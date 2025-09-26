Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính thức: Quỹ ETF thứ 6 mô phỏng rổ chỉ số "kim cương" lên sàn chứng khoán

FUETPVND là quỹ hoán đổi danh mục ETF do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC) - công ty con thuộc TPBank - quản lý.

Ngày 26/9/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 5.100.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUETPVND) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.836,04 đồng/CCQ, với biên độ dao động giá ±20%.

FUETPVND là quỹ hoán đổi danh mục ETF do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC) quản lý. Ngân hàng giám sát là Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.

Được biết, VFC là công ty con thuộc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), được thành lập từ 01/2008 với số vốn điều lệ là 25 tỷ đồng. Tháng 2/2024, Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã tham gia góp vốn và trở thành công ty mẹ của VFC qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 100 tỷ đồng.

Đây là quỹ ETF thứ 6 mô phỏng theo rổ chỉ số VNDiamond gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond (FUEMAVND), BVFVN Diamond (FUEBFVND), KIM Growth Diamond (FUEKIVND) và ABF VNDiamond (FUEABVND), với tổng giá trị tài sản ròng đạt khoảng 14.400 tỷ đồng. Trong đó, quỹ DCVFMVN Diamond là cái tên tiên phong, chiếm tỷ trọng lớn nhất với NAV đạt 13.500 tỷ đồng.

