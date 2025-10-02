Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc phục hồi do lo ngại Chính phủ Mỹ đóng cửa

02-10-2025 - 13:48 PM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới ổn định trở lại sau phiên giảm trước đó.

Giá bạc phục hồi do lo ngại Chính phủ Mỹ đóng cửa- Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay ổn định, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.868.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 tuần qua, người mua đã lãi 7,5% và lãi gần 66% trong 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg cũng tăng mạnh, có giá 48.319.879 đồng/thỏi (mua vào) và 49.813.209 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:27 ngày 2/10.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 47,25 USD/ounce.

Giá bạc phục hồi do lo ngại Chính phủ Mỹ đóng cửa- Ảnh 2.

Bạc đã tăng trên 47 USD/ounce vào phiên thứ Tư (1/10), đánh dấu mức cao mới trong 14 năm khi việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý sau khi các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận tài trợ tạm thời. 

Việc đóng cửa sẽ khiến hàng trăm nghìn công nhân liên bang phải nghỉ việc tạm thời và dừng các dịch vụ quan trọng. Với các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào thời gian kéo dài vì việc đóng cửa kéo dài có thể làm chậm trễ dữ liệu kinh tế quan trọng trước cuộc họp cuối tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm cả bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. 

Đồng thời, Viện Bạc dự báo thâm hụt thị trường toàn cầu trong năm thứ năm liên tiếp vào năm 2025, ước tính sản lượng ở mức 844 triệu ounce, thiếu khoảng 100 triệu ounce so với nhu cầu. Việc áp dụng năng lượng mặt trời mạnh mẽ hơn càng thúc đẩy sức hấp dẫn của kim loại này, cùng với nhu cầu ngày càng tăng từ các thiết bị điện tử tiêu dùng và trung tâm dữ liệu. 

Giá bạc không ngừng tăng, người mua lãi bao nhiêu trong vòng 1 năm qua?
 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

