Chia sẻ quy tắc hẹn hò, cô gái 20 tuổi gây tranh cãi dữ dội: "Trả tiền bữa ăn là điều CĂN BẢN, đừng bao giờ bảo chia đôi"

Một phụ nữ độc thân sống tại New York đã gây tranh cãi dữ dội sau khi chia sẻ danh sách những “quy tắc tối thiểu” dành cho đàn ông trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng cô “quá đòi hỏi”.

Raq, ngoài 20 tuổi, nói với tờ New York Post rằng việc hẹn hò xung quanh mình chẳng khác nào “một vũng lầy”, khi đàn ông hoặc hoàn hảo đến mức khó tin, hoặc đã quá trăng hoa, hoặc thậm chí không có nhu cầu tìm bạn gái.

Raq – một cô gái độc thân ở New York – đã làm dấy lên làn sóng tranh luận sau khi đăng tải danh sách 7 “quy tắc tối thiểu” cho buổi hẹn đầu, khiến một số người cho rằng cô thuộc kiểu “high maintenance” (khó chiều). Ảnh: Instagram/raqisright

Raq trở nên nổi tiếng trên cả X và Instagram nhờ thường xuyên chia sẻ những danh sách gây tranh cãi, trong đó không ít nội dung mang tính đùa cợt, châm biếm. Cô cũng tổ chức các sự kiện giao lưu với hy vọng cô và những người độc thân khác có thể gặp gỡ nhau ngoài đời thực.

Raq cho rằng: “Ngay cả người đàn ông tốt nhất trên đời, trông như một ‘món hời’ hoàn hảo, thực chất lại có thể cực kỳ tệ hại. Vì vậy, các quy tắc này sẽ giúp mọi người nhận ra tính cách ẩn đằng sau vẻ ngoài của họ.”

Raq đặt ra loạt quy tắc và đăng lên tài khoản X cá nhân. Bài viết nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt xem và kéo theo vô số tranh luận.

Nội dung các quy tắc (tạm dịch) như sau:

1. Trả toàn bộ hóa đơn (nếu chia tiền, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện lại với bạn VÀ còn nói xấu bạn)”

2. Mở cửa (TẤT CẢ các loại cửa) – tôi không động tay vào cửa”

3. Để tôi gọi món trước

4. Để tôi ngồi ghế có tầm nhìn tốt (điều hiển nhiên)

5. Đề nghị đưa tôi về nhà/ra xe/đón Uber – để chứng minh bạn không phải kẻ tệ

6. Không nhắc đến người yêu cũ, mối quan hệ mập mờ, hay ‘cô gái tôi từng tìm hiểu’

7. Quy tắc đi trên vỉa hè – nếu bạn không biết thì đó là lý do vì sao bạn vẫn độc thân. (Có thể hiểu là: Khi đi bộ, đàn ông bắt buộc phải đi phía ngoài, sát lòng đường để bảo vệ phụ nữ.)

Nhiều người dùng X đã phản hồi và bày tỏ sự đồng tình với các quy tắc này. “Nghe thì đơn giản, nhưng vẫn phức tạp đến khó tin,” một phụ nữ bình luận.

“Đó là phép lịch sự cơ bản, thấp hơn mức này thì khỏi hẹn,” người khác viết.

Tuy nhiên, hàng trăm ý kiến khác đã vào chỉ trích Raq.

“Thú vị thật, ‘tối thiểu’ với đàn ông nhưng lại là ‘đặc quyền tối đa’ cho phụ nữ,” một người phản bác.

“Tôi không hẳn phản đối, nhưng giọng điệu của bạn, nhất là ở mục số 2, khiến bạn trông rất khó chiều và khó hẹn hò,” người khác nhận xét.

Raq cho biết các danh sách cô chia sẻ trên X và Instagram phần nào mang tính châm biếm.

Quy tắc “mở tất cả các loại cửa” cũng vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều người xem đây là hành động ga-lăng nhỏ, nhưng không ít ý kiến cho rằng việc tuyên bố “tôi không chạm vào cửa” tạo cảm giác đặc quyền, làm mờ ranh giới giữa lịch sự và yêu sách.

Các quy tắc như để phụ nữ gọi món trước, ngồi ghế xịn, hay được đề nghị đưa về nhà nhìn chung ít gây sốc, song vẫn làm dấy lên tranh luận về vai trò giới đã được “lập trình sẵn” trong hẹn hò. Một số người cho rằng đây chỉ là nghi thức xã hội vô hại; số khác lại thấy nó củng cố khuôn mẫu cũ.

Đáng chú ý, quy định không được nhắc đến người yêu cũ được khá nhiều người đồng tình, vì phản ánh nhu cầu tôn trọng cảm xúc trong buổi gặp đầu. Trong khi đó, “quy tắc đi trên vỉa hè” – một chuẩn mực ga-lăng ít người trẻ biết đến – lại khiến nhiều nam giới cảm thấy bị đánh giá chỉ vì không quen tập quán này.

Raq cho biết các danh sách cô chia sẻ trên X và Instagram phần nào mang tính châm biếm. Cô tiếp tục tổ chức các buổi giao lưu với mong muốn kết nối những người độc thân có cùng quan điểm.

“Đơn giản là khác biệt về quan điểm. Có một nhóm người còn giữ tư tưởng cho rằng phụ nữ phải kết hôn từ năm 22 tuổi, mặc váy và sống ở nông trại, vắt sữa bò. Tôi thì không như vậy,” cô nói.

(Theo NYP)