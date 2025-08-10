Chinh phục người tiêu dùng Việt – Tương lai mới của ngành thủy sản

Việc phát triển thị trường nội địa không chỉ giúp ngành thủy sản Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài mà còn tạo ra nền tảng vững chắc để phát triển bền vững.

Tầm quan trọng của thị trường nội địa

Thị trường nội địa đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển ngành thủy sản Việt Nam. Việc mở rộng tiêu thụ trong nước giúp giảm rủi ro từ biến động thị trường quốc tế, đồng thời góp phần ổn định sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường nội địa còn là nơi để thử nghiệm, nâng cấp chất lượng, xây dựng thương hiệu, và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản. Khi người tiêu dùng trong nước tin dùng sản phẩm nội địa, đó là bước đi vững chắc để ngành phát triển bền vững và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Thay đổi thói quen tiêu dùng – Hướng đến sự tiện lợi và hiện đại

Người tiêu dùng Việt Nam từ lâu đã quen thuộc với các sản phẩm tươi sống truyền thống. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ chế biến và bảo quản, các sản phẩm đông lạnh chế biến hiện đại đang dần trở thành xu hướng mới. VIETFISH 2025 – triển lãm thủy sản quốc tế - với chiến lược mới tập trung vào việc chinh phục người tiêu dùng Việt, là bước đi chiến lược nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng và nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản tại quê nhà. Tổ chức vào ngày 20-22/8/2025 tại trung tâm triển lãm Sài Gòn SECC-Hồ Chí Minh, VIETFISH là cơ hội để các doanh nghiệp thủy sản tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng Việt, xây dựng lòng tin và tạo dựng thương hiệu mạnh mẽ cùng với các hoạt động trải nghiệm thú vị như:

Không gian triển lãm rộng 14.000m2, với hơn 550 gian hàng trưng bày từ những Doanh nghiệp thủy sản hàng đầu.

Không gian ẩm thực mang tên "Bếp Ngon" rộng 300m², nơi người tiêu dùng có thể thưởng thức những món ăn chế biến từ các sản phẩm thủy sản cao cấp.

Mini game và quà tặng: Các hoạt động tương tác giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị và chất lượng của sản phẩm.

Khu trải nghiệm ẩm thực thủy sản rộng 300m2 tại Vietfish 2025

Sản phẩm thủy sản cao cấp – Đưa tiêu chuẩn quốc tế về Việt Nam

Những sản phẩm thủy sản cao cấp vốn đang thống trị các siêu thị toàn cầu sẽ được giới thiệu rộng rãi tại VIETFISH 2025. Đây là cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm các sản phẩm chế biến đông lạnh hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm.

Tôm (gồm tôm sú và tôm thẻ chân trắng) được chế biến phong phú như tôm hấp, tôm lột vỏ, tôm xiên que – tiện lợi và đáp ứng nhu cầu thị trường cao cấp.

Cá tra không chỉ là mặt hàng chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam mà còn được chế biến đa dạng: cá tra hun khói, snack da cá và bong bóng cá… phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Cá ngừ: gồm các sản phẩm sashimi, cá ngừ đóng hộp, cá ngừ đông lạnh, mang giá trị xuất khẩu cao.

Cá biển như cá thu, cá nục, cá chỉ vàng được sơ chế, cấp đông hoặc ướp gia vị để phục vụ thị trường nội địa và quốc tế.

Mực và bạch tuộc: từ mực nguyên con, thái lát đến bạch tuộc làm sạch, các sản phẩm này giữ trọn hương vị biển cả, đồng thời được chế biến tiện lợi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng nhanh.

Nhuyễn thể có vỏ: bao gồm nghêu, sò điệp, hàu – giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, được ưa chuộng ở nhiều thị trường.

Sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng: gồm thủy sản tẩm bột, xiên que, ướp gia vị, đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn, đông lạnh tiện dụng – góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và tính cạnh tranh cho ngành.

Hàng ngàn mặt hàng thủy sản chất lượng xuất khẩu tại Vietfish 2025

VIETFISH 2025 – Kết nối giá trị, lan tỏa niềm tự hào

Với thông điệp "Innovation – Sustainability" (Đổi mới – Bền vững), VIETFISH 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp mà còn là cầu nối để lan tỏa giá trị ẩm thực thủy sản Việt Nam đến cộng đồng. Sự kiện hứa hẹn sẽ thay đổi cách nhìn nhận của người tiêu dùng về ngành thủy sản, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện.

Hãy cùng đến với VIETFISH 2025 để trải nghiệm những sản phẩm thủy sản cao cấp và khám phá tương lai mới của ngành thủy sản Việt Nam – nơi giá trị quốc tế hòa quyện với niềm tự hào dân tộc!