Chính thức ra mắt căn hộ cao cấp chuẩn 6 sao Sun Feliza Suites Cầu Giấy tòa F5 và toà F6

Sun Feliza Suites là tổ hợp căn hộ cao cấp do Sun Group đầu tư và phát triển, tọa lạc tại vị trí đắt giá – ngã tư đường Phạm Hùng và Xuân Thủy, thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án có tổng diện tích 2,55ha, mật độ xây dựng chỉ 31,49%, gồm 5 tòa tháp – trong đó có 1 tháp văn phòng và 4 tháp căn hộ cao từ 43–45 tầng nổi, cùng 3 tầng hầm liên thông.

Toàn bộ dự án cung cấp 1.667 căn hộ cao cấp, đa dạng diện tích từ studio 29–36m², căn 1PN và 1PN+1 từ 40–61m², 2PN từ 61–88m², 3PN từ 95–120m² và căn hộ 4PN rộng đến 166m². Dự án cũng bao gồm shophouse khối đế và các căn penthouse đỉnh cao, đáp ứng nhu cầu ở thực, đầu tư và nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

Sun Feliza Suites được thiết kế bởi AEDAS – đơn vị kiến trúc danh tiếng toàn cầu. Toàn bộ dự án sẽ do Sun Property Management trực tiếp quản lý và vận hành, đảm bảo tiêu chuẩn sống khắt khe và dịch vụ cao cấp.

Với hệ tiện ích nổi bật như: trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, phòng gym – spa – VIP lounge, an ninh đa lớp 24/7, cư dân Sun Feliza Suites sẽ tận hưởng trọn vẹn không gian sống hiện đại và tiện nghi chuẩn 6 sao. Các căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp, pháp lý sở hữu lâu dài với khách Việt Nam, và 50 năm với khách hàng nước ngoài.

Dự án khởi công vào Quý II/2025 và dự kiến bàn giao vào Quý I/2028, hứa hẹn trở thành biểu tượng sống đẳng cấp mới ngay tại trung tâm Cầu Giấy.

Vị trí đắt giá của Sun Feliza Suites Cầu Giấy

Sở hữu ba mặt tiền hiếm có tại ngã tư Phạm Hùng – Xuân Thủy – Trần Quốc Vượng – tạo nên một "tam giác" giao thông với những lợi thế vượt trội. Nơi hội tụ của ba trục giao thông huyết mạch và là trung tâm của khu vực năng động nhất phía Tây Thủ đô. Sun Feliza Suite sở hữu lợi thế ba mặt tiền rộng mở hiếm có, đứng tại nút giao cầu vượt Mai Dịch chiến lược, tạo nên điểm kết nối hoàn hảo giữa trung tâm hành chính – lịch sử và khu CBD hiện đại của Hà Nội.

Vị trí Sun Feliza Suites nằm ngay tại nút giao cầu vượt Mai Dịch, một trong những nút giao thông quan trọng nhất phía Tây Hà Nội

Đây chính là trung tâm tri thức của thủ đô với Đại học Quốc gia (1km), Đại học Sư phạm (1,3km) và Đại học Thương mại (1,5km) tạo nên hệ sinh thái giáo dục đẳng cấp quốc gia. Kết nối giao thông thông minh với ga Metro Cầu Giấy (1,2km) sẽ mang đến cuộc cách mạng di chuyển, giúp tăng giá trị bất động sản 15-25% theo quy luật TOD. Vị trí này còn được bao quanh bởi không gian xanh premium với Công viên Cầu Giấy (300m) và Công viên Yên Hòa (800m), tạo vi khí hậu trong lành giữa lòng đô thị.

Tiềm năng đầu tư vượt trội đến từ nhu cầu cho thuê ổn định với hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên và chuyên gia nước ngoài. Tỷ suất sinh lời ước tính 6-8%/năm, cao gấp 2-3 lần lãi suất ngân hàng.

