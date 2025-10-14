Đề xuất bỏ xác nhận độc thân khi mua bán nhà đất, ô tô

Đây là nội dung đang được Bộ Công an xây dựng trong dự thảo nghị quyết về bỏ thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông với các trường hợp đã số hóa, làm sạch dữ liệu.

Dự thảo nghị quyết quy định việc không yêu cầu nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, không bắt buộc công chứng hợp đồng và không cần xuất trình bản sao giấy tờ cá nhân nếu đã có đầy đủ dữ liệu định danh, xác thực trong các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Theo Bộ Công an, dự thảo Nghị quyết nhằm hướng đến mục tiêu cắt giảm chi phí, thời gian, đơn giản hóa thủ tục, góp phần hoàn thiện Chính phủ số.

Các giao dịch được điều chỉnh theo nghị quyết này gồm giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, đăng ký sang tên quyền sở hữu phương tiện giao thông.

Các nội dung cụ thể được loại bỏ trong quá trình thực hiện giao dịch gồm bỏ yêu cầu nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với công dân đã có thông tin hôn nhân được cập nhật, xác thực và chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử;

Bỏ yêu cầu công chứng hoặc chứng thực hợp đồng giao dịch trong trường hợp các bên đã được định danh, xác thực điện tử mức cao theo quy định pháp luật và hợp đồng được lập, ký, lưu trữ trên nền tảng điện tử có khả năng truy xuất, kiểm tra, bảo đảm toàn vẹn dữ liệu và giá trị pháp lý tương đương hợp đồng công chứng;

Bỏ yêu cầu xuất trình bản sao giấy tờ cá nhân, giấy tờ tài sản nếu các thông tin liên quan đã có trong cơ sở dữ liệu và được cơ quan tiếp nhận tra cứu, xác minh thành công.

Với giao dịch mua bán tặng cho đất, Bộ Công an đề xuất 5 bước thực hiện, hoàn toàn trực tuyến như sau:

Bước 1: Bên mua và bên bán đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để khai báo thông tin hợp đồng và yêu cầu đăng ký biến động đất đai;

Bước 2: Xác thực danh tính qua VNeID mức 2 để hệ thống tự động đối chiếu và kiểm tra 3 loại thông tin: Nhân thân người thực hiện giao dịch (từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); tình trạng hôn nhân (từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử) và quyền sử dụng đất hợp pháp (từ cơ sở dữ liệu đất đai);

Bước 3: Hệ thống cung cấp mẫu hợp đồng điện tử có thể ký số hoặc in ra để công dân ký trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận;

Bước 4: Cơ quan đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ

Bước 5: Kết quả được trả trực tuyến hoặc trực tiếp theo lựa chọn của người dân.



