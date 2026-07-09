Chính thức xác nhận: Justin Bieber diễn show giữa giờ tại World Cup 2026, sân khấu vỏn vẹn 11 phút!

Theo Reuters, FIFA đã chính thức xác nhận Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp của trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19/7. Nam ca sĩ sẽ đứng chung sân khấu với ba tên tuổi đình đám đã được công bố trước đó gồm Madonna, Shakira và BTS, tạo nên một trong những đội hình nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu bậc nhất từng xuất hiện tại một sự kiện thể thao.

Justin Bieber sẽ biểu diễn tại Chung kết World Cup

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết World Cup có một chương trình biểu diễn giữa giờ chính thức. Theo thông tin từ Reuteurs, toàn bộ show diễn sẽ chỉ kéo dài 11 phút, đánh dấu bước ngoặt mới trong cách giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh kết hợp giữa thể thao và văn hóa đại chúng.

Thông tin ngay lập tức gây bùng nổ mạng xã hội. Nếu Super Bowl Halftime Show từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của nước Mỹ, thì World Cup 2026 đang cho thấy tham vọng xây dựng một sân khấu mang tầm vóc toàn cầu, nơi quy tụ những ngôi sao đại diện cho nhiều nền âm nhạc khác nhau.

Dàn line-up toàn siêu sao của World Cup: Madonna

Shakira

BTS

và mới nhất là Justin Bieber

Madonna là một trong những biểu tượng lớn nhất của nhạc pop thế giới, Shakira gắn liền với âm nhạc Latin, là nữ hoàng của nhiều kỳ World Cup và sở hữu hàng loạt bản hit mang tính biểu tượng, BTS là đại diện hàng đầu của làn sóng Kpop toàn cầu, trong khi Justin Bieber là vẫn là hoàng tử thống trị nhạc pop suốt hơn hai thập kỷ. Bốn nghệ sĩ, bốn màu sắc âm nhạc khác nhau, từ Pop, Latin đến Kpop, cùng xuất hiện trong một sân khấu chỉ vỏn vẹn 11 phút, biến đây trở thành tâm điểm văn hóa được chờ đợi nhất của World Cup năm nay.

Chính thời lượng ngắn ngủi cũng là điều khiến khán giả đặc biệt tò mò. Với chỉ 11 phút nhưng quy tụ tới bốn siêu sao, câu hỏi lớn nhất hiện nay là FIFA sẽ phân chia tiết mục ra sao, mỗi nghệ sĩ sẽ có bao nhiêu thời gian trình diễn và liệu sẽ có những màn kết hợp đặc biệt giữa các tên tuổi hàng đầu thế giới. Không ít ý kiến cho rằng đây sẽ là một trong những thử thách lớn nhất của ê-kíp sản xuất khi phải tạo nên một chương trình đủ bùng nổ nhưng vẫn đảm bảo mỗi nghệ sĩ đều có khoảnh khắc tỏa sáng.

Justin Bieber vừa có màn địa chấn toàn cầu khi trở lại Coachella 2026 dưới vai trò headliner

Việc Justin Bieber được xác nhận góp mặt càng khiến sức nóng của trận chung kết World Cup tăng mạnh. Nam ca sĩ vừa trải qua màn tái xuất gây chấn động tại Coachella với vai trò headliner, tạo nên làn sóng thảo luận trên truyền thông quốc tế. Sau hơn 20 năm hoạt động, Justin Bieber vẫn chứng minh sức hút hiếm có khi những bản hit cũ đồng loạt quay trở lại các bảng xếp hạng, kéo theo lượng nghe trực tuyến tăng mạnh và hàng loạt chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Đây cũng được xem là bước đệm quan trọng cho giai đoạn hoạt động mới của nam ca sĩ sau album kép SWAG phát hành năm 2025.

Việc vừa biểu diễn tại Coachella và hiện tại là World Cup được xem là bước đệm quan trọng cho giai đoạn hoạt động mới của nam ca sĩ sau album kép SWAG phát hành năm 2025

Ở góc độ thương hiệu, FIFA đang cho thấy chiến lược đưa World Cup vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu bóng đá đơn thuần để trở thành sự kiện giải trí lớn nhất hành tinh. Việc quy tụ đồng thời Madonna, Shakira, BTS và Justin Bieber không chỉ giúp trận chung kết tiếp cận hàng trăm triệu người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới mà còn mở rộng đáng kể sức ảnh hưởng của World Cup tới những nhóm khán giả vốn không theo dõi bóng đá.

Nếu Super Bowl đang được định vị là sân khấu giữa giờ danh giá nhất của nước Mỹ, thì World Cup 2026 đặt mục tiêu xây dựng một chuẩn mực mới ở quy mô toàn cầu. Với đội hình gồm bốn siêu sao đại diện cho những thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, màn trình diễn kéo dài 11 phút vào ngày 19/7 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất lịch sử World Cup, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới cho các chương trình halftime show của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.