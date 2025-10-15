Chi tiêu thêm chill vì có thẻ BVBank săn deal

Cuối tuần, chị Lan Anh 31 tuổi, nhân viên marketing tại TP. HCM có thói quen gặp gỡ bạn bè sau một tuần làm việc. Dù được đắm chìm trong những giây phú thư giãn nhưng khi nhìn lại chi tiêu mỗi tháng, chị mới giật mình nhận ra: Chỉ riêng những buổi gặp như vậy đã chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách cá nhân.

"Không phải mình tiêu sang, chỉ là mọi thứ cộng lại nhiều quá," chị kể. "Đôi khi muốn mua món quà cho mẹ hay đặt đồ ăn cho nhóm bạn mà vẫn phải cân nhắc".

Trong một lần trò chuyện, chị được bạn giới thiệu về các thẻ tín dụng của BVBank - dòng thẻ đang được nhiều người trẻ sử dụng nhờ ưu đãi đa dạng và quy trình mở thẻ hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng Digimi. "Ban đầu tôi nghĩ thẻ nào mà chẳng giống nhau", chị Lan Anh cười. "Nhưng bạn tôi bảo: cứ thử đi, mở nhanh lắm, cà ở đâu cũng có khuyến mãi".

Tò mò, chị mở thử ứng dụng Digimi ngay tối hôm đó. Chỉ vài thao tác đăng ký, điền thông tin cơ bản và xác nhận OTP, hồ sơ mở thẻ tín dụng BVBank của chị đã được phê duyệt. Từ hôm đó, việc chi tiêu của chị trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Mỗi lần quẹt thẻ, chị không chỉ thanh toán nhanh mà còn nhận được ưu đãi ở hàng loạt cửa hàng, quán cà phê và nền tảng trực tuyến. "Cảm giác như mình chi tiêu thông minh hơn – vẫn vui, vẫn tiện, nhưng không bị áy náy cuối tháng", chị nói.

Một chiếc thẻ cho mọi khoảnh khắc thêm trọn vẹn

Khi bắt đầu sử dụng thẻ BVBank, chị Lan Anh nhận ra hàng loạt ưu đãi xuất hiện ngay trong những hoạt động quen thuộc nhất. Cuối tuần, chị cùng gia đình ghé Trung Nguyên Legend - nơi vợ anh thích vị cà phê đậm, còn con trai nhỏ có thể ngồi tô màu ở khu vui chơi. "Thanh toán bằng thẻ BVBank được giảm 30% hóa đơn. Số tiền không lớn nhưng đủ để tôi tiết kiệm, mua thêm vài hộp bánh nhỏ tặng ông bà. Nhỏ thôi, nhưng thấy vui vì chi tiêu hợp lý mà vẫn đầy tình cảm", chị kể.

Những lần sau đó, khi mua sắm tại AEONESHOP hay Nitori, chị tiếp tục nhận ưu đãi giảm trực tiếp trên mỗi hóa đơn. "Trước đây tôi chẳng mấy khi để ý khuyến mãi, nhưng giờ thấy rõ một chiếc thẻ nhỏ có thể giúp tiết kiệm được vài trăm nghìn mỗi tháng".

Không chỉ với mua sắm, các nền tảng giao đồ ăn hay dịch vụ online cũng nằm trong danh sách ưu đãi của BVBank. Một buổi tụ tập bạn bè, chị Lan Anh đặt đồ qua ShopeeFood, thanh toán bằng thẻ BVBank được giảm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng. "Vừa có mã giảm từ app, vừa được thêm ưu đãi từ BVBank – nhỏ thôi nhưng vui, vì thấy mình chi tiêu có chiến lược," chị cười.

Với hệ thống đối tác phong phú, người dùng thẻ BVBank có thể nhận ưu đãi tại hàng trăm thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực ẩm thực, mua sắm, giải trí, du lịch và dịch vụ online – từ PNJ, ShopeeFood, AEONESHOP đến Trung Nguyên Legend. Việc sử dụng thẻ không chỉ giúp chi tiêu tiện lợi hơn, mà còn mang lại những giá trị thiết thực, gần gũi trong từng giao dịch.

Mở thẻ nhanh, chi tiêu nhẹ, sống trọn yêu thương

Ngoài việc mang lại ưu đãi, BVBank còn giúp khách hàng dễ dàng mở thẻ tín dụng chỉ với vài bước trên ứng dụng Digimi. Việc đăng ký hoàn toàn trực tuyến, không cần ra quầy, không cần giấy tờ phức tạp. Chị Lan Anh cho biết chị đã mở thẻ theo cách này chỉ trong một buổi trưa. "Tôi đang họp, tranh thủ mở app Digimi, điền thông tin rồi xác nhận OTP. Đến cuối ngày đã có thông báo phê duyệt. Nhanh và tiện hơn tôi nghĩ nhiều".

Câu chuyện của chị Lan Anh không phải hiếm. Chị Lê Ngọc Hân, 28 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, cũng tìm thấy niềm vui tương tự. Chị kể: "Tôi muốn mua quà 20/10 cho mẹ mà sợ chi tiêu vượt dự tính. Khi biết thẻ BVBank có ưu đãi giảm đến 500.000 đồng ở PNJ, tôi chọn mua chiếc vòng bạc tặng mẹ. Sau khi thanh toán, nhận thông báo hoàn tiền mà tôi thấy vui hẳn".

Ngoài ưu đãi mua sắm, BVBank còn triển khai chương trình trả góp linh hoạt và hoàn đến 500.000 đồng phí chuyển đổi cho khách hàng có giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên. Thời gian áp dụng từ 18/9/2025 đến 17/1/2026, dành cho thẻ Visa, JCB và Napas. Người dùng có thể chọn kỳ hạn 3, 6, 9 hoặc 12 tháng để cân đối ngân sách mà vẫn tận hưởng trọn niềm vui tặng quà.

Với những người trẻ bận rộn, BVBank là đơn vị đồng hành tài chính đáng tin cậy. Mọi thao tác: từ mở thẻ, kiểm tra ưu đãi, thanh toán đến trả góp đều gói gọn trong ứng dụng Digimi. Dù là bữa ăn cùng gia đình, món quà cho người thân hay buổi tụ họp cuối tuần, mỗi khoản chi đều trở nên nhẹ nhàng hơn, vừa tiết kiệm, vừa trọn vẹn niềm vui.