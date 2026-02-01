Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉnh quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia hơn 180 ha

01-02-2026 - 17:35 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang và phường Tây Nha Trang) thành 3 khu vực. Dự án có tổng diện tích 181,96 ha, được phân chia thành 8 gói phát triển (giai đoạn) do Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư chính và tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 60 triệu USD.

Ngày 1/2, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Mỹ Gia. Cụ thể, phạm vi khu vực lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm 3 khu vực. Khu vực 1 có diện tích hơn 2,24ha (gồm 5 ô đất ký hiệu: LK6-12, LK5-13, TMG6, CX6-5, CX6-6 và giao thông nội bộ nhóm ở) được điều chỉnh vị trí và diện tích ô đất trường mầm non ký hiệu TMG6 và điều chỉnh quy hoạch các ô đất nhà ở liền kề ký hiệu LK6-12, LK6-13 thành nhà ở biệt thự, bổ sung giao thông nội bộ cho nhóm nhà ở.

Chỉnh quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia hơn 180 ha- Ảnh 1.

Nhà ở được xây dựng trong Khu đô thị Mỹ Gia. Ảnh: L.H.

Khu vực 2 có diện tích hơn 2,47ha (gồm ô đất ký hiệu LK7-7, đất cây xanh công cộng và giao thông nội bộ nhóm ở). Khu này điều chỉnh phần diện tích đất cây xanh (441m2) và đất giao thông nội bộ (172m2) thành đất nhà ở liền kề thuộc ô đất ký hiệu LK7-7. Khu vực 3 có diện tích hơn 3.847m2 (gồm ô đất ký hiệu LK8) được điều chỉnh một phần diện tích (613,7m2) thuộc ô đất nhà ở liền kề ký hiệu LK8 thành đất cây xanh công cộng để bổ sung quỹ đất cây xanh công viên cho dự án.

Chỉnh quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia hơn 180 ha- Ảnh 2.

Một khu vực dân sinh sống trong Khu đô thị Mỹ Gia. Ảnh: L.H.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái phối hợp cùng UBND phường Tây Nha Trang và UBND phường Nam Nha Trang khi triển khai thực hiện quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường đô thị; không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch; không gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư…

Chỉnh quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia hơn 180 ha- Ảnh 3.

Khu đô thị Mỹ Gia là một trong những khu đô thị lớn của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: L.H

Được biết, Khu đô thị Mỹ Gia là dự án đô thị kiểu mẫu quy mô lớn của tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng diện tích 181,96 ha, được phân chia thành 8 gói phát triển (giai đoạn). Dự án do Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư chính và tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 60 triệu USD. Dự án được giới thiệu ra thị trường từ cuối năm 2010, đến năm 2026, phần lớn các gói (gói 2, 3, 4, 5, 7, 8) đã hoàn thiện hạ tầng và có mật độ dân cư sinh sống đông đúc. Các phân khu mới như gói 6 (Mozzadiso) đang tiếp tục được phát triển và hoàn thiện.

Theo Lữ Hồ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Cuộc cách mạng" di dời hơn 860.000 dân Hà Nội là cần thiết khi nhìn những kinh nghiệm đắt giá từ Paris, Seoul, Tokyo...

"Cuộc cách mạng" di dời hơn 860.000 dân Hà Nội là cần thiết khi nhìn những kinh nghiệm đắt giá từ Paris, Seoul, Tokyo... Nổi bật

Bắc Ninh có kiến nghị liên quan đến sân bay quốc tế 5 sao hơn 196.000 tỷ đồng cách Hà Nội 40km

Bắc Ninh có kiến nghị liên quan đến sân bay quốc tế 5 sao hơn 196.000 tỷ đồng cách Hà Nội 40km Nổi bật

Nhiều 'ông lớn' BĐS bị 'chôn' vốn dài hạn vì hàng tồn kho tăng mạnh

Nhiều 'ông lớn' BĐS bị 'chôn' vốn dài hạn vì hàng tồn kho tăng mạnh

17:25 , 01/02/2026
7 hành vi vi phạm về đất đai có thể bị khởi tố, người dân cần lưu ý

7 hành vi vi phạm về đất đai có thể bị khởi tố, người dân cần lưu ý

17:05 , 01/02/2026
Bất động sản công nghiệp miền Bắc tăng tốc mở rộng nhờ pháp lý thông suốt và hạ tầng bứt phá

Bất động sản công nghiệp miền Bắc tăng tốc mở rộng nhờ pháp lý thông suốt và hạ tầng bứt phá

17:04 , 01/02/2026
Một căn nhà bỏ hoang nhiều năm vẫn tăng giá gấp 2 - 3 lần có vô lý?

Một căn nhà bỏ hoang nhiều năm vẫn tăng giá gấp 2 - 3 lần có vô lý?

17:03 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên