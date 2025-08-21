Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêm ngưỡng siêu tàu mang "Đại mãng xà" 725 km xuống biển sâu: Kỳ quan phục vụ dự án 3,2 tỷ USD

21-08-2025 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

Đây là dự án tỷ USD kết nối hai quốc gia Anh và Đức.

NeuConnect: Dự án tỷ USD kết nối năng lượng xanh giữa Anh và Đức

Dự án NeuConnect - tổng đầu tư 3,2 tỷ USD - đang tạo nên bước đột phá trong lĩnh vực năng lượng tại châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên Anh và Đức được kết nối trực tiếp qua một đường cáp năng lượng dài 725 km dưới đáy Biển Bắc.

Với chiều dài "khủng" như vậy, tuyến cáp điện đầu tiên giữa Anh và Đức được ví như “con đường năng lượng vô hình”, cho phép hai quốc gia trao đổi điện tức thời theo nhu cầu, mở ra kỷ nguyên mới cho năng lượng bền vững.

Chiêm ngưỡng siêu tàu mang

Đường cáp dưới đáy biển kết nối giữa Anh và Đức dài 725 km. Ảnh: KEP

NeuConnect sử dụng cáp điện áp cao dòng một chiều (HVDC) với công suất 1,4 gigawatt - đủ để cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình; đồng thời Dự án NeuConnect có thể giảm 13 triệu tấn khí thải carbon trong vòng 25 năm - tương đương với việc trồng khoảng 28.000.000 cây hoặc loại bỏ khoảng 400.000 ô tô khỏi đường mỗi năm.

Chiêm ngưỡng "gã khổng lồ hàng hải" mang "Đại mãng xà" ra biển

Tập đoàn Prysmian SpA (Italy), công ty hàng đầu thế giới trong ngành hệ thống cáp năng lượng và viễn thông, được trao hợp đồng trị giá hơn 1,39 tỷ USD để cung cấp là lắp đặt cáp HVDC 525kV; đồng thời giám sát, bảo trì trong thời gian bảo hành.

Hiện tại, tàu đặt cáp Leonardo da Vinci - một trong những tàu đặt cáp hiện đại nhất, lớn nhất thế giới của Tập đoàn Prysmian SpA đang tỉ mỉ triển khai 140 km cáp ví như "Đại mãng xà" ở vùng biển Anh, cách bờ biển Kent 22 km.

Chiêm ngưỡng siêu tàu mang

Tàu đặt cáp Leonardo da Vinci của Tập đoàn Prysmian SpA. Ảnh: Tập đoàn Prysmian SpA

Siêu tàu này có chiều dài khoảng 170 mét, rộng 34 mét, mớn nước mùa hè 8,5 mét và lượng giãn nước 36.400 tấn khi đầy tải. Tàu được trang bị hai băng chuyền cáp lớn với sức chứa lần lượt là 7.000 tấn và 10.000 tấn.

Đổi nổi trội nhất của "Gã khổng lồ hàng hải" này là khả năng lắp đặt cáp ở độ sâu tới 3.900m, một kỳ quan kỹ thuật thiết yếu để vượt qua đáy biển đầy thách thức của Biển Bắc.

Việc lắp đặt những sợi cáp ngầm này vừa là nghệ thuật vừa là khoa học. Mỗi km cáp phải được định vị chính xác và bảo vệ khỏi dòng chảy, sự ăn mòn và hoạt động của con người.

Chiêm ngưỡng siêu tàu mang
Chiêm ngưỡng siêu tàu mang

Các công cụ chôn ngầm tiên tiến được triển khai để đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng này vẫn bền vững trong nhiều thập kỷ tới, làm nổi bật sự cân bằng phức tạp giữa kỹ thuật và cân nhắc môi trường cần thiết cho một dự án như vậy.

Dự án đang tiến triển đều đặn từ năm 2023 và hướng tới mục tiêu vận hành hoàn toàn vào năm 2028.

Lợi ích song hành của hai thị trường năng lượng lớn nhất châu Âu

NeuConnect không chỉ là một liên kết kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho sự hợp tác năng lượng giữa hai thị trường năng lượng lớn nhất châu Âu.

Nhìn chung, NeuConnect mang lại lợi ích song hành cho Anh, Đức. Dự án sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung cấp ở Vương quốc Anh bằng cách khai thác nguồn điện gió ngoài khơi ngày càng tăng ở miền bắc nước Đức.

Chiêm ngưỡng siêu tàu mang

Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo từ cả hai quốc gia, NeuConnect giúp biến hai lưới điện quốc gia thành một hệ thống liên lục địa hiệu quả và sạch hơn.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Anh, một nước nhập khẩu điện với 5,4% nhu cầu năm 2020 đến từ nước ngoài, kỳ vọng giảm chi phí điện năng nhờ kết nối với Đức – quốc gia sản xuất điện gió lớn thứ 3 thế giới.

Về mặt kinh tế, NeuConnect dự kiến mang lại lợi ích 1,7 tỷ bảng Anh cho người tiêu dùng Anh trong 25 năm, đồng thời tạo ra khoảng 500 việc làm trong giai đoạn xây dựng.

Đối với Đức, NeuConnect giúp quản lý sự không liên tục liên quan đến công suất lắp đặt năng lượng tái tạo ngày càng tăng và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn lưới điện hiện tại ở miền bắc nước Đức.

Với tiềm năng giảm thiểu lãng phí năng lượng tái tạo và tăng cường an ninh năng lượng, NeuConnect là một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ.

Italy phê duyệt dự án 15,6 tỷ USD xây cầu treo dài nhất thế giới

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Elon Musk đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”: Bị gọi hầu tòa vì bỏ tiền tài trợ "xổ số bầu cử" nhưng trớ trêu là mối quan hệ với ông Trump giờ chẳng tốt đẹp gì

Elon Musk đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”: Bị gọi hầu tòa vì bỏ tiền tài trợ "xổ số bầu cử" nhưng trớ trêu là mối quan hệ với ông Trump giờ chẳng tốt đẹp gì Nổi bật

U40 ung dung kiếm gần 1,3 tỷ đồng/tháng từ 4 nguồn thu nhập thụ động, người đàn ông mách 7 công cụ AI, tự động hoá để tối ưu hoá dòng tiền và thời gian

U40 ung dung kiếm gần 1,3 tỷ đồng/tháng từ 4 nguồn thu nhập thụ động, người đàn ông mách 7 công cụ AI, tự động hoá để tối ưu hoá dòng tiền và thời gian Nổi bật

Người dùng ChatGPT đón tin vui

Người dùng ChatGPT đón tin vui

14:31 , 21/08/2025
Khoảnh khắc ông Trump thầm thì, nêu lý do ông Putin muốn thỏa thuận hòa bình: "Nghe có vẻ điên rồ"

Khoảnh khắc ông Trump thầm thì, nêu lý do ông Putin muốn thỏa thuận hòa bình: "Nghe có vẻ điên rồ"

14:14 , 21/08/2025
Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

13:51 , 21/08/2025
Đột kích cơ sở của giám đốc công ty xây dựng đường bộ và cao tốc, tịch thu kỷ lục 494 tỷ đồng chất đống như gạch, 100 kg vàng ròng trị giá 280 tỷ đồng

Đột kích cơ sở của giám đốc công ty xây dựng đường bộ và cao tốc, tịch thu kỷ lục 494 tỷ đồng chất đống như gạch, 100 kg vàng ròng trị giá 280 tỷ đồng

13:36 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên