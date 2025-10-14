Chiều nay Công an Hà Nội thông tin vụ tiền ảo AntEx của Shark Bình

Chiều ngày 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi họp báo nhằm công bố kết quả điều tra một số vụ án, vụ việc tiêu biểu trong thời gian gần đây. Trong số này, đáng chú ý là vụ việc liên quan đến các sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình) làm Chủ tịch, cùng một số doanh nghiệp có liên quan.

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh về dự án tiền ảo AntEx, được cho là có liên hệ với ông Bình. Vụ việc sau đó được Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp điều tra, xác minh.

Chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án AntEx. Ngay trong tối cùng ngày, công an đã có mặt tại trụ sở Tập đoàn NextTech (số 18 Tam Trinh, Hà Nội) để tiến hành làm việc và tiếp tục công tác tại đây đến trưa hôm sau (7/10).

Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định: Mọi tố giác sẽ được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định, không có ngoại lệ hay “vùng cấm”. Kết quả xác minh, điều tra sẽ được thông báo công khai theo trình tự pháp luật.