Chiều 13/10: Giá vàng nhẫn vượt mốc 143 triệu đồng/lượng

Trong giao dịch chiều nay, nhiều nhà vàng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng nhẫn, vàng miếng so với sáng nay. Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 140,2 - 143 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng cùng ngày. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá tương tự, đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp như PNJ và DOJI cũng đồng loạt điều chỉnh tăng, đưa giá vàng nhẫn lên mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,7 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Công ty SJC nâng giá mua – bán lên 137,9 - 140,6 triệu đồng/lượng, tăng thêm khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và Công ty SJC cũng đồng loạt tăng, lên mức 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.﻿

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Bảo được niêm yết ở mức 138,5 - 141,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với chốt phiên cuối tuần.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. (Ảnh chụp màn hình)

Các doanh nghiệp lớn khác cũng duy trì mặt bằng giá tương tự: Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng, PNJ 136,8 – 139,8 triệu đồng/lượng, SJC 136,8 – 139,5 triệu đồng/lượng và DOJI 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng.

Riêng nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM điều chỉnh tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng, lên mức 138,7 – 140,2 triệu đồng/lượng. Ở nhóm vàng miếng, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC và DOJI đồng loạt niêm yết quanh 140,8 – 142,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 4.037 USD/ounce, tăng 21 USD so với phiên liền trước. Sau khi chính thức vượt mốc 4.000 USD/ounce, tâm lý lạc quan của giới đầu tư có phần chững lại, khi nhiều nhà phân tích cho rằng kim loại quý đang bước vào giai đoạn tích lũy sau chuỗi tăng mạnh.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy một nửa chuyên gia và nhà đầu tư Phố Wall đã chuyển sang quan điểm trung lập, trong khi nhà đầu tư cá nhân (Main Street) cũng bớt đặt cược vào khả năng giá tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định thị trường “đang tìm mọi lý do để đẩy giá vàng lên cao”, trong đó việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa trở thành một chất xúc tác quan trọng. Ông cho rằng, ngay cả khi xuất hiện những yếu tố có thể gây áp lực giảm giá, như thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông hay sự phục hồi của đồng USD thì vàng vẫn giữ vững đà tăng, cho thấy lực mua hiện rất mạnh.

Theo ông Lusk, động lực chính hiện nay đến từ nhà đầu tư cá nhân, với tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO)” đang lan rộng, đặc biệt khi các ngân hàng lớn như Goldman Sachs đưa ra các dự báo giá vàng ở mức kỷ lục.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: “Không có gì tăng mãi mãi.” Khi các yếu tố bất định dần được làm rõ, thị trường có thể sẽ chứng kiến một đợt điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn tăng nóng.

Theo các chuyên gia, sự bất ổn chính trị và căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố giúp vàng nhanh chóng phục hồi và duy trì vị thế an toàn.

Theo Goldman Sachs, giá vàng có thể tiếp tục đi lên trong trung và dài hạn. Ngân hàng đầu tư này vừa nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce, dựa trên hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF quay trở lại khi Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Ông Alex Kuptsikevich (FxPro) cũng giữ quan điểm lạc quan, cho rằng sự hỗn loạn chính trị toàn cầu sẽ tiếp tục thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Ông dự báo, nếu tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương tiến gần tỷ trọng của đồng USD, giá vàng có thể đạt tới 8.500 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia như Michael Moor (Moor Analytics) và Jim Wyckoff (Kitco News) nhận định thị trường đang tiến gần vùng đỉnh ngắn hạn, với khả năng giao dịch đi ngang và biến động mạnh trong tuần tới.