Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV

02-09-2025 - 18:34 PM | Lifestyle

Lần nào nam chiến sĩ này lọt ống kính truyền hình cũng gây “chấn động”.

Đó chính là Trung úyPhùng Thế Văn (SN1999, tại Bắc Kạn - nay là Thái Nguyên) hiện đang công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an.

Trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (A80) diễn ra vào sáng nay (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Phùng Thế Văn “gây sốt” cả cõi mạng với 5 giây lọt ống kính, xuất hiện trên sóng truyền hình. Anh chàng diện vest đen, đeo kính râm thuộc Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn khách quốc tế.

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 1.

5 giây đỉnh cao của Trung úy Phùng Thế Văn trên VTV

Cũng chính bởi diện mạo siêu ngầu ấy mà chỉ vài giây trên VTV, khoảnh khắc của Phùng Thế Văn đã nhanh chóng viral và được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Thậm chí, sau khung hình này, Phùng Thế Văn còn được gọi với biệt danh mới là “soái ca cảnh vệ”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Phùng Thế Văn được chú ý khi xuất hiện trên truyền hình. Trong ngày tổng duyệt, khi thực hiện nhiệm vụ đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương mặt của anh chàng cũng được ống kính zoom cận, thần thái lạnh lùng, nghiêm trang nhận nhiều lời khen từ người xem truyền hình.

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 2.

Trong buổi tổng duyệt, khoảnh khắc đi qua Lăng Bác của Phùng Thế Văn cũng đã thu hút sự chú ý của netizen

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 3.
Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 4.

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 5.

Loạt khoảnh khắc cực ngầu, thần thái ngút ngàn của Phùng Thế Văn được chia sẻ rầm rộ khắp MXH

Hay trong những đoạn clip đời thường được mọi người ghi lại, Phùng Thế Văn cũng ghi điểm với visual “cực phẩm”, chiều cao 1m85 cùng nụ cười “đốn tim”. Bên cạnh đó, anh chàng được nhận xét là thân thiện, nhiệt tình khi giao lưu, trò chuyện với mọi người.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Quan trọng là thần thái thật, 5 giây thôi mà mình đứng hình luôn vì vẻ điển trai”.

- “Nhìn anh này siêu ngầu, camera cũng liên tục bắt cận”.

- “Mặt chiến sĩ này sáng ghê. Chiếm spotlight hẳn vài giây trên VTV mà nhìn oách thật!”.

- “Bạn này đúng là đẹp trai không lối thoát. Từ camera thường đến camera nhà Đài, cái nào cũng “cân” được tất, quá đỉnh”.

- “Phùng Thế Văn xuất hiện lần nào là chấn động lần đó. Lúc nào cũng hot luôn”.

Với nhiều người, Phùng Thế Văn vốn là gương mặt không còn quá xa lạ. Nói là quen mặt bởi năm 2020, anh từng nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên sóng truyền hình, trong chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ. Ở thời điểm đó, anh đã khiến nhiều người mê mẩn bởi visual cực phẩm, body cân đối của mình.

Hiện tại, dù đã có một vài thay đổi về ngoại hình nhưng nhiều người vẫn cảm thấy bị cuốn hút bởi visual của Thế Văn. Đặc biệt, khi diện vest đen và làm nhiệm vụ, nam cảnh vệ càng khiến nhiều người phải ấn tượng vì thần thái toát ra quá ngầu, tuyệt đối điện ảnh.

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 6.
Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 7.

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 8.
Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV- Ảnh 9.

Những hình ảnh "gây thương nhớ" gần đây của Phùng Thế Văn

Visual căng đét của dàn chiến sĩ A80: Mướt mồ hôi vẫn toả sáng trước buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Hà Nội

 

Theo Hải My

Phụ nữ số

Từ Khóa:
chiến sĩ, vtv

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào! Nổi bật

Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác

Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác Nổi bật

Sống ở căn hộ hướng nắng sáng với nắng chiều – cái nào tốt hơn cho sức khỏe và tâm trạng?

Sống ở căn hộ hướng nắng sáng với nắng chiều – cái nào tốt hơn cho sức khỏe và tâm trạng?

18:12 , 02/09/2025
Người xưa truyền lại: Đặt chậu cây ở góc này trong nhà thì tiền bạc lúc nào cũng đầy

Người xưa truyền lại: Đặt chậu cây ở góc này trong nhà thì tiền bạc lúc nào cũng đầy

18:02 , 02/09/2025
“Biệt thự nổi” xa xỉ bậc nhất của các siêu sao bóng đá thế giới

“Biệt thự nổi” xa xỉ bậc nhất của các siêu sao bóng đá thế giới

17:41 , 02/09/2025
Chỉ có thể là Mỹ Tâm!

Chỉ có thể là Mỹ Tâm!

17:18 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên