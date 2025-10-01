Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng chục nghìn tấn 'hạt vàng' của Việt Nam đổ bộ Nga với giá cực đắt: thuế xuất khẩu 0%, nước ta là ông trùm lớn thứ 2 thế giới

01-10-2025 - 06:01 AM | Thị trường

Giá xuất khẩu bình quân loại hạt này của Việt Nam đã tăng tới 48% chỉ trong 8 tháng đầu năm.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 8/2025 đạt 84 nghìn tấn, trị giá 460 triệu USD, giảm khoảng 17% về lượng và trị giá so với tháng 7/2025, nhưng tăng so với tháng 8/2024. 

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8/2025 giảm nhẹ so với tháng trước chủ yếu do yếu tố mùa vụ và nhu cầu nhập khẩu tạm thời chững lại khi nhiều đối tác đã tích trữ hàng từ trước. Giá cà phê duy trì ở mức cao khiến khách hàng trì hoãn mua hàng, trong khi chi phí logistics và vận tải biến động tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,1 triệu tấn, trị giá 6,5 tỷ USD, tăng 8% về lượng và tăng 61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá trung bình xuất khẩu cà phê ở mức 5.657 USD/tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024.

8 tháng đầu năm 2025, Đức là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, đạt 165 nghìn tấn, tương đương 901 triệu USD, tăng 26% về lượng và tăng 89% về kim ngạch. Đứng sau lần lượt là Ý và Tây Ban Nha với tỷ trọng theo lượng chiếm 8,1% và 7,5%.

Đáng chú ý, Nga là một trong những quốc gia đẩy mạnh nhập khẩu 'vàng nâu' của Việt Nam. Tháng 8, thị trường này mua gần 4.700 tấn cà phê, trị giá gần 28 triệu USD, tăng mạnh 190% về lượng và 203% về kim ngạch. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất sang Nga hơn 57 nghìn tấn cà phê, trị giá 328 triệu USD, tăng 3% về lượng và 48% về kim ngạch. 

Giá xuất khẩu sang xứ bạc dương tăng tới 43%, đạt 5.680 USD/tấn. Cà phê cũng là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nga lớn thứ hai, chỉ sau hàng dệt may.

Hàng chục nghìn tấn 'hạt vàng' của Việt Nam đổ bộ Nga với giá cực đắt: thuế xuất khẩu 0%, nước ta là ông trùm lớn thứ 2 thế giới- Ảnh 1.

Thương vụ Việt Nam tại Nga cho biết, năm 2023, thị trường cà phê Nga bắt đầu hồi phục sau các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga, trong khi các nhà nhập khẩu cà phê chủ chốt vẫn là các tập đoàn xuyên quốc gia cả cà phê hòa tan và rang xay. Áp lực trừng phạt đã khiến một số nhà sản xuất rời khỏi Nga hoặc đổi chủ, dẫn đến giảm chủng loại và tăng giá.

Theo Giám đốc Công ty Vietfood DV - đại lý chính thức cho thương hiệu café Trung Nguyên tại Nga, Trung Nguyên là thương hiệu cà phê có lượng tiêu thụ lớn nhất tại Nga với 3 thị trường chính là Vlapostok, Novosibirsk và Moskva.

Năm 2023, công ty đã nhập khẩu khoảng 700 tấn cà phê Trung Nguyên các loại vào tiêu thụ ở thị trường này. Đến nay, thương hiệu cà phê 3 trong 1 của Trung Nguyên tạo lập được chỗ đứng vững vàng ở thị trường Liên bang Nga.

Theo chuyên trang phân tích Stir, trong 3 thập kỷ qua, mức độ tiêu thụ cà phê tại Nga gia tăng rõ rệt. Thói quen sử dụng cà phê của người dân nước này ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nhóm dân số trẻ.

Dữ liệu từ Trung tâm Giám định công nghiệp Rosselkhozbank cho thấy, trung bình mỗi người Nga đang tiêu thụ khoảng 300 tách cà phê mỗi năm, tương đương 60 lít cà phê/người và tổng cộng gần 9 tỷ lít trên phạm vi cả nước.

Cà phê ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đô thị của giới trẻ Nga, với những lựa chọn phổ biến như cappuccino, latte, espresso hay cà phê đen nguyên chất. Thị trường cà phê Nga phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, do đó, Việt Nam nhiều năm liền là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất sang Nga, được người tiêu dùng địa phương đặc biệt ưa chuộng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

