Chiếc khăn “bốc mùi” của Hà Anh Tuấn

Tối 18/10 (theo giờ địa phương), buổi concert Sketch A Rose In Los Angeles của Hà Anh Tuấn đã chính thức mở cổng đón khách, đánh dấu lần đầu nam ca sĩ đem tour diễn tới xứ cờ hoa. Tọa lạc tại Dolby Theatre, một trong những công trình tiêu biểu của nghệ thuật thế giới, Sketch A Rose In Los Angeles đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, lấp đầy số ghế trên khán đài.

Có mặt tại đây còn là sự xuất hiện của Tuấn Ngọc, Thu Phương, Phan Mạnh Quỳnh…tham gia với tư cách khách mời trình diễn cùng ekip hơn 100 người. Bước đến bục sân khấu - nơi thường diễn ra Lễ trao giải Oscar danh giá, Hà Anh Tuấn diện lên mình bộ áo dài truyền thống màu lục, nhấn nhá với chiếc khăn choàng đặc biệt.

Tuấn Ngọc, Thu Phương, Phan Mạnh Quỳnh…tham gia với tư cách khách mời trình diễn cùng ekip hơn 100 người

Dụi mắt vài lần cứ tưởng hoa văn nhưng thực chất, chiếc khăn này được làm bằng măng khô khiến netizen vỡ oà trong cảm xúc. Nguyên liệu quen thuộc này mang hồn Tết Việt, ẩn chứa thông điệp của Hà Anh Tuấn là lan tỏa tinh thần sum vầy, đoàn kết của những người con xa xứ hướng tới quê hương.

Hà Anh Tuấn đeo khăn quàng làm bằng măng khô Việt Nam

Chiếc khăn độc đáo này đang được lan truyền rầm rộ trên MXH. Nhiều netizen bày tỏ sự thích thú trước lòng yêu nước của Hà Anh Tuấn dù có ở nơi xứ người. Mọi người thì nói đùa là stylist thiết kế “quả” outfit quá chấn động, hơi “bốc mùi” nhưng vẫn không thể dìm được visual và vẻ rạng rỡ, trẻ trung hơn tuổi của Hà Anh Tuấn.

Chiếc khăn "bốc mùi" đang viral MXH

Trong lần xuất hiện này, Hà Anh Tuấn không lựa chọn những bản hit quen thuộc, mà trình diễn loạt ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Nam ca sĩ dành sân khấu để tri ân những tượng đài âm nhạc và các nghệ sĩ Việt từng sinh sống, hoạt động tại Mỹ.

Anh mở màn bằng loạt sáng tác kinh điển của nhạc sĩ Phạm Duy, gồm liên khúc Em Bé Quê, Bà Mẹ Quê, Tình Ca, cùng các ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị, Trả Lại Em Yêu, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà.

Hà Anh Tuấn không lựa chọn những bản hit quen thuộc, mà trình diễn loạt ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt

Nếu phần mở đầu với nhạc Phạm Duy mang âm hưởng yêu quê hương, đất nước, thì phần kết lại được Hà Anh Tuấn gửi gắm bằng nhạc Trịnh Công Sơn – chất chứa khát vọng hòa bình và tình nhân loại. Giọng hát mộc mạc, tự sự của anh vang lên trong liên khúc Bà Mẹ Ô Lý, Cánh Đồng Hòa Bình Xin Cho Tôi, khép lại chương trình trong tiếng vỗ tay dài và xúc động của khán giả.

Nhiều nghệ sĩ Việt như Ý Lan, Tuyết Ngân, Minh Tú (Tam Ca Áo Trắng), Thanh Thảo, Đoan Trang... đã đến thưởng thức đêm nhạc của Hà Anh Tuấn. Đặc biệt, chương trình vinh dự đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Mỹ - Nguyễn Quốc Dũng cùng phu nhân và gia đình.

Sân khấu được dàn dựng công phu với một đóa hồng trắng khổng lồ đường kính hơn 6m bằng lưới kim loại, phủ kín hàng nghìn cánh hồng vải - hình ảnh biểu trưng cho tinh thần của Sketch A Rose.

Sân khấu được dàn dựng công phu với một đóa hồng trắng khổng lồ đường kính hơn 6m

Tên gọi Sketch A Rose được lấy cảm hứng từ vở kịch Tin Ở Hoa Hồng của cố nhà văn Lưu Quang Vũ - một biểu tượng của niềm tin và lòng tử tế. Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Cụm từ này truyền cảm hứng cho tôi trên con đường ca hát và giúp tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp từ những điều nhỏ bé nhất”. Theo nam ca sĩ, việc kêu gọi ủng hộ là cách anh cùng khán giả biến niềm tin đó thành hành động thực tế, tiếp nối tinh thần nhân văn mà dự án âm nhạc này theo đuổi suốt hơn một năm rưỡi qua.

“Singapore, Australia, Mỹ đều là cái cớ để tôi được mơ một giấc mơ chung của âm nhạc Việt Nam, được cất cao đầy kiêu hãnh và nhân ái trong thế giới rộng lớn của nhân loại. Tôi không thực hiện giấc mơ âm nhạc của riêng mình để ở lại mà là để sống, để tan vào dân tộc mình dù ở bất cứ nơi đâu”, Hà Anh Tuấn xúc động nói trước 3.400 khán giả có mặt tại nhà hát Dolby.

Không chỉ mang đến gần 30 tiết mục hoàn toàn là nhạc Việt, chương trình còn được ghi dấu bởi nghĩa cử đẹp: nam ca sĩ thay mặt khán giả quyên góp 100.000 USD (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng) cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.