Vị trí Sun Feliza Suites với ba mặt tiền tại ngã tư vàng là tài sản không thể nhân bản. Khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, giá trị sẽ tăng theo quy luật cung cầu. Với những ai đang tìm kiếm một vị trí đầu tư hoặc an cư lý tưởng tại Hà Nội, Sun Feliza Suites chính là câu trả lời hoàn hảo cho mọi kỳ vọng về chất lượng sống và giá trị tài sản trong tương lai.

Mặt bằng Sun Feliza Suites

Mặt bằng Sun Feliza Suites được thiết kế theo triết lý "Ngũ Phúc" trong văn hóa phương Đông, với 5 tòa tháp: Tháp Phúc, Tháp Lộc, Tháp Thọ, Tháp Ninh, Tháp Khang bao quanh Vườn Ngũ Phúc trung tâm. Mỗi tòa tháp mang một ý nghĩa riêng biệt.

Mặt bằng tổng thể dự án Sun Feliza Suites Cầu Giấy được phát triển bởi chủ đầu tư Sun Group

Mặt bằng Sun Feliza Suites được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 31,49%, đảm bảo không gian sống thoáng đãng và tối ưu hóa tầm nhìn cho từng căn hộ. Việc bố trí 5 tòa tháp theo hình thái "Rồng Ngậm Ngọc" không chỉ tạo nên giá trị phong thủy mà còn tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và gió trời cho toàn bộ dự án.

Khu vườn ngũ phúc 5 khu vườn chủ đề rộng tới 11.548m² – nơi hội tụ 5 phúc lớn nhất đời người: Phúc – Lộc – Thọ – Khang – Ninh.

Chính sách bán hàng - đặc quyền cho cư dân tiên phong

Khách hàng đặt chỗ sớm tại Sun Feliza Suites sẽ nhận ưu đãi tặng ngay 2% giá trị căn hộ, cùng chính sách hỗ trợ vay vốn lên đến 70% GTCH với lãi suất 0% trong vòng 30 tháng. Đặc biệt, khách hàng thanh toán sớm trước ngày 31/08/2025 sẽ được hưởng mức chiết khấu hấp dẫn: chiết khấu 7,5% khi thanh toán 50%, 10% với 70% và lên đến 15% khi thanh toán 95% giá trị căn hộ. Tổng ưu đãi có thể lên đến 17%, mang đến cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp với chi phí tối ưu vượt trội.

Ngoài ra, khách hàng còn được tận hưởng đặc quyền trải nghiệm hệ sinh thái sống đỉnh cao tại Sun Feliza Suites – nơi hội tụ chuẩn mực sống quốc tế, tiện ích 6 sao và không gian xanh nội đô hiếm có. Đặc biệt, cư dân được hưởng những đặc quyền trong hệ sinh thái Sun Group gồm sử dụng tiện ích tại sân bay Sun Phú Quốc Airway và khám sức khoẻ tại bệnh viện Sun Group International Hospital với tổng trị giá tương ứng: 132 triệu đồng cho căn hộ 1PN hoặc 1PN+, 344 triệu đồng cho căn hộ 2PN, 502 triệu đồng cho căn hộ 3PN và 556 triệu đồng cho căn hộ 4PN – lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ.

Mức giá vượt kỳ vọng

CĐT chính thức ra mắt tòa F5 – mảnh ghép tiếp theo trong kiệt tác sống Sun Feliza Suites.

Tòa F5 được định vị là biểu tượng mới của phong cách sống tinh hoa tại trung tâm Cầu Giấy, kế thừa trọn vẹn hệ tiện ích 6 sao nội khu cùng thiết kế ưu việt dành riêng cho các gia đình đa thế hệ.

Với số lượng căn hộ giới hạn và những chính sách ưu đãi hấp dẫn chỉ dành cho giai đoạn đầu ra mắt, sự kiện mở bán tòa F5 sẽ là cơ hội vàng để khách hàng và nhà đầu tư đón đầu giá trị tương lai.

Sự kiện mở bán chính thức vào Chủ nhật, ngày 10/08/2025 tại InterContinental Hanoi Landmark72. Dành tặng nhiều phần quà giá trị và ưu đãi đặc quyền cho khách tham dự.