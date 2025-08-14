Chính thức ra mắt Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tự nhiên tại Bình Định

Hiện tại, dự án đã hoàn thành xong cơ sở hạ tầng, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chính thức đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật từ tháng 08/2025.

Bình Định (Gia Lai) tăng trưởng du lịch mạnh mẽ - Cơ hội để nghỉ dưỡng khoáng nóng tạo ra khác biệt

Sở hữu tốc độ tăng trưởng ấn tượng, du lịch Bình Định đã đón hơn 9,2 triệu lượt khách trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đón 6,5 triệu lượt khách, dự kiến sẽ vượt mốc 10 triệu lượt trong năm 2025. Các địa danh như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô hay thành phố biển Quy Nhơn đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách. Tuy nhiên, trên thực tế, Bình Định cũ (Gia Lai) vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú và những sản phẩm nghỉ dưỡng khác biệt - nơi du khách có thể dừng chân lâu hơn để hồi phục năng lượng sau những hành trình khám phá.

Du lịch suối khoáng nóng là một mô hình hấp dẫn đã được phát triển thành công tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc – nơi dòng suối khoáng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, mà trở thành trụ cột kinh tế địa phương, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ngay tại Việt Nam, mô hình khoáng nóng "onsen" tại một số các thành phố du lịch, điển hình như núi Thần Tài Đà Nẵng cũng rất thành công kể từ khi đưa vào khai thác vận hành. Khu nghỉ dưỡng này ngay lập tức trở thành điểm dừng chân khác biệt, giúp du lịch Đà Nẵng trở nên đa dạng và hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, mô hình này không dễ triển khai, bởi điều kiện tiên quyết là có được nguồn khoáng nóng tự nhiên chất lượng cao – một dạng tài nguyên quý hiếm, vượt trội so với nhân tạo.

Trong khi đó, Bình Định cũ (Gia Lai) lại may mắn sở hữu suối Hội Vân, từ xa xưa đã được người bản địa coi như phương thức dưỡng sinh thiên nhiên, phục hồi sức khoẻ và chăm sóc làn da. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong bản đồ nghỉ dưỡng toàn vùng, và cũng là cơ hội tuyệt vời để phát triển một hình mẫu nghỉ dưỡng khoáng nóng bài bản đầu tiên tại miền đất Võ. Đây là thời điểm "vàng" để Baia Retreat Hội Vân xuất hiện hội tụ cả 3 yếu tố: Thị trường tăng trưởng mạnh; Thiếu hụt những sản phẩm khác biệt; Và xu hướng nghỉ dưỡng khoáng nóng đang lên ngôi.

Baia Retreat Hội Vân - Chính thức ra mắt tháng 08/2025

Cách sân bay quốc tế Phù Cát chỉ 10 phút di chuyển và cách nút ra cao tốc Bắc Nam chỉ 5 phút lái xe, Baia Retreat Hội Vận rất thuận tiện để du khách thăm quan, trải nghiệm trong lịch trình tour du lịch khám phá Bình Định.

Chính thức ra mắt vào tháng 8/2025, dự án không chỉ là một khu đô thị nghỉ dưỡng thông thường, mà còn góp phần đặt nền móng cho phân khúc bất động sản mới - Bất động sản tái tạo. Bản sắc riêng biệt của Baia Retreat Hội Vân chính là nguồn khoáng nóng tự nhiên với nhiệt độ lên đến 80°C – lý tưởng cho các hoạt động chăm sóc sức khoẻ chuyên sâu, tương đương với các mạch khoáng danh tiếng tại Nhật Bản và thế giới. Hàm lượng hơn 20 loại khoáng dưỡng sinh có lợi như Radon, Natri, Canxi, Magie, Sulfur… giúp tái tạo sức khỏe thể chất, hỗ trợ tuần hoàn máu, cải thiện hệ miễn dịch và nuôi dưỡng làn da.

Dự án tiên phong kỷ nguyên bất động sản tái tạo.

Dự án ghi dấu ấn với bản giao hưởng kiến trúc giữa phong cách onsen Nhật Bản và văn hoá Champa, nổi bật qua chất liệu bản địa như tre, gỗ, mái lá, hoạ tiết thổ cẩm; thiết kế mái vòm hay bố cục ba tháp biểu tượng của kiến trúc Chăm.

Triết lý "Di sản & Chữa lành" được cụ thể hóa qua hệ tiện ích cao cấp: Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, Nhà hàng kiến trúc Champa, Khách sạn cao cấp, Công viên suối khoáng sống động… tất cả góp phần tạo nên một hành trình chữa lành trọn vẹn từ di sản, dành cho những chủ nhân tương lai đang tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng khác biệt, và giàu bản sắc Việt.

Ưu điểm nổi bật của mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng chính là khả năng phục vụ du khách quanh năm, không phụ thuộc vào chu kỳ theo mùa như du lịch biển. Nghỉ dưỡng khoáng nóng có thể vận hành bền vững suốt 365 ngày, ít chịu tác động từ thời tiết, từ đó mang lại doanh thu ổn định và tiềm năng khai thác bền vững hơn cho nhà đầu tư.

Siêu phẩm hiếm có - Dễ dàng sở hữu

Là sản phẩm đầu tay đầy tâm huyết của tập đoàn Trường Thành Việt Nam, Baia Retreat Hội Vân xứng đáng là sản phẩm độc đáo bậc nhất tại thị trường Bình Định (Gia Lai mới) với những đặc điểm tự nhiên hiếm có, với những tiện ích, dịch vụ độc đáo, và đặc biệt là tính pháp lý, sở hữu lâu dài.

Nếu như tại các tỉnh ven Hà Nội như Hưng Yên, Phú Thọ, giá bán một căn biệt thự trong các dự án có yếu tố khoáng nóng thường dao động từ 8 tỷ đồng đến vài triệu USD, thì tại Baia Retreat Hội Vân, khách hàng có thể sở hữu biệt thự khoáng nóng với mức giá chỉ từ hơn 4 tỷ đồng – một cơ hội hiếm có để sở hữu tài sản nghỉ dưỡng giữa miền đất võ.

Nhân dịp mở bán, chủ đầu tư tung gói ưu đãi đặc biệt: chiết khấu tới 9,5% cho khách hàng thanh toán sớm, cộng thêm 3% (tối đa 200 triệu đồng) cho những giao dịch tiên phong. Về tài chính, VietinBank và MBBank là hai ngân hàng đồng hành, cung cấp gói vay lên tới 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc 24 tháng; khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% để ký hợp đồng.

Đáng chú ý, dự án áp dụng chính sách uỷ thác cho thuê với tỷ lệ chia sẻ doanh thu tới 52%, giúp chủ sở hữu tối ưu lợi nhuận mà không cần trực tiếp vận hành. Cùng với đó là 2 năm miễn phí quản lý vận hành, được tư vấn quản lý vận hành và hợp tác đầu tư bởi Naniwa Issui (Nhật Bản) – thương hiệu hơn 100 năm kinh nghiệm trong khai thác khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng tại Nhật Bản bảo đảm chuẩn mực vận hành quốc tế.

