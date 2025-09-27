Chiến lược phân tầng sản phẩm của Hùng Túy: Mở rộng tệp khách, giữ vững định vị cao cấp





Thị trường cạnh tranh, ranh giới cao cấp – phổ thông dần mờ nhòe

Thị trường nội thất Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ cả về cung và cầu. Theo Mordor Intelligence, Thị trường Nội thất Việt Nam ước tính đạt 1,47 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 1,92 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,33% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Đáng chú ý, dự báo tăng trưởng này được đưa ra bất chấp những thách thức kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Điều này cho thấy ngành nội thất Việt Nam đang có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Cùng lúc, dù được dự báo tăng trưởng tích cực, ngành nội thất vẫn đang chịu tác động từ khó khăn kinh tế và sự chững lại kéo dài của thị trường bất động sản. Tâm lý người tiêu dùng theo đó cũng thay đổi, đặc biệt ở phân khúc trung cấp, với xu hướng ưu tiên các lựa chọn "đáng tiền" và săn tìm "món hời".

Nhiều thương hiệu đã phản ứng bằng cách mở rộng nhanh qua nhượng quyền, giảm giá sâu hoặc đơn giản hóa trải nghiệm. Những chiến lược này tuy giúp gia tăng hiện diện ngắn hạn, nhưng về dài hạn lại tiềm ẩn rủi ro làm suy giảm định vị và giá trị thương hiệu đặc biệt ở phân khúc trung cấp nhập khẩu. Với các thương hiệu cao cấp, đây không phải là con đường phù hợp.

Trong bối cảnh đó, Hùng Túy chọn một hướng đi khác: tăng trưởng bằng chiều sâu trải nghiệm, không đánh đổi đẳng cấp để đổi lấy tốc độ.

Hùng Túy: Không chạy theo giá, chọn phục vụ sâu bằng chiến lược phân tầng

Ra đời từ năm 1996, Hùng Túy là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực phân phối nội thất cao cấp nhập khẩu tại Việt Nam. Sau gần ba thập kỷ phát triển, thương hiệu hiện là đối tác chính thức của hơn 100 thương hiệu quốc tế, với danh mục trải rộng trên bốn ngành hàng: gạch ốp lát, thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp và nội thất. Đến nay, Hùng Túy đã phục vụ hơn 400.000 khách hàng trên toàn quốc, từ nhà ở dân dụng đến các dự án biệt thự, khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp.

Thay vì chạy theo xu hướng mở rộng bằng giảm giá hay đơn giản hóa quy trình, Hùng Túy lựa chọn một hướng đi khác: tập trung nâng cao trải nghiệm và mở rộng tệp khách bằng chiều sâu dịch vụ. Từ năm 2021, thương hiệu tái định vị, chuyển từ mô hình bán hàng đơn thuần sang cung cấp dịch vụ trọn gói xoay quanh sản phẩm, bao gồm tư vấn thiết kế với chính những dòng nội thất Hùng Túy phân phối, lắp đặt – bảo hành và chăm sóc khách hàng dài hạn. Song song, Hùng Túy triển khai chiến lược phân tầng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và khả năng đầu tư đa dạng của từng nhóm khách hàng.

Đem đến trải nghiệm thoải mái, gắn kết – dấu ấn riêng trong dịch vụ Hùng Túy

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của Hùng Túy chính là trải nghiệm đồng nhất ở mọi phân khúc từ trung lưu đến thượng lưu. Quy trình phục vụ khép kín, từ khảo sát, hỗ trợ thiết kế 2D/3D, lựa chọn vật liệu, thi công đến hậu mãi, giúp đảm bảo chất lượng xuyên suốt và tính thẩm mỹ đồng bộ cho từng công trình.

Showroom Hùng Túy tại Hà Nội, với diện tích hơn 10.000m², được thiết kế như một không gian sống thực tế quy mô lớn. Thay vì trưng bày sản phẩm đơn lẻ, các khu vực tại đây được tổ chức theo tổ hợp chức năng, giúp khách hàng trải nghiệm trực quan các phong cách thiết kế chủ đạo như đương đại, hiện đại châu Âu, tân cổ điển và cổ điển Ý, từ đó dễ dàng hình dung và lựa chọn phong cách sống phù hợp.

Không gian trưng bày giúp khách hàng cảm nhận sản phẩm một cách chân thực

Phân tầng sản phẩm – giải pháp mở rộng tiếp cận nhưng không đánh mất đẳng cấp

Chiến lược phân tầng của Hùng Túy được thiết kế dựa trên hành vi tiêu dùng và mức độ sẵn sàng chi tiêu của từng nhóm khách hàng, gồm ba tầng sản phẩm chủ lực:

Thượng lưu: Nhắm đến giới siêu giàu và chủ đầu tư khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng. Các sản phẩm tinh tuyển từ Bentley Home, Versace Home, Arcahorn (Italy),... có thể được thiết kế độc bản theo các lựa chọn từ chính hãng.

Cao cấp: Phục vụ nhóm khách nhà phố, chung cư cao cấp. Sản phẩm trong phân khúc này đến từ các thương hiệu danh tiếng như Hansgrohe, Grohe Duravit (Đức) - nổi bật với thiết kế tinh gọn, tối ưu không gian và đảm bảo đồng bộ từ công năng đến phong cách

Trung lưu: Dành cho khách hàng trẻ thành đạt, gia đình nhỏ, nhà đầu tư căn hộ dịch vụ. Các sản phẩm đến từ những thương hiệu như HTL, Arture, Carpenter, SZ, Debrah's, đáp ứng tốt tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại, độ bền cao và khả năng tùy biến theo nhiều mặt bằng công trình khác nhau.

Giữ chuẩn sống cao cấp trong một thị trường đang phân hóa

Chiến lược phân tầng không chỉ giúp Hùng Túy mở rộng thị phần một cách bài bản mà còn giữ vững biên lợi nhuận ổn định, làm nền tảng đề không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng mối quan hệ dài hạn với nhóm trung lưu và thượng lưu. Đây là minh chứng rõ ràng cho một định hướng phát triển sâu, thay vì mở rộng bằng mọi giá.

Trong thế giới nội thất, nơi mọi thứ dễ rơi vào lặp lại hoặc bị đơn giản hóa, Hùng Túy giữ vững vai trò của một nhà tinh tuyển - người thay khách hàng chọn ra những giá trị phù hợp cả về thẩm mỹ lẫn phong cách sống. Với Hùng Túy, không gian sống là phần mở rộng của cá tính, thể hiện gu thẩm mỹ, chất lượng sống và sự tự chủ của gia chủ. Sự sang trọng hiện diện trong sự vừa vặn: đủ tinh tế để tạo dấu ấn, đủ tiết chế để bền vững theo thời gian.