Biên là đơn vị trúng thầu với giá hơn 153 tỷ đồng.



