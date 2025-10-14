Chiều nay Công an Hà Nội họp báo vụ Shark Bình, ít ai biết Shark từng mở rộng sang mảng BĐS với Nextland

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua. Trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

Ông Nguyễn Hoàn Bình (Shark Bình) - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech.

Tại họp báo chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, trước những nghi vấn liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra. Hiện cơ quan Công an đã tiếp nhận một đơn trình báo của cá nhân bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Trước những lùm xùm xảy ra, NextTech của Shark Bình từng được truyền thông nêu mục tiêu định giá lên đến hàng tỷ USD. Đáng chú ý, Shark Bình còn tham gia mảng bất động sản với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland được thành lập vào tháng 2/2021 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Khi đó, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Hòa Bình. Trụ sở của doanh nghiệp được đặt tại tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh (Hà Nội).

Đầu năm 2022, doanh nghiệp có người đại diện pháp luật kiêm giám đốc mới là ông Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992). Lúc này, cơ cấu cổ đông gồm ông Đoàn Văn Tuấn nắm giữ 40%; bà Nguyễn Hà Thủy nắm giữ 24%; còn lại 36% do bà Lê Thị Quyên nắm giữ.

Tháng 3/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Đến tháng 4/2022, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Tháng 12/2024, doanh nghiệp bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống còn 142 tỷ đồng. Giữa năm nay, doanh nghiệp tiếp tục giảm vốn điều lệ xuống còn 86 tỷ đồng.

Hiện ông Đào Mạnh Dũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Nextland. Ngoài ra, ông Dũng cũng đang là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái của Nexttech.

Trên thị trường bất động sản, Nextland chưa ghi được bất kỳ dấu ấn gì, thậm chí còn khá kín tiếng nên ít người biết tới.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx và câu chuyện đời tư.



