Chiêu 'thoát xác' né trách nhiệm của hoa hậu Thùy Tiên khi kẹo Kera dính lùm xùm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ( hoa hậu Thùy Tiên ), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) về tội Lừa dối khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, sản phẩm thực phẩm bổ sung Super Greens Gummies là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty CP Asia Life gia công, sản xuất với giá 32.452 đồng/hộp.

Sản phẩm được Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu Kera tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trong nội dung công bố, sản phẩm được giới thiệu là chứa 28,13% bột rau củ tự nhiên.

Với mục đích tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận bán hàng, các đối tượng đã đăng tải thông tin, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng thông qua trang Facebook "KERA VIETNAM" và tài khoản Tiktok "KERA VIETNAM" (các tài khoản đều do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt lập, quản lý), tài khoản Tiktok "Hằng Du Mục" của Nguyễn Thị Thái Hằng, "Quang Linh Vlogs" của cá nhân Phạm Quang Linh.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs trong một buổi quảng cáo sản phẩm kẹo Kera.

Đáng chú ý, trong phiên livestream đầu tiên vào ngày 12/12/2024, nhóm chưa có sản phẩm nên khách phải đợi 7-14 ngày. Buổi livestream đã bán được 2.836 đơn hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo và với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp, phiên livestream thu hơn 400 triệu đồng.

Nhận thấy có lợi nhuận cao, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng phần trăm lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10%, tương ứng Thùy Tiên sẽ sở hữu 30-35% cổ phần. Nhóm đã để Tiên sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 2/2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công (cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) đồng ý giúp, ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo giữa Tiên và Công ty Chị Em Rọt để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Cá nhân Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội Tiktok, thu được hơn 6,8 tỷ đồng, do bán được 11.724 hộp kẹo Kera tại các phiên livestream từ tháng 12/2024.

Cũng theo kết quả điều tra, nội dung quảng bá, giới thiệu cho thấy kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên, có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa.

Trong đó, Phạm Quang Linh giới thiệu, quảng bá "1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để lôi kéo người tiêu dùng. Trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán 135.325 hộp kẹo Kera (với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp) cho khoảng hơn 30.000 khách hàng, thu được số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.

Trên thực tế quá trình sản xuất kẹo Kera, Công ty CP Asia Life không sử dụng nguyên liệu rau củ tự nhiên mà mua nguyên liệu là các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo Kera, trong đó, hàm lượng bột rau chỉ chiếm tỷ lệ từ 0,61% đến 0,75% thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ theo nội dung công bố (28,13%).

Ngoài ra, Chủ tịch Công ty CP Asia Life còn chỉ đạo sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%), đường (chiếm tỷ lệ 12%) và nhiều chất phụ gia khác.

Sản phẩm kẹo Kera được quảng cáo rầm rộ với những lời khẳng định: làm từ 10 loại rau củ quả tươi, trồng tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Lắk theo tiêu chuẩn VietGAP, không sử dụng đường tinh luyện, chỉ có vị ngọt tự nhiên, giàu chất xơ và dinh dưỡng, mỗi viên tương đương một đĩa rau luộc.

Tuy nhiên, điều tra cho thấy những thông tin trên là không đúng sự thật. Công ty Asia Life thực tế không có vùng nguyên liệu rau củ như quảng bá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 33.201 hộp kẹo Kera thành phẩm; 7.470 hộp kẹo bán thành phẩm; 2.048 kg kẹo Kera; thu hồi 16,3 tỷ/17,5 tỷ đồng lợi nhuận các đối tượng thu được bất chính từ việc sản xuất, buôn bán sản phẩm kẹo Kera .

