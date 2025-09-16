Chiêu trò khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư đồng tiền ảo 'WM'

Các đối tượng quảng cáo đồng tiền WM.

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.

Nạn nhân của trò lừa đầu tư tiền ảo là ai?

Liên quan đến vụ án trên, Đại tá Lê Đức Trung - Trưởng phòng Trọng án, Cục CSHS cho biết, các đối tượng liên kết, đặt hàng với một nhóm người rất am hiểu về công nghệ thông tin, có thể viết, xây dựng phần mềm về dự án đồng tiền ảo.

"Nhóm người này có thể lấy bất kỳ một cái tên nào để đặt cho dự án đồng tiền ảo và cung cấp các kịch bản nhằm hoạt động lừa đảo. Nếu cần thiết, chúng sẽ tham gia quản lý, điều hành chính dự án tiền ảo này và giúp các đối tượng lừa đảo thực hiện chuyển tiền, rút tiền" - Đại tá Trung thông tin.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo sẽ kêu gọi các nhà đầu tư mua tiền ảo, và thuyết phục bằng cách quảng cáo, livestream, thậm chí bằng các buổi hội thảo hoành tráng.

Theo Đại tá Trung, các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến các nhà đầu tư là người ít am hiểu về công nghệ, đồng tiền kỹ thuật số… Trong đó, những nhà đầu tư này có cả người trẻ, người già và đa số ở lứa tuổi trung niên.

Bởi một số người đã nghỉ hưu, có khoản kiệm và đang tìm hiểu về đồng tiền kỹ thuật số trên mạng. Tiếp đó, các đối tượng lừa đảo đánh vào lòng tham của họ qua việc hứa hẹn nhận được lợi nhuận cao, hoạt động theo hình thức đa cấp, người trước giới thiệu người sau sẽ được hưởng % hoa hồng.

Đại tá Lê Đức Trung - Trưởng phòng Trọng án, Cục CSHS. Ảnh: Thanh Hà.

Đáng chú ý, theo Đại tá Trung, phương thức thủ đoạn của các đối tượng hiện nay đã thay đổi. Nếu như trước đây, chúng thường đi về các tỉnh lẻ mở hội nghị, hội thảo. Nhưng sau một thời gian Công an địa phương quản lý chặt việc này nên các đối tượng chia thành các nhóm quảng cáo trong các hội nhóm, livestream trên không gian mạng. Sau đó giao cho các leader (trưởng nhóm) gom các nhóm nhà đầu tư theo các địa bàn.

Sau đó chúng tổ chức các buổi hội thảo lên tới 200 nhà đầu tư, đi xe ô tô chở họ lên các vùng ven ở Hà Nội, thuê trung tâm tổ chức sự kiện quảng cáo các đồng tiền ảo sắp được lên sàn. Nếu đầu tư vào sẽ thu được lợi nhuận cao. Khi đầu tư có lãi, với số tiền nhỏ các đối tượng sẽ cho nhà đầu tư rút về "nhỏ giọt".

“Ban đầu chúng câu nhử để nhà đầu tư biết là có lãi, sau đó sẽ tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn. Đến khi số tiền tăng lên gấp nhiều lần nhà đầu tư không thể rút về được bởi bản chất dự án này khi nhà đầu tư mua tiền điện tử thì các đối tượng lập tức rút ra và không còn trên hệ thống" - Đại tá Trung cho biết.

Khi đã chiếm đoạt được số tiền lớn, chúng tiếp tục chuyển sang lập các dự án đầu tư tiền ảo mới để lừa đảo.

Đối tượng Bùi Quang Minh - một trong số đối tượng lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo "WM".

Đầu tư thua lỗ nhưng vẫn mời người khác tham gia

Theo Đại tá Lê Đức Trung, đối với chuyên án trên, cơ quan điều tra xác định các đối tượng này mới thực hiện triển khai dự án tiền ảo.

"Đến thời điểm triệt phá xác định có nhà đầu tư đã đầu tư vào 20.000 USD. Mặc dù nhà đầu tư này biết là bị mất tiền nhưng vẫn ở lại và trở thành leader cho nhóm này kêu gọi người khác tham gia với mục đích nhằm lấy lại số tiền đã mất" - Đại tá Trung chia sẻ thêm.

Theo Đại tá Trung, mặc dù thời gian qua cơ quan chức năng có rất nhiều khuyến cáo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo trên không gian mạng, tuy nhiên, vẫn có nạn nhân sập bẫy bởi các đối tượng lừa đảo đánh vào lòng tham của nạn nhân, cộng với sự không am hiểu về tiền ảo.

"Đây cũng là hình thức “việc nhẹ lương cao” bởi chỉ cần có tiền đầu tư vào mà không phải làm gì cũng nhận được lợi nhuận rất lớn" - Đại tá Trung cho biết.

Đại tá lê Đức Trung khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ, tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư với lợi nhuận cao.