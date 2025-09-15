Chính thức ra mắt Nền tảng Kết nối Logistics "all-in-one" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sau thời gian đầu tư, chuẩn bị dưới sự phối hợp của nhiều doanh nghiệp đầu ngành về logistics, tài chính, công nghệ..., nền tảng kết nối Logistics đã sẵn sàng đi vào vận hành và mang đến cho các SME quy trình số hóa toàn diện từ khâu đặt hàng đến thanh toán, tích hợp tính năng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, giúp đơn giản hóa thủ tục chứng từ và minh bạch hóa quy trình.

Bên cạnh đó, nền tảng còn kết nối trực tiếp với hệ thống kho ngoại quan, mạng lưới vận tải cùng các dịch vụ tài chính như cho vay, giải ngân và thanh toán đa dạng. Nhờ cải thiện dòng tiền và giảm phụ thuộc vào thủ tục giấy tờ, nền tảng giúp các SME vận hành hiệu quả hơn và tự tin gia nhập thương mại toàn cầu. Trong giai đoạn thí điểm, sáng kiến này sẽ tập trung triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Tây Ninh, sau đó sẽ nhân rộng ra các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Lễ ra mắt nền tảng cũng đánh dấu việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam SuperPort™, Vietnam Post Logistics, Techcombank, Visa và Doxa Holdings International. Các đối tác sẽ cùng phát huy và bổ trợ thế mạnh trong lĩnh vực logistics, phát triển nền tảng công nghệ, giải pháp ngân hàng và hệ thống thanh toán quốc tế, qua đó xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện cho cộng đồng SME.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™, nhấn mạnh: “Nền tảng Kết nối Logistics khẳng định cam kết của chúng tôi trong thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực logistics và hỗ trợ các doanh nghiệp SME Việt Nam vươn ra toàn cầu. Thông qua hợp tác và tận dụng thế mạnh của các đối tác chiến lược, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng công nghệ hoàn toàn mới mở ra hệ sinh thái “all-in-one”, giúp doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.”

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™

Khi các chuỗi cung ứng ngày càng được kết nối chặt chẽ, hiệu quả của thương mại xuyên biên giới phụ thuộc vào khả năng dòng chảy tài chính có thể diễn ra liền mạch và nhanh chóng như chính sự dịch chuyển của hàng hóa giữa các bên. Nghiên cứu gần đây của Visa cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về mức độ áp dụng thanh toán B2B qua thẻ, phản ánh rõ rệt sự sẵn sàng của Việt Nam cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Thông qua các giải pháp thanh toán thương mại, Visa hỗ trợ doanh nghiệp tinh giản quy trình mua sắm, tối ưu hóa dòng tiền và cải thiện hiệu quả vận hành.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Hợp tác chiến lược với Việt Nam SuperPortTM hướng tới hỗ trợ các SME thông qua các giải pháp thanh toán hiệu quả hơn, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bằng việc tích hợp các phương thức thanh toán số an toàn vào Nền tảng Kết nối Logistics, chúng tôi giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình thanh toán và xây dựng niềm tin vững chắc với đối tác kinh doanh. Điều này thể hiện cam kết của Visa trong việc thúc đẩy thương mại liền mạch, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế năng động trong khu vực và toàn cầu.”

Các diễn giả thảo luận tại sự kiện

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị Kết nối Logistics và Thương mại số, Việt Nam SuperPort™ đã giới thiệu về năng lực xử lý hàng hóa của kho hàng không kéo dài, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics, mở ra bước tiến mới trong việc xây dựng chuỗi cung ứng đa phương thức hiện đại tại Việt Nam.