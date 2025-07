Chiến lược của Cen Land trong “cuộc chơi mới” của thị trường bất động sản

Cen Land định hướng chiến lược phát triển dài hạn, phát huy thế mạnh và giá trị cốt lõi của mình đó là góp phần "giải quyết vấn đề của thị trường", đồng hành cùng chủ đầu tư mang tới sức sống mới cho các khu đô thị.

Cơ hội và thách thức từ sự tăng trưởng nguồn cung

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ khi nhiều dự án bắt đầu mở bán sôi động nhờ các chính sách hỗ trợ, khung pháp lý được hoàn thiện và đầu tư công được đẩy mạnh. Theo số liệu từ báo cáo quý II/2025 của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung đạt khoảng 64.000 sản phẩm, tương đương 80% tổng nguồn cung của cả năm 2024. Bức tranh toàn thị trường đang trở nên nhộn nhịp hơn sau thời gian dài trầm lắng.

Tuy nhiên, sự "bùng nổ" của nguồn cung kéo theo cảnh báo về một nghịch lý: lực cầu thực chưa phục hồi tương xứng. Nhiều người dân vẫn chưa thể tiếp cận được nhà ở, khi mặt bằng giá bất động sản còn cao so với thu nhập trung bình, áp lực lãi vay lớn và đặc biệt là những lo ngại về môi trường sống chưa đủ tiện ích, thiếu cộng đồng cư dân thật. Một khu đô thị không có người ở sẽ mất đi giá trị kinh tế và xã hội.

Nhận định về thị trường, theo ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT Cen Land, "Thị trường sẽ không bùng nổ vì giá cả tăng cao, bởi điều đó có thể khiến nhà ở xa tầm với của người dân. Thay vào đó, sự bùng nổ sẽ đến từ nguồn cung chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tế và tạo ra môi trường sống lý tưởng với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, các tiện ích vui chơi, để thu hút cư dân và đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án". Chiến lược của Cen Land không chỉ tập trung vào việc bán hàng để giữ vững vị thế số một trong lĩnh vực phân phối mà sẽ đi sâu và tập trung giải quyết bài toán cốt lõi: làm thế nào để biến các khu đô thị thực sự trở thành các đô thị sống, có cộng đồng, có cư dân.

Cư dân là "tài sản thật" của khu đô thị. Đó là lý do vì sao ở các đại đô thị, các chủ đầu tư đều chú trọng tích hợp các tiện ích sống cùng với xây dựng hạ tầng để ở. Điều này chính Cen Land đã hiểu rất rõ và triển khai cách đây hơn 13 năm về trước. Khi mà hàng loạt các dự án, hàng trăm KĐT đã hoàn thiện nhưng thiếu vắng bóng người, Cen Land đã đồng hành cùng chủ đầu tư, đóng gói lại sản phẩm, đưa ra các giải pháp để hút cư dân.

Dự án đầu tiên được "hồi sinh" theo chiến lược này là khu đô thị Tân Tây Đô – nơi mà thị trường gần như không còn thanh khoản. Nhưng nhờ sự kiên trì và chiến lược quyết liệt, Cen Land đã làm sống lại dự án, tạo lại dòng tiền và sức sống cho cả khu vực. Kế tiếp là hàng loạt dự án lớn khác, như The Pride An Hưng, thành phố mới Bình Dương với quy mô hơn 1.000 ha của Becamex, hay khu đô thị FPT City Đà Nẵng rộng 200 ha.

Đối với những dự án lớn có thanh khoản yếu tại Hà Nội, Cen Land tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo giải pháp, đề xuất chính sách tài chính linh hoạt, giảm áp lực chi trả ban đầu nhưng vẫn đảm bảo giá trị tài sản dài hạn, qua đó thu hút được nhóm khách hàng trẻ – tầng lớp mới của thị trường. Kết quả là hàng trăm gia đình đã chuyển về sinh sống, thực sự "thắp sáng" các khu đô thị tưởng chừng bị bỏ quên.

Chìa khóa mở ra sức sống cho các khu đô thị

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các đại đô thị quy mô từ 1.700 ha đến 4.000 ha, thậm chí lên tới 10.000 ha, đang đặt ra yêu cầu mới cho các chủ đầu tư và các đơn vị phát triển: không chỉ dừng lại ở việc xây dựng dự án mà cần kiến tạo những giá trị sống thực – lâu dài, bền vững. Do đó, trong 5 - 10 năm tới, chiến lược đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản sẽ phải thay đổi hoàn toàn so với giai đoạn vừa qua khi câu chuyện không còn ở giá, mà sẽ là tầm nhìn trong việc phát triển đô thị. Khi đó, vai trò của Cen Land không chỉ nằm ở khả năng bán hàng, mà quan trọng hơn – đưa cư dân thực sự về sinh sống, vận hành cuộc sống đô thị. Một dự án chỉ thực sự thành công khi có cư dân đến ở và sẵn sàng gắn bó lâu dài. Ai sẽ chuyển tới sinh sống tại các khu đô thị? Họ chuyển đến vì điều gì? Và sẽ cần những tiện ích gì?

Phú Quốc là thị trường tiềm năng Cen đang khai thác, với mục tiêu thu hút cư dân và tạo đà phát triển bền vững.

Điểm đặc biệt tạo nên lợi thế khác biệt của Cen Land chính là năng lực triển khai xây dựng cộng đồng khu đô thị nhờ hệ sinh thái an cư - an sinh toàn diện. Giữa tháng 8/2025, Cen dự kiến ra mắt trường cao đẳng nghề với các ngành nghề đào tạo theo đúng xu hướng và nhu cầu của thị trường, tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động trẻ, góp phần giải quyết bài toán an sinh. Ngoài ra, Cen cũng có hệ thống trung tâm giới thiệu, cung ứng nhân lực, là động lực để kéo người dân sẵn sàng dịch chuyển tới những vùng đất mới lập nghiệp khi có công ăn việc làm ổn định, có chỗ học hành cho con cái, có phòng khám, bệnh viện phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe. Với sự cộng hưởng từ hệ sinh thái từ giáo dục, đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, giới thiệu việc làm,… là điểm then chốt để chuyển hóa một dự án bất động sản thành một cộng đồng sống động.

Khác với tất cả các đơn vị môi giới khác trên thị trường chỉ tập trung vào việc bán nhà, Cen Land có những chiến lược riêng, kiên định triết lý "giải quyết vấn đề", đồng hành cùng các chủ đầu tư, đưa ra các giải pháp thu hút, lấp đầy cư dân cho các KĐT. Việc này không chỉ giúp tránh lãng phí của cải của nhà đầu tư, mà còn góp phần "hồi sinh" dự án, tạo động lực phát triển hệ sinh thái BĐS bền vững.

