Chỉ trả số tiền tối thiểu thẻ tín dụng: Khoản nào sẽ bị tính lãi?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Nhiều khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cho rằng chỉ cần thanh toán số tiền tối thiểu là đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân hàng. Thực tế, việc thanh toán tối thiểu giúp tránh bị ghi nhận chậm trả, nhưng không đồng nghĩa với việc được miễn lãi cho phần dư nợ còn lại.

Số tiền thanh toán tối thiểu là gì?

Số tiền thanh toán tối thiểu là khoản tiền thấp nhất mà chủ thẻ phải trả trước ngày đến hạn theo thông báo của ngân hàng. Thông thường, khoản này chiếm khoảng 3-5% tổng dư nợ cuối kỳ (tùy quy định từng ngân hàng).

Ví dụ: Bạn đã chi tiêu 20 triệu đồng trong kỳ sao kê. Ngân hàng yêu cầu thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng

Nếu đến hạn bạn thanh toán 1 triệu đồng, tài khoản thẻ vẫn được ghi nhận là đã thanh toán đúng hạn ở mức tối thiểu.

Chỉ trả tối thiểu có bị tính lãi không?

Câu trả lời là có. Khi bạn không thanh toán toàn bộ dư nợ sao kê, ngân hàng sẽ chấm dứt thời gian miễn lãi của kỳ đó. Lúc này, lãi suất thẻ tín dụng thường được tính trên phần dư nợ chưa thanh toán theo quy định của ngân hàng.

Điều mà nhiều người không để ý là trong nhiều trường hợp, lãi không chỉ tính từ ngày đến hạn mà có thể được tính từ ngày phát sinh giao dịch mua sắm của kỳ sao kê đó theo điều khoản sử dụng thẻ.

Ví dụ:

Giả sử: Tổng chi tiêu trong kỳ: 20 triệu đồng. Đến hạn, bạn chỉ trả 1 triệu đồng tối thiểu

Khi đó: 19 triệu đồng còn lại sẽ phát sinh lãi suất theo biểu phí của ngân hàng. Các giao dịch mua sắm mới sau đó cũng có thể không còn được hưởng ưu đãi miễn lãi cho đến khi bạn thanh toán hết dư nợ

Vì vậy, chi phí thực tế có thể cao hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.

Khi nào nên trả tối thiểu?

Thanh toán tối thiểu có thể là giải pháp tạm thời trong trường hợp:

- Khách hàng gặp khó khăn tài chính ngắn hạn

- Chưa kịp xoay xở nguồn tiền đúng thời điểm

Tuy nhiên, đây không nên là thói quen kéo dài vì: Dư nợ giảm rất chậm; Tiền lãi tiếp tục phát sinh; Tổng chi phí sử dụng thẻ tăng lên đáng kể

Làm sao để giảm chi phí lãi?

Nếu chưa thể thanh toán toàn bộ dư nợ, khách hàng nên:

- Thanh toán nhiều hơn mức tối thiểu nếu có điều kiện

- Chủ động lên kế hoạch chi tiêu phù hợp với khả năng trả nợ

- Theo dõi sao kê hằng tháng để tránh phát sinh dư nợ kéo dài

Trong trường hợp khoản chi tiêu lớn, khách hàng cũng có thể tìm hiểu các chương trình chuyển đổi trả góp của ngân hàng để giảm áp lực thanh toán một lần.