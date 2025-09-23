Chính quyền cảnh báo dự án 'ảo' tạo sốt đất ở vùng quê

Nghi vấn lừa dối khách hàng?

Vừa qua, một “dự án đất nền ven sông” tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) được mở bán rầm rộ với lượng lớn người đến, thậm chí còn thuê xe khách đưa khách tham quan, đồng thời dựng bàn ghế để tổ chức xem và giao dịch đất. Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận, nhất là trong bối cảnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản.

Theo thư mời, dự án mang tên “Đất nền ven sông” được mở bán vào 9h30’ ngày 20/9, đơn vị tổ chức là Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND. Trước đó thông tin về khu đất nền này cũng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những thông tin như: “Dự án đất nền ven sông, nằm ở vị trí đắc địa, có thể xây nhà ở, kinh doanh, gần khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh”. Cùng với những thư mời, quảng cáo, đơn vị phân đất nền còn đưa ra những bản chi tiết về các khu đất được phân lô bài bản, đường trải thảm, hệ thống cây xanh ven sông.

Khi dự án đất nền ven sông tại xã Toàn Lưu được mở bán rầm rộ, rất đông người đến xem, song địa phương khẳng định ở xã không có dự án đất nền nào.

Tuy nhiên, qua ghi nhận của phóng viên, khu đất này nằm ở cuối thôn Trung Tâm, cạnh nhà máy gạch, giáp sông Khe Giao, xung quanh cây cối rậm rạp, dân cư thưa thớt. Đặc biệt hạ tầng sơ sài, điện bằng năng lượng mặt trời, chưa có hệ thống nước. Do hạ tầng làm sơ sài nên phần diện tích bờ kè giáp sông đã bị hư hỏng, đứt gãy kết cấu dù mới hoàn thiện.

Theo tìm hiểu, khu đất này được chia thành 39 lô, diện tích mỗi lô hơn 120m2, giá bán từ 300 triệu đồng – 500 triệu đồng. Mặc dù rao bán rầm rộ dưới danh nghĩa "dự án đất nền ven sông", tuy nhiên lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu khẳng định: “Trên địa bàn xã không có bất kỳ dự án đất nền nào".

Đại diện UBND xã Toàn Lưu cho biết thêm, phía công đã vào cuộc để điều tra, làm rõ các thông tin sai lệch, có dấu hiệu lừa dối khách hàng. “Hiện chưa có dự án bán đất nền nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực này. Phía công an cũng đang vào cuộc, xác minh các thủ tục pháp lý liên quan”, lãnh đạo địa phương cho biết.

Thư mời dự án mang tên “Đất nền ven sông” được mở bán vào 9h30’ ngày 20/9.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Tôn Quân, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND cho biết, đơn vị này không phải là chủ đầu tư dự án, mà chỉ ký hợp đồng phân phối các lô đất nền cho chủ sở hữu khu đất.

Theo ông Quân, ngày diễn ra buổi mở bán đất nền, phía cộng tác viên của công ty đã đưa khách đến tham quan, xem đất, còn không bán được lô nào trên khu này.

“Hôm đó, các cộng tác viên và một số khách hàng đi xem đất và tham quan chứ không bán được lô đất nào. Công ty không thực hiện mua bán đất ở đây, mà khi họ gửi bìa, thì đơn vị chạy bán cho họ. Còn các thủ tục pháp lý liên quan đến các lô đất đều đã đầy đủ”, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND cho hay.

Ngày 22/9, trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ Công an xã Toàn Lưu cho biết, trong chiều cùng ngày, đơn vị sẽ làm việc với các bên liên quan để tìm hiều về thủ tục pháp lý liên quan đến rao bán “dự án đất nền ven sông”.

Tách thửa chỉ được phép khi phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Trước đó, Báo Tiền Phong có đăng tải những bài viết phản ánh tình trạng hiện tại trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư mua gom đất của người dân, trong đó cả đất ở, đất trồng cây lâu năm… sau đó hợp thửa thành diện tích lớn, đầu tư hạ tầng rồi tách thành nhiều lô nhỏ để bán. Tình trạng tràn lan phân lô bán nền đang khiến nhiều vùng nông thôn đối mặt nguy cơ phá vỡ cảnh quan và hạ tầng.

Tình trạng phân lô bán nền ồ ạt đang tạo ra nguy cơ phá vỡ hạ tầng nông thôn.

Liên quan vấn đề này, Sở Xây dựng cũng ra văn bản gửi các xã, phường và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để có phương án xử lý.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 220 Luật Đất đai 2024, việc tách thửa, hợp thửa phải bảo đảm có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có. Cùng với đó phải đảm bảo hệ thống cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý.

Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc đất khác trong cùng thửa để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa hoặc hợp thửa đất thì không bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng.

"Tuy nhiên, việc tách thửa chỉ được phép khi phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chung của địa phương. Điều này bao gồm việc đảm bảo kết nối giao thông, cấp nước, điện... Nếu việc tách thửa làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung hoặc không đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, việc tách thửa sẽ không được phép", Sở Xây dựng khẳng định.

Sở Xây dựng đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các xã, phường triển khai, giám sát việc thực hiện đúng theo quy định pháp luật.