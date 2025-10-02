Chính phủ Mỹ đóng cửa, doanh nghiệp Việt có bị ảnh hưởng?

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ 0 giờ ngày 1-10 (giờ địa phương, tức 11 giờ Việt Nam), sau khi quốc hội không chốt được vấn đề cấp ngân sách.

Điều này khiến một số người ở Việt Nam lo ngại có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư, du lịch hoặc học hành. Tuy nhiên, theo ông Đặng Minh Lành, Giám đốc Công ty TNHH Nội thất New GBI, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa chủ yếu mang tính chính trị, do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa thống nhất được về chính sách.

“Các tiểu bang, liên bang ở Mỹ vẫn hoạt động bình thường nên không ảnh hưởng gì đến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam. Hàng hóa vẫn được giao thương, chưa thấy tác động thực tế nào” - ông Lành khẳng định.

Tương tự, việc Tổng thống Mỹ đề xuất áp thuế 30-50% lên một số mặt hàng đồ gỗ cũng mới chỉ dừng ở mức thông tin, chưa có hiệu lực chính thức. Theo ông, mức thuế này khó được thông qua vì đồ gỗ là ngành lao động thủ công, doanh nghiệp Mỹ không có lợi thế sản xuất. “Ngay cả nhiều tiểu bang ở Mỹ cũng phản ứng mạnh vì thuế cao sẽ làm giá cả tăng vọt, ảnh hưởng đến sức mua của người dân” - ông Lành nói thêm.

Xuất khẩu đồ gỗ chưa ảnh hưởng bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa

Ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam, cũng có cùng quan điểm. Ông cho rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa không phải mới, trong lịch sử đã nhiều lần xảy ra.

“Lần này có kéo dài hơn khiến một số công chức phải nghỉ việc, phần nào ảnh hưởng đến xã hội nhưng chưa đến mức tác động sâu rộng. Với xuất khẩu đồ gỗ thì chưa thấy mối liên hệ trực tiếp nào, yếu tố đáng lo vẫn là chính sách thuế” - ông Mạnh nói.

Tuy nhiên, theo ông Mạnh, điều mà ngành gỗ lo nhất từ nay đến cuối năm, nếu các đề xuất tăng thuế của Tổng thống Mỹ được thực thi, sẽ làm chựng lại dòng hàng này vào Mỹ.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, khẳng định xuất khẩu rau quả sang Mỹ vẫn diễn ra bình thường, chưa có doanh nghiệp nào phản ánh gặp khó khăn do chính phủ Mỹ đóng cửa. “Mỗi năm kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ khoảng 300 triệu USD, năm nay dự kiến có thể đạt 400 triệu USD. Các mặt hàng chủ lực vẫn là dừa tươi, xoài, thanh long…” - ông Nguyên thông tin.