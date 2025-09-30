Chill Home - ArtStella bứt phá giá trị với loạt lợi thế hiếm có

Tâm điểm 3 tuyến metro và cực phát triển mới của TP.HCM

Cách ga Suối Tiên - metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới chỉ 2 phút di chuyển, ArtStella nổi lên như một tọa độ vàng khi nắm giữ vị trí chiến lược tại tâm điểm phát triển và kết nối hạ tầng của khu Đông TP.HCM. Không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành, ArtStella còn nằm ngay điểm giao thoa của hai tuyến metro trọng điểm khác trong tương lai dự kiến kéo dài từ ga Suối Tiên về Bình Dương và Đồng Nai.

ArtStella sở hữu vị trí đắc địa cách metro số 1 chỉ 2 phút

Sự cộng hưởng của ba tuyến metro không chỉ giải quyết bài toán di chuyển mà còn kiến tạo một mạng lưới kết nối liên hoàn, thúc đẩy giao thương và hình thành một cộng đồng đô thị TOD sầm uất. Vị trí này cũng đưa ArtStella vào tâm điểm của cực phát triển mới phía Đông TP.HCM, đón trọn dòng dịch chuyển kinh tế, lao động, thương mại. Đây chính là yếu tố đắt giá, bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng đột phá bền vững, biến ArtStella thành tài sản tích lũy hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đồng thời mang đến một không gian sống kết nối, năng động bậc nhất cho những chủ nhân tương lai.

Đầu mối giao thông đa kết nối

Nằm ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP.HCM, ArtStella sở hữu vị thế kết nối chiến lược khi trực tiếp liên thông với đường 30/4 đang được mở rộng lên 4 làn xe và dự kiến thông xe vào cuối năm 2025. Đây là trục giao thông huyết mạch quan trọng giúp cư dân rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM và tạo sức bật gia tăng giá trị bất động sản cho ArtStella.

Không dừng lại ở đó, ArtStella còn hưởng trọn loạt công trình hạ tầng "khủng" đang tạo xung lực phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Nổi bật có thể kể đến nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3 dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2025, giúp gia tăng tính kết nối vùng giữa TPHCM - Đồng Nai - Tây Ninh. Cùng với đó, cầu vượt số 4 trước bến xe Miền Đông mới, một hạng mục thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội có điểm giao kết nối với đường 30/4 khi hoàn thiện sẽ biến khu vực ArtStella trở thành điểm giao thoa then chốt của nhiều trục giao thông chiến lược. Điều này không chỉ giúp cư dân thuận tiện di chuyển đa hướng mà còn bảo chứng cho dư địa tăng giá bền vững của dự án trong trung và dài hạn.

Hàng hiếm của "vùng trũng" giá trị

Dọc theo tuyến metro số 1 nguồn cung căn hộ mới đang trở nên vô cùng khan hiếm. Nhiều năm trở lại đây, số lượng dự án mới được mở bán gần như bằng không, trong khi nhu cầu sở hữu nhà ở lẫn đầu tư sinh lời liên tục tăng mạnh. Điều này tạo nên một nghịch lý "cầu vượt xa cung", khiến mỗi sản phẩm xuất hiện dọc tuyến metro số 1 đều trở thành tâm điểm được săn đón.

Đường 30/4 liền kề ArtStella đang mở rộng quy mô lên 4 làn xe

Theo dữ liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, giá căn hộ trên hành lang metro số 1 đã tăng từ 35% – 70% chỉ trong vòng 5 năm, mức tăng vượt xa biên độ bình quân toàn TP.HCM. Bên cạnh đó, thị trường cho thuê cũng ghi nhận mức tăng trưởng đều đặn 10% mỗi năm nhờ lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, trí thức trẻ đổ về sinh sống và làm việc tại khu công nghệ cao, khu làng Đại học Quốc gia và các khu công nghiệp phụ cận. Chính vì vậy, sự xuất hiện của ArtStella được ví như "của hiếm" trên hành lang giá trị này. Nhà đầu tư của ArtStella không chỉ hưởng lợi từ biên độ tăng giá dài hạn mà còn có thể khai thác dòng tiền cho thuê ổn định.

Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2025

Không chỉ ghi điểm nhờ vị trí chiến lược, ArtStella còn được vinh danh "Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2025" tại Dot Property Vietnam Awards 2025, khẳng định sự khác biệt trong quy hoạch và thiết kế.

ArtStella có pháp lý hoàn chỉnh và được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và BIDV

Dấu ấn nổi bật là kiến trúc oval và thông tầng độc bản, giúp tối ưu ánh sáng, gió trời và mở rộng tầm nhìn. Cùng với đó, dự án còn được thiết kế hành lang mở tối ưu "không cửa đối cửa" đảm bảo sự riêng tư tối đa. Đặc biệt, 100% căn hộ đều có ban công riêng, mở ra 3 tầm view độc bản: toàn cảnh Landmark 81, sông Đồng Nai khoáng đạt và Bến xe Miền Đông mới sôi động. Mỗi góc nhìn không chỉ thỏa mãn thị giác mà còn khẳng định giá trị khác biệt của chủ nhân.

Bổ sung vào trải nghiệm sống khác biệt, ArtStella tích hợp 7 tầng thiên nhiên cùng vườn treo xuyên tầng độc đáo tạo thành "lá phổi xanh" khổng lồ, giúp cư dân tận hưởng không khí trong lành mỗi ngày, tạo nên môi trường sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Bảo chứng pháp lý vững vàng - Uy tín 3 thương hiệu hàng đầu

ArtStella có pháp lý đầy đủ và là kết quả hợp tác chiến lược giữa ATTLand, Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV. Sự đồng hành của ba thương hiệu uy tín tạo nên một nền tảng vững chắc, đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch và bàn giao với chất lượng cam kết. Đồng thời, chủ đầu tư còn áp dụng nhiều chính sách tài chính linh hoạt như thanh toán không vay từ 9,9 triệu đồng/tháng hoặc 21% nhận nhà, hỗ trợ 100% lãi suất trong 24 tháng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và tối ưu lợi nhuận đầu tư.

