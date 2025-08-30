Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính phủ tặng 100.000 đồng, ACB cộng thêm đến 350.000 đồng cho khách hàng liên kết VNeID

30-08-2025 - 07:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp Quốc khánh 2/9: khách hàng mở mới tài khoản,và liên kết với định danh điện tử VNeID và trải nghiệm hệ sinh thái số ACB ONE sẽ nhận combo quà tặng gồm 100.000 đồng từ Chính phủ và đến 350.000 đồng từ ACB.

Cùng với đó, khách hàng còn được tận hưởng lãi suất tiết kiệm online hấp dẫn đi kèm hàng loạt E-Voucher ăn uống, giải trí, làm đẹp... với mức đổi siêu "hời" chỉ từ 1 điểm thưởng.

Chính phủ tặng 100.000 đồng, ACB cộng thêm đến 350.000 đồng cho khách hàng liên kết VNeID- Ảnh 1.

Hướng dẫn nhận 100.000 đồng qua VNeID

Theo Công điện 149/CĐ-TTg do Thủ tướng ban hành ngày 28/8, Chính phủ quyết định tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Khoản hỗ trợ này được chuyển trực tiếp qua ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc chi trả tiền mặt tại địa phương, hoàn tất trước ngày 2/9/2025.

Để nhận trên VNeID, người dân chỉ cần thực hiện:

Hướng dẫn liên kết chỉ với vài bước đơn giản:
Bước 1: Mở ứng dụng VneID và đăng nhập
Bước 2: Chọn An Sinh Xã Hội ➡️ tài khoản hưởng An Sinh Xã Hội
Bước 3: Chọn ACB
Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản ACB
Bước 5: Xác nhận ➡️ Gửi yêu cầu thành công và chờ kết quả

Khách hàng mới chưa có tài khoản ACB, có thể mở online ngay để nhận An Sinh và hưởng ưu đãi kép.

ACB tặng thêm đến 350.000 đồng cho khách hàng trên ACB ONE

Song hành cùng chính sách từ Nhà nước, ACB cũng kích hoạt combo quà tặng dành riêng trị giá đến 350.000 đồng cho khách hàng trên hành trình số hóa: từ mở mới tài khoản ACB trực tuyến (tài khoản eKYC mới), liên kết tài khoản ACB trên ứng dụng VNeID đến giao dịch hàng ngày, sinh lợi nhuận và tận hưởng vô vàn tiện ích số. Chi tiết combo quà tặng như sau:

  • Tặng ngay 50.000 đồng cho khách hàng mới: khi mở mới tài khoản eKYC và liên kết VNeID thành công.
  • Tặng đến 300.000 đồng cho tất cả khách hàng giao dịch trên ACB ONE: khi đặt các dịch vụ du lịch và giải trí, cụ thể:
  • Tặng lãi suất tiết kiệm online cao hơn tại quầy cho tất cả khoản gửi trên ACB ONE và bộ sưu tập E-Voucher đa lĩnh vực (KFC, bTaskee, PNJ, FAHASA, Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn...) chỉ từ 1 điểm thưởng trên chương trình ACB Rewards.
  • Vé xe: giảm 20% (tối đa 35.000 đồng) với mã ACBBUS35
  • Khách sạn: giảm 30% (tối đa 100.000 đồng) với mã ACBHT100
  • Du lịch trọn gói: giảm 10% (tối đa 100.000 đồng) với mã ACBCB100
  • Vé vui chơi: giảm 20% (tối đa 50.000 đồng) với mã ACBVC50
  • Data 4G/5G: giảm 5% trực tiếp trên giao dịch

Như vậy, một khách hàng có thể nhận ngay 100.000 đồng từ Chính phủ và đến 350.000 đồng từ ACB. Đây được xem là cách ngân hàng khuyến khích khách hàng nhanh chóng tiếp cận dịch vụ định danh số, đồng thời tận hưởng thêm giá trị gia tăng từ ACB ONE.

Đại diện ACB cho biết: "ACB mong muốn khách hàng không chỉ hưởng chính sách chung từ Nhà nước mà còn nhận thêm lợi ích thiết thực từ ngân hàng. Một ứng dụng – nhiều trải nghiệm, từ mở tài khoản, nhận quà, đến chi tiêu, du lịch và tiết kiệm sinh lời, đặc biệt thuận tiện cho kỳ nghỉ lễ lớn như 2/9."

Chính phủ tặng 100.000 đồng, ACB cộng thêm đến 350.000 đồng cho khách hàng liên kết VNeID- Ảnh 2.

Theo các chuyên gia, việc Chính phủ đồng loạt tặng 100.000 đồng qua VNeID không chỉ mang ý nghĩa tri ân nhân dịp Quốc khánh, mà còn là một động thái thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Khi hàng chục triệu người dân đăng nhập, nâng cấp và sử dụng VNeID để nhận khoản hỗ trợ, hạ tầng định danh số sẽ được mở rộng nhanh chóng, trở thành nền tảng quan trọng cho nhiều dịch vụ công và tài chính sau này.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia chủ động của các ngân hàng như ACB đóng vai trò "bắc cầu" để biến VNeID thành trải nghiệm thiết thực trong đời sống. Việc ACB cộng thêm đến 350.000 đồng và tích hợp sẵn trên ACB ONE cho thấy chiến lược song hành cùng chính sách Nhà nước nhưng vẫn tạo sự khác biệt cạnh tranh. Không chỉ dừng ở ưu đãi tiền mặt, ngân hàng còn tăng cường hệ sinh thái dịch vụ du lịch, giải trí và tiết kiệm để giữ chân khách hàng lâu dài.

Điều này phù hợp với xu thế ngân hàng số: mỗi ưu đãi ngắn hạn không chỉ là công cụ khuyến khích, mà còn là bước đệm đưa khách hàng vào hệ sinh thái số liền mạch, nơi ACB định vị mình là ngân hàng đồng hành toàn diện.

Khách hàng quan tâm có thể tải ngay ứng dụng ngân hàng số ACB ONE tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

 Du lịch 2/9 thảnh thơi cùng hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE 

Kim Ngân

An ninh tiền tệ

