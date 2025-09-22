Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chicilon Media nhận “Chứng nhận Doanh nghiệp tuân thủ trách nhiệm xã hội đối với Quảng cáo số trong thang máy”

22-09-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Sau khi Chicilon Media hoàn tất hồ sơ kết nối 4G, hoạt động tuân thủ trách nhiệm xã hội tiếp tục được ghi nhận bởi tổ chức uy tín

Mới đây, sau quá trình đánh giá toàn diện hệ thống truyền thông thang máy trên toàn quốc, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã chính thức trao cho Chicilon Media "Chứng nhận Doanh nghiệp tuân thủ trách nhiệm xã hội đối với Quảng cáo số trong thang máy". Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định Chicilon Media tiếp tục được ghi nhận về kết nối 4G, tính hợp pháp – tuân thủ và trách nhiệm xã hội.

Là nền tảng truyền thông thang máy có độ phủ rộng bậc nhất cả nước, Chicilon Media luôn kiên định với nguyên tắc "hợp pháp – tuân thủ, phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng", góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa và số hóa ngành quảng cáo. Chứng nhận lần này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ và tính chuẩn mực trong quản lý, mà còn gửi đến xã hội thông điệp rõ ràng: màn hình quảng cáo 4G của Chicilon Media an toàn, hợp pháp và tuân thủ quy định, người dân có thể an tâm sử dụng và theo dõi.

Được biết, sau khi hoàn tất hồ sơ kết nối 4G, việc truyền tải nội dung quảng cáo của công ty trở nên ổn định, nhanh chóng và rõ nét hơn, đồng thời công ty cam kết tuyệt đối: không chụp ảnh, không quay phim; không nhận diện khuôn mặt, không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào; toàn bộ chức năng kết nối và thống kê lưu lượng người chỉ phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả quảng cáo.

Đại diện Hiệp hội cho biết:"Chicilon Media là đơn vị tiên phong hoàn tất hồ sơ kết nối 4G toàn quốc, phù hợp với quy chuẩn ngành, rất đáng ghi nhận." Đại diện công ty cũng nhấn mạnh, chứng nhận này sẽ là cột mốc khởi đầu mới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nâng cấp công nghệ, tối ưu dịch vụ, cải thiện hiệu quả, nhằm mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng, đồng thời tạo dựng môi trường an toàn, thoải mái và đáng tin cậy cho cộng đồng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

