Mỹ đổ hơn 6 tỷ USD săn 'cây kim tiền' của Việt Nam: thuế nhập khẩu 10%, Việt Nam là ông trùm đứng thứ 5 thế giới

02-10-2025 - 13:01 PM | Thị trường

Việt Nam đang là thị trường cung cấp hàng đầu của Mỹ ở mặt hàng này, thị phần bỏ xa Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 8/2025 đạt gần 1,5 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng 8/2024.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 11,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 7,6 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn và bất ổn, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Từ tháng 2 đến tháng 7/2025, trị giá xuất khẩu ghi nhận đà tăng liên tục. Bước sang tháng 8/2025, trị giá xuất khẩu giảm nhẹ so với tháng 7/2025 và so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan, tạo cơ sở quan trọng để toàn ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu 18 tỷ USD cho cả năm 2025.

Về thị trường xuất khẩu, trong 8 tháng đầu năm 2025, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với trị giá đạt 6,2 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. 

Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 1,4 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy xu hướng dịch chuyển đơn hàng và nhu cầu tiêu dùng ổn định của thị trường này.

Ngoài ra, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang các thị trường như Canda, Anh, Malaysia và Úc trong 8 tháng đầu năm 2025 cũng tăng trưởng tích cực. Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ, kết quả này khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa thị trường, giúp giảm dần sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống và mở ra dư địa tăng trưởng mới trong thời gian tới.

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với gỗ mềm và gỗ xẻ nhập khẩu, đồng thời áp thuế 25% lên tủ bếp, tủ phòng tắm và các sản phẩm gỗ nội thất bọc nệm.

Trong tuyên bố của tổng thống nhằm công bố thuế quan, ông Trump nhấn mạnh gỗ nhập khẩu đang làm suy yếu nền kinh tế Mỹ, khiến các nhà máy chế biến gỗ đối mặt nguy cơ đóng cửa và chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ bị gián đoạn.

Ngành gỗ Việt Nam được đánh giá là chịu ảnh hưởng lớn từ lệnh thuế này của ông Trump. Tại thị trường Mỹ, thị phần của Việt Nam cũng đang đứng đầu và bỏ xa các đối thủ khác. Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), thị phần của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay lên tới 46% bỏ xa nước đứng thứ hai là Trung Quốc (12%).

Dù thách thức gia tăng, một số doanh nghiệp cho rằng đây cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm gỗ, hướng tới phân khúc cao cấp, nơi người tiêu dùng ít nhạy cảm với giá và ưu tiên chất lượng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế khác biệt và thương hiệu mạnh có thể vẫn giữ được chỗ đứng tại Mỹ bất chấp rào cản thuế.

Dự báo trong quý IV/2025, nhu cầu tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và EU dự kiến sẽ tăng nhờ mùa mua sắm cuối năm, đặc biệt ở phân khúc đồ nội thất và sản phẩm gỗ có trị giá gia tăng cao. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, đồng thời kiểm soát tốt chi phí sản xuất và logistics, ngành gỗ Việt Nam có khả năng bứt phá trong những tháng cuối năm.

