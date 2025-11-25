Chính thức: Tỉnh miền Trung sẽ có bến cảng quốc tế 100.000 tấn trị giá 8.800 tỷ đồng, giao cho Vingroup

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Bến cảng quốc tế Sơn Dương hơn 8.800 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương, đồng thời phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (Tập đoàn Vingroup) là nhà đầu tư thực hiện. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng cảng biển quan trọng nhất của tỉnh trong giai đoạn 2025–2030, tạo tiền đề để Hà Tĩnh bứt phá trong lĩnh vực logistics và công nghiệp nặng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.866 tỷ đồng, triển khai tại phường Vũng Áng với quy mô sử dụng đất hơn 123,5 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng bến cảng chiếm 36,53 ha; khu vực biển 81,36 ha; và diện tích dành cho tuyến đường giao thông kết nối là 5,62 ha. Đây là quỹ đất quan trọng giúp hình thành tổ hợp hạ tầng cảng hiện đại, đồng bộ trong khu kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án sẽ xây dựng ba cầu cảng với tổng chiều dài 1.050 m, đủ năng lực tiếp nhận tàu tổng hợp và tàu container có trọng tải đến 100.000 tấn. Ngoài các cầu cảng, dự án còn bao gồm hệ thống kho bãi, hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác, khu nước đậu tàu, khu nước kết nối với luồng hàng hải và vũng quay tàu.

Công suất thiết kế đạt từ 9,04 đến 11,3 triệu tấn mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu bốc xếp, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng tại khu vực.

Khi hoàn thành, bến cảng quốc tế Sơn Dương sẽ cung cấp các dịch vụ bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tổng hợp và container cho tỉnh Hà Tĩnh và vùng phụ cận. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được giao hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Theo định hướng phát triển, bến cảng Sơn Dương không chỉ phục vụ giao thương hàng hóa nội tỉnh mà còn hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của các khu công nghiệp trọng điểm và các doanh nghiệp tại khu vực miền Trung.

Dự án cũng giữ vai trò kết nối hàng hải với các thị trường nội địa và quốc tế, trong đó có cả nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thông qua hệ thống giao thông liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ. Với vị trí chiến lược và hạ tầng đồng bộ, dự án được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh và toàn miền Trung.

Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng và đưa công trình vào khai thác từ quý II/2028. Để đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ; theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Các sở ngành liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo dự án thực hiện đúng quy định pháp luật.

Dự án hạ tầng cảng biển quan trọng giúp Hà Tĩnh bứt phá

Cảng Sơn Dương giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Hà Tĩnh, khi hoàn thiện sẽ trở thành một trong những bến cảng nước sâu hiện đại nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 100.000 tấn và công suất thông quan hàng chục triệu tấn mỗi năm, cảng mở ra cơ hội lớn để Hà Tĩnh hình thành chuỗi công nghiệp – logistics đồng bộ, giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ảnh minh họa Cảng quốc tế Sơn Dương trong tương lai bằng AI

Việc sở hữu cảng biển quy mô lớn giúp Hà Tĩnh không còn phụ thuộc vào hệ thống cảng của các tỉnh lân cận, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương tăng khả năng cạnh tranh trong xuất nhập khẩu.

Sự hiện diện của Cảng Sơn Dương cũng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng, một trong tám khu kinh tế trọng điểm của cả nước. Khi cảng được đầu tư hoàn thiện với hệ thống cầu cảng, kho bãi và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, Vũng Áng trở thành điểm đến lý tưởng của các ngành công nghiệp nặng như thép, nhiệt điện, chế biến chế tạo hay lọc hóa dầu.

Đây là những ngành đòi hỏi hạ tầng cảng biển quy mô lớn để nhập nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm. Cảng Sơn Dương chính là nền tảng quan trọng giúp Vũng Áng trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới, đóng góp lớn vào GRDP của tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình đầu tư, mở rộng và vận hành Cảng Sơn Dương cũng kéo theo sự phát triển hạ tầng đô thị – giao thông tại khu vực Vũng Áng – Kỳ Anh. Khi nhu cầu vận tải hàng hóa tăng mạnh, hệ thống đường bộ, đường ven biển, kho bãi và các khu dịch vụ hậu cần cũng sẽ phát triển theo.

Điều này góp phần thúc đẩy đô thị hóa, hình thành các khu dân cư, khu thương mại và dịch vụ mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo kinh tế – xã hội của vùng Nam Hà Tĩnh. Nhu cầu nhân lực cho hoạt động cảng biển và công nghiệp kéo theo hàng nghìn việc làm mới, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.

Ngoài ra, nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics, thuế doanh nghiệp và cho thuê đất trong khu vực cảng biển sẽ tăng đáng kể khi cảng đi vào khai thác toàn diện. Đây là nguồn lực quan trọng để Hà Tĩnh đầu tư trở lại cho y tế, giáo dục, hạ tầng xã hội và an sinh.

Về mặt chiến lược lâu dài, Cảng Sơn Dương còn giúp tỉnh khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế biển quốc gia, khi trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ cảng biển hiện đại ở Bắc Trung Bộ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển đến năm 2045.