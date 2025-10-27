Chiếc iPhone "đập hộp" rẻ nhất vừa tăng giá

Dù đã ra mắt được một thời gian, iPhone 13 vẫn là lựa chọn "hàng mới" giá rẻ hấp dẫn nhất của Apple. Tuy nhiên, cơ hội sở hữu model này với giá tốt đang hẹp lại khi sản phẩm này vừa bất ngờ điều chỉnh tăng giá.

Theo khảo sát tại các đại lý bán lẻ chính hãng, iPhone 13 phiên bản 128GB đang được nhiều cửa hàng chào bán với mức giá mới là 12 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá trên đã tăng khoảng 700.000 đồng so với giai đoạn đầu quý III/2025.

Mức giá "đập hộp" của iPhone 13 dù đã tăng giá nhưng vẫn chỉ 12 triệu đồng

Sở dĩ iPhone 13 vẫn được săn đón dù đã nhiều năm tuổi là bởi máy sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội mà vẫn còn rất giá trị ở thời điểm hiện tại. Ưu điểm lớn nhất là con chip A15 Bionic, vốn vẫn cung cấp hiệu năng mạnh mẽ, đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ hàng ngày, chơi game tốt và được hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài.

Thêm vào đó, máy có cụm camera kép 12MP chất lượng cao với cảm biến lớn, hỗ trợ quay video Chế độ Điện ảnh (Cinematic Mode - quay phim xóa phông) và chụp đêm ấn tượng. Các yếu tố khác như thời lượng pin được đánh giá cao, màn hình OLED Super Retina XDR sắc nét và bộ nhớ trong tối thiểu 128GB (thay vì 64GB như các đời cũ) khiến nó trở thành một lựa chọn "an toàn" và bền bỉ.

Giá iPhone 13 cũ còn rẻ hơn nữa, chưa đến 10 triệu đồng đã có thể mua

Tuy nhiên, đối với những ai không ngại sử dụng hàng đã qua sử dụng, thị trường iPhone 13 cũ lại mang đến nhiều lựa chọn với chi phí "dễ thở" hơn rất nhiều. Hiện tại, giá iPhone 13 cũ đang dao động ở mức 8-12 triệu đồng, tùy thuộc vào tình trạng máy (ngoại hình, độ mới của pin, thời hạn bảo hành...).