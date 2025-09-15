Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính thức ra mắt Nền tảng Kết nối Logistics "all-in-one" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

15-09-2025 - 19:15 PM | Kinh tế số

Ngày 15/09/2025, Việt Nam SuperPort™, Vietnam Post Logistics và Visa, phối hợp cùng các đối tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ, đã chính thức ra mắt Nền tảng Kết nối Logistics trong khuôn khổ Hội nghị Kết nối Logistics và Thương mại số.

Sau thời gian đầu tư, chuẩn bị dưới sự phối hợp của nhiều doanh nghiệp đầu ngành về logistics, tài chính, công nghệ..., nền tảng kết nối Logistics đã sẵn sàng đi vào vận hành và mang đến cho các SME quy trình số hóa toàn diện từ khâu đặt hàng đến thanh toán, tích hợp tính năng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, giúp đơn giản hóa thủ tục chứng từ và minh bạch hóa quy trình.

Bên cạnh đó, nền tảng còn kết nối trực tiếp với hệ thống kho ngoại quan, mạng lưới vận tải cùng các dịch vụ tài chính như cho vay, giải ngân và thanh toán đa dạng. Nhờ cải thiện dòng tiền và giảm phụ thuộc vào thủ tục giấy tờ, nền tảng giúp các SME vận hành hiệu quả hơn và tự tin gia nhập thương mại toàn cầu. Trong giai đoạn thí điểm, sáng kiến này sẽ tập trung triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Tây Ninh, sau đó sẽ nhân rộng ra các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Lễ ra mắt nền tảng cũng đánh dấu việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam SuperPort™, Vietnam Post Logistics, Techcombank, Visa và Doxa Holdings International. Các đối tác sẽ cùng phát huy và bổ trợ thế mạnh trong lĩnh vực logistics, phát triển nền tảng công nghệ, giải pháp ngân hàng và hệ thống thanh toán quốc tế, qua đó xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện cho cộng đồng SME.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™, nhấn mạnh: “Nền tảng Kết nối Logistics khẳng định cam kết của chúng tôi trong thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực logistics và hỗ trợ các doanh nghiệp SME Việt Nam vươn ra toàn cầu. Thông qua hợp tác và tận dụng thế mạnh của các đối tác chiến lược, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng công nghệ hoàn toàn mới mở ra hệ sinh thái “all-in-one”, giúp doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.”

Chính thức ra mắt Nền tảng Kết nối Logistics "all-in-one" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ- Ảnh 1.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™

Khi các chuỗi cung ứng ngày càng được kết nối chặt chẽ, hiệu quả của thương mại xuyên biên giới phụ thuộc vào khả năng dòng chảy tài chính có thể diễn ra liền mạch và nhanh chóng như chính sự dịch chuyển của hàng hóa giữa các bên. Nghiên cứu gần đây của Visa cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về mức độ áp dụng thanh toán B2B qua thẻ, phản ánh rõ rệt sự sẵn sàng của Việt Nam cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Thông qua các giải pháp thanh toán thương mại, Visa hỗ trợ doanh nghiệp tinh giản quy trình mua sắm, tối ưu hóa dòng tiền và cải thiện hiệu quả vận hành.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Hợp tác chiến lược với Việt Nam SuperPortTM hướng tới hỗ trợ các SME thông qua các giải pháp thanh toán hiệu quả hơn, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bằng việc tích hợp các phương thức thanh toán số an toàn vào Nền tảng Kết nối Logistics, chúng tôi giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình thanh toán và xây dựng niềm tin vững chắc với đối tác kinh doanh. Điều này thể hiện cam kết của Visa trong việc thúc đẩy thương mại liền mạch, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế năng động trong khu vực và toàn cầu.”

Chính thức ra mắt Nền tảng Kết nối Logistics "all-in-one" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ- Ảnh 2.

Các diễn giả thảo luận tại sự kiện

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị Kết nối Logistics và Thương mại số, Việt Nam SuperPort™ đã giới thiệu về năng lực xử lý hàng hóa của kho hàng không kéo dài, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics, mở ra bước tiến mới trong việc xây dựng chuỗi cung ứng đa phương thức hiện đại tại Việt Nam.

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay đến cuối năm, VNeID sẽ có thêm loạt thay đổi quan trọng tác động đến hàng triệu người dân, cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi!

Từ nay đến cuối năm, VNeID sẽ có thêm loạt thay đổi quan trọng tác động đến hàng triệu người dân, cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi! Nổi bật

Báo nước ngoài viết về 3 yếu tố đưa một công ty Việt Nam trở thành người dẫn dắt kỷ nguyên AI

Báo nước ngoài viết về 3 yếu tố đưa một công ty Việt Nam trở thành người dẫn dắt kỷ nguyên AI Nổi bật

Nhận thông báo mẹ chuyển khoản 150 triệu đồng, nữ sinh 2007 ở Hà Nội xác nhận nhưng lên công an trình báo

Nhận thông báo mẹ chuyển khoản 150 triệu đồng, nữ sinh 2007 ở Hà Nội xác nhận nhưng lên công an trình báo

22:05 , 15/09/2025
Gần 400 người cài ứng dụng VNeID giả mạo, bị lừa số tiền hơn 160 tỷ đồng

Gần 400 người cài ứng dụng VNeID giả mạo, bị lừa số tiền hơn 160 tỷ đồng

21:25 , 15/09/2025
Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình: “AI là cú nhảy 10X, cơ hội để Việt Nam vươn lên cùng thế giới”

Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình: “AI là cú nhảy 10X, cơ hội để Việt Nam vươn lên cùng thế giới”

21:24 , 15/09/2025
6 dấu hiệu quen thuộc cho thấy điện thoại của bạn có thể đã bị hack

6 dấu hiệu quen thuộc cho thấy điện thoại của bạn có thể đã bị hack

20:00 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên