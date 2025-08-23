Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính quyền Mỹ mua 10% cổ phần Intel, nỗ lực thúc đẩy công nghệ lớn

23-08-2025 - 08:50 AM | Tài chính quốc tế

Intel và Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 22/8, Chính phủ Mỹ vừa đầu tư 8,9 tỷ USD mua cổ phiếu Intel, mang lại khoảng 10% cổ phần tại tập đoàn chip này.

“Thật là vinh dự lớn lao khi thông báo rằng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hiện đã sở hữu và kiểm soát 10% , một công ty Mỹ vĩ đại với tương lai còn rực rỡ hơn”, ông Trump viết trên Truth Social.

Thông báo này được đưa ra sau khi ông Trump tiết lộ tại phòng Bầu dục rằng CEO của Intel đã đồng ý với thỏa thuận, đồng thời ông hy vọng sẽ ký kết các thỏa thuận tương tự với nhiều công ty khác.

“Tôi nói rằng các ông nên trả cho chúng tôi 10% công ty của mình. Và họ đã đồng ý", ông Trump kể về cuộc trò chuyện với CEO Intel Lip-Bu Tan, khẳng định thỏa thuận này là chiến thắng cho cả hai bên: “Mỹ không phải trả gì cho số cổ phần này, và hiện chúng được định giá khoảng 11 tỷ USD. Đây là một thỏa thuận tuyệt vời cho nước Mỹ, và cũng tuyệt vời cho Intel".

Chính quyền Mỹ mua 10% cổ phần Intel, nỗ lực thúc đẩy công nghệ lớn- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Thỏa thuận là một phần trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất bán dẫn tại Mỹ và củng cố vị thế của nước này trong ngành công nghiệp chip toàn cầu — một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Chính quyền Trump trước đó cũng nhấn mạnh quan hệ với CEO Nvidia Jensen Huang như một chiến thắng chính trị, vừa dùng làm đòn bẩy trong đàm phán thương mại với Trung Quốc, vừa gây áp lực buộc các công ty Mỹ như Intel đầu tư vào sản xuất nội địa. Ông Trump còn tuyên bố sẽ áp thuế 100% lên chip nhập khẩu, trừ những công ty đã cam kết xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ.

Theo thông cáo báo chí, khoản đầu tư mang lại cho chính phủ Mỹ quyền sở hữu thụ động, không có đại diện trong hội đồng quản trị cũng như không có quyền quản trị hay tiếp cận thông tin.

Khoản vốn đến từ 5,7 tỷ USD tài trợ trong Đạo luật CHIPs và Khoa học cùng với 3,2 tỷ USD từ chương trình Secure Enclave của Bộ Quốc phòng. Mỹ mua 433,3 triệu cổ phiếu với giá 20,47 USD/cổ phiếu, tương đương 9,9% cổ phần.

CEO Lip-Bu Tan nhấn mạnh: “Là công ty bán dẫn duy nhất thực hiện R&D và sản xuất logic tiên tiến ngay tại Mỹ, Intel cam kết đảm bảo những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới sẽ được sản xuất tại Mỹ".

Chính quyền Trump cũng đang xem xét mua cổ phần các công ty trong những ngành công nghiệp chiến lược khác. Cổ phiếu Intel (INTC) đã tăng 7% sau thông tin trên.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Intel đang chật vật lấy lại vị thế trước các đối thủ như TSMC. Tan, nhậm chức CEO từ tháng 3, đang tái cấu trúc, bao gồm cắt giảm 15% nhân sự. Intel cũng nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ SoftBank và đang nỗ lực triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip mới tại Ohio.

Dù vậy, giới quan sát đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư của chính quyền Trump có thể giải quyết những vấn đề cốt lõi của Intel, khi hãng vẫn tụt hậu về công nghệ chip so với các đối thủ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Nhà Trắng không có ý định gây áp lực buộc các công ty khác mua chip của Intel.

Đây không phải là thỏa thuận bất thường duy nhất của ông Trump với các công ty bán dẫn. Đầu tháng này, Nvidia và AMD đồng ý trả 15% doanh thu chip từ Trung Quốc cho chính phủ Mỹ để đổi lấy giấy phép xuất khẩu, sau khi Nhà Trắng cảnh báo rằng việc bán sản phẩm tại đây là rủi ro an ninh quốc gia.

Intel lao dốc khiến các nhà đầu tư thêm bi quan

Theo Phương Anh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lo sợ tiền để trong két bị “bay hơi" giá trị, quốc gia 10 triệu dân đời thường hóa bitcoin: Chuyên gia cảnh báo rủi ro từ “chủ nghĩa thực dân tiền số”

Lo sợ tiền để trong két bị “bay hơi" giá trị, quốc gia 10 triệu dân đời thường hóa bitcoin: Chuyên gia cảnh báo rủi ro từ “chủ nghĩa thực dân tiền số” Nổi bật

Hé lộ mạng lưới kỳ lạ từ Iran ‘móc nối’ đến một nước châu Âu, mang hàng triệu thùng dầu Nga cho quốc gia tiêu thụ dầu nhiều nhất thế giới

Hé lộ mạng lưới kỳ lạ từ Iran ‘móc nối’ đến một nước châu Âu, mang hàng triệu thùng dầu Nga cho quốc gia tiêu thụ dầu nhiều nhất thế giới Nổi bật

Nga đưa 3 đề xuất buộc Ukraine phải làm nếu muốn hòa bình, đặt 1 dấu hỏi lớn về Tổng thống Zelensky

Nga đưa 3 đề xuất buộc Ukraine phải làm nếu muốn hòa bình, đặt 1 dấu hỏi lớn về Tổng thống Zelensky

08:00 , 23/08/2025
Hai anh em sinh đôi một người sống ngoài vũ trụ, một người ở lại Trái đất: Sau 1 năm, kết quả chấn động

Hai anh em sinh đôi một người sống ngoài vũ trụ, một người ở lại Trái đất: Sau 1 năm, kết quả chấn động

07:18 , 23/08/2025
Chứng khoán Mỹ tăng dựng đứng, Dow Jones nhảy vọt 900 điểm, xác suất Fed cắt giảm lãi suất tháng tới trên 90% sau phát biểu của ông Powell

Chứng khoán Mỹ tăng dựng đứng, Dow Jones nhảy vọt 900 điểm, xác suất Fed cắt giảm lãi suất tháng tới trên 90% sau phát biểu của ông Powell

23:25 , 22/08/2025
Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu có thể hạ lãi suất ngay trong tháng 9, dù giữ quan điểm thận trọng

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu có thể hạ lãi suất ngay trong tháng 9, dù giữ quan điểm thận trọng

22:11 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên